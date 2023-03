honor

HONOR Magic5 Pro führt die Kamera- und Display-Rangliste von DXOMARK an

Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire)

Das brandneue HONOR Magic5 Pro ist vollgepackt mit branchenführenden Funktionen und Upgrades und setzt neue Maßstäbe für Smartphone-Kamera- und Display-Leistung

Nach der erfolgreichen Einführung des neuen Flaggschiffs aus der Serie HONOR Magic5 auf dem Mobile World Congress 2023 hat das HONOR Magic5 Pro sowohl bei der Kamera als auch beim Display den ersten Platz der globalen Smartphone-Rankings von DXOMARK belegt und unterstreicht damit das Engagement der Marke, erstklassige Smartphones zu entwickeln.

„Wir freuen uns, dass unser neuestes Flaggschiff von den unabhängigen Forschern von DXOMARK auf Platz 1 der Smartphone-Kamera- und Display-Rankings gewählt wurde, was die Stärke und die Fähigkeiten unseres FuE-Teams unterstreicht", sagte George Zhao, CEO der HONOR Device Co, Ltd. „Dieser Erfolg ist erst der Anfang für uns, denn wir freuen uns darauf, noch fantastischere Durchbrüche in der Smartphone-Kamera- und Display-Technologie zu erzielen."

Ein konkurrenzloses Kamerasystem steht auf Platz 1 bei DXOMARK

Das HONOR Magic5 Pro wurde dem strengen Smartphone-Kameratest von DXOMARK unterzogen, der die Leistung in einer Reihe von Schlüsselkategorien wie Foto, Bokeh, Zoom, Video und Vorschau misst. Mit einer Spitzenpunktzahl von 152 nimmt das HONOR Magic5 Pro den ersten Platz in der weltweiten Kamera-Rangliste von DXOMARK ein.

„Das HONOR Magic5 Pro ist die neue Marktführerin in unserer Rangliste. Sie steht auch auf Platz 1 in der Foto-Rangliste, dank herausragender Fotoergebnisse bei allen Lichtstufen", erwähnte DXOMARK in seiner Bewertung. „Die Magic5 Pro glänzte vor allem in unserem Anwendungsfall Friends and Family, wo sie mit kurzen Verschlusszeiten Motive in Bewegung einfriert, dabei exzellente Details einfängt und das Rauschen gering hält."

Mit einer 50-MP-Weitwinkelkamera, einer 50-MP-Ultra Wide Camera und einer 50MP Periscope Telephoto Camera in einem Paket bietet das HONOR Magic 5 Pro Bilder mit höherer Schärfe, besserer Belichtung und größerem Dynamikumfang. Zusätzlich zu ihrer insgesamt hervorragenden Leistung hat das HONOR Magic5 Pro auch die Bestnote von DXOMARK in Bezug auf die spezifischen Anwendungsfälle und -Bedingungen Outdoor, Indoor, Lowlight, Friends and Family erhalten, was sie zu einer perfekten Wahl für eine Vielzahl von Aufnahmeszenarien macht.

Bemerkenswert ist auch, dass das HONOR Magic5 Pro nach den Kameratests von DXOMARK ein deutlich verbessertes Zooming-Erlebnis bietet, vom Ultra-Weitwinkel bis zum Telebereich, was sie zu einem der besten Geräte für Zooming auf dem Markt macht. Die Kamera des HONOR Magic5 Pro lieferte bei der nativen Brennweite des Ultraweitwinkelobjektivs und beim leichten Zoomen sehr gute Ergebnisse. Die Bildqualität war bei allen Lichtverhältnissen hervorragend, insbesondere bei hellem Licht und in Innenräumen. Im mittleren Bereich der Telebrennweite zeigt das HONOR Magic5 Pro im Vergleich zu Samsung feine Details und geringes Rauschen, während das Samsung Galaxy S23 Ultra mehr Details in der Bildleistung verliert.

Das HONOR Magic5 Pro schnitt auch bei Videotests gut ab. DXOMARK bestätigte, dass das Gerät das bisher beste Android-Smartphone für Videos und das beste Gerät im SDR-Videoformat ist. Das HONOR Magic5 Pro bietet im Vergleich zu seinem Vorgängermodell erhebliche Verbesserungen im Videobereich und ist mit dem IMAX Enhanced Movie Master ausgestattet, der es dem Benutzer ermöglicht, atemberaubende Aufnahmen auf Kinoniveau zu machen und zu bearbeiten.

Ein Premium-Display steht erstmals an der Spitze der DXOMARK-Rangliste

Das HONOR Magic5 Pro wurde dem strengen Smartphone-Display-Test von DXOMARK unterzogen, der die Leistung in sechs Bereichen misst: Lesbarkeit, Farbe, Video, Bewegung, Berührung und Artefakte. Mit einer beeindruckenden Punktzahl von 151 Punkten für seine außergewöhnliche Display-Technologie belegte das Gerät Platz 1 der DXOMARK Smartphone Display Rankings.

„Mit einer Punktzahl von 151 hat sich das HONOR Magic5 Pro Display dank seiner abgerundeten und konsistenten Leistung in allen Schlüsselattributen an die Spitze der DXOMARK-Rankings gesetzt", sagte DXOMARK in seiner Bewertung.

Der DXOMARK-Test zeigt, dass das HONOR Magic5 Pro eine sehr gute Lesbarkeit bietet, mit einer Abstimmung, die es bei allen getesteten Lichtverhältnissen angenehm zu sehen macht. Selbst im Außenbereich liefert das HONOR Magic5 Pro dank der neuartigen Display Luminance Enhancement Technology eine HDR-Spitzenhelligkeit von 1.800 Nits für klare Bilder bei hellem Sonnenlicht.

Mit der Dual-Luminance Calibration für die typischen 120 Nits Innenhelligkeit und 800 Nits Außenhelligkeit bietet das HONOR Magic5 Pro die höchste Farbgenauigkeit der Branche. Der Test von DXOMARK zeigt, dass die Farbwiedergabe des HONOR Magic5 Pro sowohl bei objektiver als auch bei wahrnehmungsbezogener Bewertung überwiegend natürlich und originalgetreu ist. In dieser Eigenschaft übertrifft das HONOR Magic5 Pro das Apple iPhone 14 Pro Max und das Samsung Galaxy S23 Ultra.[1]

Die beachtlichen Leistungen des HONOR Magic5 Pro in den unabhängigen Tests von DXOMARK in den Bereichen Display und Kamera stellen einen neuen Meilenstein für HONOR dar.

Das HONOR Magic5 Pro wird ab dem Q2 2022 zu einem Startpreis von 1.199 € für das 12G+512GB-Modell erhältlich sein. Die Verfügbarkeit in jedem Markt wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein führender globaler Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen, und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen und zu tun. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jeden Geldbeutel. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

