honor

Der CEO von HONOR im Interview: Die Magic4 Serie und Magic V sind Ausdruck unsere „Can Do" Haltung und zeigen, dass wir mit Branchenführern mithalten können

Shenzhen, China, 17. März 2022 (ots/PRNewswire)

In einem Interview mit CNET auf dem MWC spricht HONOR CEO George Zhao über seine Ambitionen für die Marke, seine Flaggschiffstrategie und zukünftige Trends

Auf dem MWC 2022 stellte die internationale Technologiemarke HONOR ihr neues Flaggschiffprodukt vor und wurde mit 29 Best of MWC Awards ausgezeichnet. Diese Anerkennung schafft eine starke Dynamik für das internationale Wachstum der Marke im Jahr 2022. CEO George Zhao erklärte kürzlich in einem Interview, dass er die Absicht habe, HONOR zu einer weltweiten Kultmarke zu machen.

„Unsere Priorität ist es, unser Flaggschiffprodukt weiter zu entwickeln. Das Erlebnis soll besser sein als alle aktuellen populären Smartphones", sagte Zhao. Das neu eingeführte Flaggschiffprodukt der Marke, die Magic4-Serie, ist mit modernster Technologie ausgestattet und erzielt noch nie dagewesene Leistungen, was Display, Fotografie, Leistung und Datenschutz angeht.

„Die Innovationen in der Mobilfunkbranche stagnieren, aber HONOR will die Grenze des aktuell Möglichen durchbrechen." In dem Interview erklärte Zhao seinen Ansatz, sich stark an den Bedürfnissen der Kunden zu orientieren und die tatsächlichen Schmerzpunkte der Nutzer zu lösen. Dem messe er genauso viel Bedeutung zu wie der Einführung innovativer Technik.

Das erste faltbare Magic V von HONOR, das dieses Jahr auf den Markt gebracht wurde, verdeutliche dies. Zhao entschied sich für das Magic V als erste große Entwicklung eines neuen Produkts seit HONOR ein unabhängiges Unternehmen wurde. „Es ist ein extrem schwieriges Produkt in der Herstellung. Aber wir wollen der Branche zeigen, dass HONOR in dieser Produktkategorie nicht nur mithalten kann, sondern es auch besser kann als andere."

Dank seines eigens entwickelten ultra-schlanken schwimmenden Wassertropfenscharniers ist Magic V das dünnste nach innen klappbare System der Welt und bietet ein kompromissloses Displayerlebnis. Das Produkt hat nach seiner Einführung eine starke Marktnachfrage erfahren. Als Branchenführer glaubt Zhao fest daran, dass Falthandys irgendwann zum Mainstream werden und Magic V einzigartig positioniert sein wird, um auf diesem Markt eine Spitzenposition einzunehmen.

Zhao führt die kontinuierlichen innovativen Durchbrüche von HONOR auf die „Can Do"-Einstellung seines Teams zurück: „Sie streben immer danach, die Besten ihrer Klasse zu werden. Sie sagen sich: Diese Herausforderung, diese Schwierigkeit oder dieses Problem kann HONOR lösen. Dieser Geist und diese Einstellung sind Garanten für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens", so Zhao.

HONOR hat nicht nur das Magic V entwickelt, sondern auch ganze eine Reihe von anderen Handys, Tablets, PCs und Zubehör herausgebracht. Damit wollte Zhao beweisen, dass „wir in jedem Bereich mit den Branchenführern mithalten können".

Bei der Umsetzung seiner technischen Innovationen arbeitet HONOR eng mit seinen Industriepartnern wie Qualcomm zusammen. „HONOR baut auf seine Partner in einem weltumspannenden Ökosystem", sagte Zhao. Qualcomm sei dafür ein gutes Beispiel, denn die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der beiden Unternehmen arbeiten enger denn je zusammen, um den Verbrauchern das Beste vom Besten zu bieten, wie Zhao erklärte.

Die Magic4-Serie ist eines der ersten Geräte, das mit dem neuesten 5G Snapdragon 8 Gen 1-Chip von Qualcomm ausgestattet ist. Durch die starke Leistung dieses Prozessors bietet sie unvergleichliche Gaming Performance, Fotofunktionen und Datenschutz.

„Wir sind sehr dankbar und stolz auf die starke Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen. Gemeinsam haben wir wirklich fantastische Geräte entwickelt", sagte Qualcomm President und CEO Cristiano Amon.

Mit den zahlreichen Auszeichnungen der Industrie ist das Magic4 Pro gut positioniert, um eines der aufregendsten Android-Handys im Jahr 2022 zu werden und HONOR ein weiteres erfolgreiches Jahr zu bescheren. In Zukunft wird HONOR auch das Potential von VR, AR, KI und anderen aufkommenden Technologien, die in Smartphones integriert werden können, aufgreifen.

„Aktuell fängt HONOR an, über ein Mixed-Reality- und Metaverse-fähiges Produkt nachzudenken", sagte Zhao, „es ist alles eine Frage des Timings".

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite, symbolträchtige Technologiemarke zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen rund um den Globus befähigen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail an newsroom@hihonor.com

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial