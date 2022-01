honor

Erstes faltbares Vorzeigeprodukt: HONOR kündigt das HONOR Magic V an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Das HONOR Magic V im branchenführenden Design bietet ein revolutionäres Display und eine dynamische Leistung für ein erstklassiges Erlebnis

Die weltweit tätige Technologiemarke HONOR hat heute die Markteinführung seines Aushängeschilds HONOR Magic V bekannt gegeben, ihres ersten faltbaren 5G-Smartphones, das sich durch branchenführendes Design, ein revolutionäres Display und dynamische Leistung mit dem brandneuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-Chipsatz auszeichnet. Mit einem fortschrittlichen ultraschlanken faltenfreien Wassertropfen-Scharnier, einem breiteren äußeren Display und dem neuesten Magic UI 6.0 macht das HONOR Magic V im Bereich des innovativen faltbaren Smartphone-Design einen großen Sprung nach vorne. Mit zahlreichen Funktionen und Fähigkeiten hebt es sich von den bestehenden faltbaren Smartgeräten auf dem Markt ab. Das HONOR Magic V wird in China ab 9.999 RMB erhältlich sein.

„Wir freuen uns sehr, unser erstes faltbares 5G-Vorzeigeprodukt, das HONOR Magic V, auf den Markt zu bringen und so unsere Kompetenz und Innovation im Systemdesign und unser Engagement für die Bereitstellung einer erstklassigen Benutzererfahrung unter Beweis zu stellen", so George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „HONOR hat die Ambition, die leistungsstärkste Smartphone-Marke auf dem Markt für Premium-Foldables zu werden, und wir sind zuversichtlich, dass unser erstes faltbares Vorzeigeprodukt im Vergleich zu den bestehenden Modellen absolut wettbewerbsfähig ist."

Branchenführende Design-Funktionen für ein übersichtliches, symmetrisches Display

Das HONOR Magic V wurde mit einem fortschrittlichen „Wassertropfen-Scharnier" entwickelt, das im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt besonders dünn ist. Es verfügt über ein branchenführendes symmetrisches Gehäuse, das ein transformatives Benutzererlebnis bietet und neue Maßstäbe im faltbaren Smartphone-Design setzt.

Das HONOR Magic V verfügt im zusammengeklappten Zustand über ein 44° gebogenes, 6,45 Zoll großes OLED-Display, das ein breiteres Seitenverhältnis von 21,3:9 erreicht, was es von anderen faltbaren Geräten auf dem Markt unterscheidet. Dadurch wird das Gerät außergewöhnlich benutzerfreundlich und funktional, da der Bildschirm wie ein herkömmliches Smartphone funktioniert, anstatt lang und schmal zu erscheinen. Mit seinem innovativen Wassertropfen-Scharnier entfaltet sich das HONOR Magic V zu einem extra breiten, knickfreien 7,9 Zoll großen Display, das ein immersives Erlebnis ähnlich wie auf einem Tablet bietet und sich ideal für das Anzeigen von Inhalten, Multitasking und mehr Produktivität bei der Arbeit eignet.

Die Bildschirme des HONOR Magic V unterstützen einen hundertprozentigen DCI-P3-Farbraum und liefern bis zu 1,07 Milliarden Farben, sodass die Benutzer eine breite Palette atemberaubender Farben und Grafiken in lebendiger Klarheit genießen. Mit einer Bildschirmaktualisierungsrate von bis zu 120 Hz[1] wird den Zuschauern ein immersives Unterhaltungserlebnis garantiert, egal ob beim Anschauen von Filmen, beim Surfen im Internet oder beim Spielen. Das HONOR Magic V ist das erste faltbare Smartphone, das die IMAX Enhanced-Zertifizierung erhalten hat.

Die hochfeste Titanlegierung, flüssige Zirkonmetalle und hochfeste Carbonfasern, die die Dichte des Geräts reduzieren, machen das HONOR Magic V extrem leicht und ausgewogen in der Hand und ermöglicht es den Nutzern, sein volles Potenzial und alle Funktionen zu erkunden, egal ob gefaltet oder entfaltet.

Dynamische Leistung mit dem brandneuen Snapdragon 8

Das HONOR Magic V ist das erste faltbare Smartphone, das von Qualcomms brandneuem Snapdragon 8 Gen 1 5G-Prozessor angetrieben wird und ein herausragende Leistung liefert. Mit Unterstützung der neuesten Adreno GPU liefert das HONOR Magic V eine Steigerung der GPU-Leistung von 30 Prozent im Vergleich zur vorherigen Generation und ermöglicht so mehr Produktivität bei höherer Geschwindigkeit. Das HONOR Magic V ist außerdem mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher ausgestattet, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Speicherkapazität erhöht.

Das HONOR Magic V verfügt über ein intelligentes Kühlsystem, das aus dem neuesten Graphen der dritten Generation und einem intelligenten KI-Wärmemanagementsystem besteht, um das Telefon effektiver zu kühlen und gleichzeitig die Effizienz beizubehalten.

Das HONOR Magic V verfügt über ein intelligentes Kühlsystem, das aus dem neuesten Graphen der dritten Generation und einem intelligenten KI-Wärmemanagementsystem besteht, um das Telefon effektiver zu kühlen und gleichzeitig die Effizienz beizubehalten.

Revolutionäres Kamerasystem

HONOR macht mit dem HONOR Magic V, das über ein von KI betriebenes Quad-Kamera-Array mit einer 50-MP-Hauptkamera und einer 42-MP-Frontkamera verfügt, weitere Fortschritte bei der Fotografie. Es bietet drei Modi für atemberaubende Fotografie und Videografie – Nacht, HDR, Zoom. Mit Unterstützung des HONOR Image Engine, einem fortschrittlichen, durch KI verbesserten Bildgebungssystem, liefert das HONOR Magic V jederzeit erstklassige rechnergestützte Fotografie mit mehreren Kameras, egal wo Sie sich befinden oder was Sie fotografieren.

Personalisierte Benutzererfahrung: Einführung von HONOR Magic UI 6.0

Das HONOR Magic V führt die neueste HONOR Magic UI 6.0 ein und bietet eine Reihe von erweiterten, maßgeschneiderten Funktionen für eine intelligentes Rundum-Erfahrung. Das Magic UI 6.0 wird mit der KI-Engine Magic Live von HONOR geliefert. Durch Kontextbewusstsein, Profilvorhersage und eine große Wissensgrafik gibt Magic Live dem HONOR Magic V die Möglichkeit, als persönlicher Assistent zu fungieren. Es lernt die Gewohnheiten und Verhaltensweisen seines Benutzers und kann so maßgeschneiderte Empfehlungen machen wie beispielsweise Reiseerinnerungen wie Check-in-Zeiten und Flugsteig-Updates. Magic Live wird in Zukunft noch intelligenter und unterstützt den Nutzer in Situationen wie Büroarbeit, Studium, Gesundheit und Fitness, Lifestyle-Services und vielem mehr.

Darüber hinaus unterstützt das HONOR Magic V Multi-Windows, wodurch der Bildschirm in mehrere Fenster aufgeteilt werden kann und Benutzer verschiedene Arten von Inhalten gleichzeitig genießen und diese individuell anpassen und anordnen können. Dank seines intelligenten KI-Systems erkennt und empfiehlt das HONOR Magic V basierend auf der Nutzung automatisch Inhalte für Multi-Windows und ermöglicht so eine verbesserte Personalisierung und Unterhaltung.

Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen auf höchstem Niveau

Ausgestattet mit einem dualen Sicherheitssystem (HTEE+QTEE) kann das HONOR Magic V die Sicherheitsanforderungen für Schlüsseldienste auf der ganzen Welt erfüllen. Das HONOR Magic V verfügt außerdem über einen unabhängigen Sicherheitschip, der maximale Sicherheit für Passwörter und biometrische Daten wie Fingerabdrücke bietet.

Ultralange Akkulaufzeit und verbesserte Schnelllade-Funktion

Das HONOR Magic V verfügt über ein Dual-Circuit-Batteriedesign und wird von einem sagenhaften 4.750-mAh-Akku für den ganztägigen Gebrauch gespeist. Das HONOR Magic V unterstützt 66W HONOR SuperCharge, sodass der Akku innerhalb von nur 15 Minuten auf 50 Prozent aufgeladen werden kann.

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Das HONOR Magic V ist in drei atemberaubenden Farben erhältlich: Schwarz, Space Silver und Burnt Orange.

Das HONOR Magic V ist ab dem 18. Januar in China zum Preis von 9.999 RMB für die 12+256-GB-Version und 10.999 RMB für die 12+512-GB-Version erhältlich.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den HONOR-Onlineshop unter www.hihonor.com.

Informationen zu HONOR

HONOR wurde 2013 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine globale, ikonische Tech-Marke zu werden und ein intelligentes Leben in allen Szenarien und über alle Kanäle für alle Menschen zu ermöglichen. Mit einem strategischen Fokus auf Innovation, Qualität und Service widmet sich HONOR der Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt durch seine F&E-Fähigkeiten und zukunftsweisende Technologie befähigen, über sich selbst hinauszuwachsen und mit seinem Portfolio an innovativen Produkten eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie HONOR online auf www. hihonor.com.

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Das HONOR Magic V liefert eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz auf dem aufgeklappten Bildschirm und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz auf dem gefalteten Bildschirm

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1722999/HONOR_Magic_V.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723000/HonorMagicLive.jpg