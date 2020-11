honor

Honor gibt weltweite Verfügbarkeit von Honor 10X Lite bekannt und kündigt Partnerschaften zur Förderung von Kreativität und Innovation an

Shenzhen, ChinaShenzhen, China (ots/PRNewswire)

- HONOR arbeitet mit Wattpad, weltweit tätiges Multi-Plattform-Unterhaltungsunternehmen und weltweit führende soziale Plattform zum Geschichtenerzählen, zusammen, um Autoren die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten und Wünsche zu teilen. - HONOR hat sich mit Red Bull Basement zusammengetan, um Studierende im Bereich Entwicklung auf der ganzen Welt zur Entwicklung bahnbrechender Apps zu ermutigen. Team KARTA: Map for Students aus Russland wurde zum #TeamHONOR gekürt

Die weltweit tätige Technologiemarke HONOR gab heute die weltweite Verfügbarkeit des HONOR 10X Lite sowie eine Reihe von Partnerschaften bekannt, die die Kernkompetenzen von HONOR nutzen, um Kreativität und Innovation bei den Anwendern zu fördern. Das HONOR 10X Lite verfügt über eine beeindruckende Quad-Kamera, ein 6,67-Zoll-Punch-Hole-Display und einen leistungsstarken 5000-mAh-Akku, der dem Benutzer das Leben leicht macht. Um die kreative Gemeinschaft zu erreichen, hat sich HONOR mit Wattpad zusammengetan, einem weltweit tätigen Multi-Plattform-Unterhaltungsunternehmen und der weltweit führenden sozialen Plattform zum Geschichtenerzählen, um Autoren die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten und Wünsche zu teilen. Außerdem arbeitet HONOR mit Red Bull Basement zusammen, um weltweit junge Entwickler in der Ausbildung zu ermutigen, die HONOR-Technologie für positive Beiträge zu nutzen.

HONOR 10X Lite: Spektakuläre Quad-Kamera und langlebiger 5000-mAh-Akku

Das HONOR 10X Lite verfügt über eine atemberaubende Quad-Kamera, ein 6,67-Zoll-Punch-Hole-Display, einen leistungsstarken 5000-mAh-Akku und jede Menge Speicherplatz. Es bietet eine Reihe aufregender Features und Funktionen für umfangreiche Unterhaltung - und das alles zu einem erschwinglichen Preis. Das auf HMS basierende HONOR 10X Lite wird in drei Farben erhältlich sein: Midnight Black, Emerald Green und Icelandic Frost. In Russland ist es bereits erhältlich und wird ab heute auch auf anderen Märkten wie Frankreich und Deutschland verfügbar sein. Der Verkaufspreis beträgt 229,90 Euro. Zu den Startangeboten in verschiedenen Märkten gehören bis zu 30 Euro Rabatt oder Geschenkpakete. Details finden Sie auf der lokalen Website hihonor.com.

Emerging Writers Program: Initiative zur Förderung der Kreativität von Hobby- und Profi-Schriftstellern

Das Smartphone ist mittlerweile zu einem Mittel für Selbstdarstellung, Realitätsflucht und Kreativität geworden, insbesondere dann, wenn die Telefone, wie das HONOR 10X Lite, mit einer Vielzahl nützlicher Funktionen wie dem eBook-Modus und dem Multi-Window-Modus ausgestattet sind und das Lesen und die Ideenfindung von unterwegs einfacher zu machen als je zuvor. HONOR und Wattpad starten gemeinsam das "Emerging Writers Program", um 10 aufstrebende Schriftsteller aus der ganzen Welt zu entdecken und sie einzuladen, Kurzgeschichten über ihre Hoffnungen und Träume für das Leben nach dem Lockdown einzureichen. Sie werden mit den 10X Lite-Smartphones ausgestattet und dürfen an einem Schriftsteller-Kurs von einem Wattpad-Star teilnehmen, d.h. einem der erfolgreichsten und einflussreichsten Schriftsteller auf der Plattform.

Darüber hinaus hat sich HONOR mit beliebten Unterhaltungs-Apps zusammengetan, um den HONOR 10X Lite-Benutzern noch mehr Spaß zu bieten. Käufer können einen kostenlosen Skin für das beliebte Actionspiel StandOff 2 einlösen und an einem Wettbewerb für die Musik-App Ultimate Guitar teilnehmen. Gutscheine für Prämien in anderen beliebten Spielen stehen ebenfalls jedem zur Verfügung, der ein neues HONOR 10X Lite kauft.

HONOR bei Red Bull Basement 2020: Junge Innovatoren befähigen - positive Veränderungen vorantreiben

Red Bull Basement ist ein offener Aufruf an innovative Studierende weltweit, mit Unterstützung der Technologie positive Veränderungen herbeizuführen. Als offizieller Partner von Red Bull Basement 2020 für Mobile- und PC-Dienste möchte HONOR die Studierenden dazu ermutigen, wirkungsvolle Ideen zu entwickeln, indem fortschrittliche Technologie, professionelles Mentoring-Know-how und umfassende Kits für die App-Entwicklung bereitgestellt werden.

In diesem Jahr gingen sage und schreibe 3865 Beiträge von aufstrebenden Entwicklern aus Ländern wie Russland, Indien, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, der Tschechischen Republik, Griechenland und Ungarn für den Wettbewerb ein. Die Bewerbungsbeiträge wurden von der Öffentlichkeit bewertet und von einem Gutachterausschuss mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Fachbereichen überprüft.

Gewinner war der innovative Beitrag "KARTA: Map for Students" aus Russland, der als HONOR Wildcard, #TeamHONOR ausgezeichnet wurde. KARTA ist eine umfangreiche Kartenanwendung, mit der Universitätsstudenten untereinander in Kontakt treten und für jeden Studierenden die neuesten Informationen zu Kursen, Veranstaltungen und interessanten Angeboten zusammentragen, die in der jeweiligen Region (auf dem Campus, im Viertel oder in der Stadt) verfügbar sind. Die Initiative wird von Huawei Mobile Services unterstützt, einer vollständig offenen Plattform, die Drittanbietern eine Reihe von Funktionen zum Entwickeln und Optimieren ihrer Apps bietet.

Nach dem erfolgreichen Sieg bei Red Bull Basement im Jahr 2019 hat HONOR auch die App Audvice auf der AppGallery veröffentlicht, das ab jetzt mehr als 700 Millionen AppGallery-Benutzern zur Verfügung steht. Audvice ist ein E-Learning-Tool für Wissensmanagement und Unternehmen, das von studentischen Innovatoren entwickelt wurde und die Wissensvermittlung über Audio erleichtern soll. Mit Audvice können Benutzer in einer einzigen Anwendung ganz einfach kurze Titel über Trainingsinhalte aufnehmen, teilen und anhören, die in Wiedergabelisten und kurze Audio-Titel unterteilt sind. Audvice wird bereits von zwei Fortune-500-Unternehmen verwendet.

HONOR setzt sich weiterhin für junge Innovatoren ein, indem ihnen Tools für den Erfolg bereitgestellt werden. Am 17. November organisiert HONOR einen Online-Workshop zum Thema "Die erste APP entwickeln - Schlüssel zum Erfolg", bei dem die Studierenden alles über die Entwicklung von Apps lernen. Die Workshops konzentrieren sich auf den Austausch der besten Technologie-Verfahren und vertiefen das Thema HMS Core. Dabei lernen die Studierenden, ihre Apps zu vermarkten. Weitere Informationen finden Sie hier.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Red Bull Basement, die Studierende aus aller Welt zu ermutigen soll, Apps zu entwickeln, die positive Veränderungen vorantreiben. Mit ihren kreativen Visionen, ihrer Entschlossenheit und ihren spannenden Ideen haben diese angehenden jungen Entwickler nicht nur andere Entwickler, sondern auch uns alle bei HONOR inspiriert. Die Qualität der Beiträge in diesem Jahr war unübertroffen und "KARTA: Map for Students" hat die Jury mit ihrem einzigartigen App-Konzept, das den Studierenden das Leben auf dem Campus garantiert angenehmer gestaltet, sehr beeindruckt. Wir freuen uns darauf, in der Entwicklungsphase enger mit diesem talentierten Team zusammenzuarbeiten, und wünschen allen viel Glück bei der nächsten Bewerbungsrunde von Red Bull Basement", erklärte George Zhao, der Präsident von HONOR.

Kreativen Ideen Leben einhauchen mit der HONOR-Technologie

Zusätzlich zu den Huawei Mobile Services hat HONOR auch eine bahnbrechende Hardware entwickelt, die Berufseinsteigern auf der ganzen Welt dabei helfen soll, ihre Ideen umzusetzen. Mit einem atemberaubenden Bildschirm/Körper-Verhältnis von 90 % und dem AMD Ryzen 5 4600H-Prozessor bietet das brandneue HONOR MagicBook Pro Studierenden und Berufseinsteigern, die ein Gerät für umfangreiche Programmierung benötigen, eine reibungslose und stabile Erfahrung. Das HONOR MagicBook Pro verfügt über einen 56-Wh-Akku (Nennwert) und ein 65-W-Schnellladegerät, sodass die Entwickler Apps ohne Unterbrechungen testen und anwenden können. Dank des 1920 x 1080-IPS-Displays und des 100 % sRGB-Farbumfangs bietet das HONOR MagicBook Pro im Vergleich zu anderen Laptop-Displays auf dem Markt einen größeren Betrachtungswinkel und kräftigere Farben. Er eignet sich perfekt zum Anzeigen von Fotos, Filmen oder für professionelle Anwendungen, die eine höhere Farbgenauigkeit und eine gleichmäßige Bildhelligkeit erfordern. Dank seiner im Vergleich zu herkömmlichen 15,6-Zoll-Laptops geringeren Stellfläche ist das kompakte und leichte Design des HONOR MagicBook Pro der perfekte Begleiter, mit dem die Benutzer von unterwegs lernen und arbeiten können.

HONOR hat kürzlich das weltweite Kreativprogramm "Stand Out With HONOR" der HONOR Academy ins Leben gerufen. "Stand Out With HONOR" lädt junge Menschen dazu ein, an einer Reihe von Herausforderungen teilzunehmen, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen und die Chance zu nutzen, ein HONOR MagicBook zu gewinnen und ein vierwöchiges bezahltes Praktikum bei Grey im Vereinigten Königreich und in Deutschland zu absolvieren. Gemeinsam mit führenden kreativen Köpfen aus ganz Europa wird im Rahmen der Kampagne Programm Designed vorgestellt, das darlegen soll, wie Technologie Menschen bei der Suche nach neuen Rollen weiterbringen kann. Im Rahmen des Programms wird eine Reihe von Lehrinhalten von erfahrenen Designern und Kreativen vorgestellt, die sich mit dem Einstieg in die Kreativbranche befassen. Dazu gehören auch Tipps und Tricks für Lebensläufe und Ratschläge für virtuelle Vorstellungsgespräche. Weitere Informationen finden Sie hier.

Weitere Informationen zu HONOR bei Red Bull Basement 2020 finden Sie hier.

Informationen zu HONOR

HONOR ist eine führende Technikmarke für junge Menschen weltweit, die sich aus dem mobilen Internet heraus entwickelt hat. Das Unternehmen definiert sich über bahnbrechende Technologien, die sich durch seine unermüdlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung ergeben. Die Marke HONOR will sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, die das Zeitalter von 5G und KI ihr bietet. Das Ziel ist, eine intelligente neue Welt für junge Leute zu schaffen - durch die Entwicklung eines smarten und lebenswerten Ökosystems und den Aufbau einer Jugendkultur, die beflügelt. Das Unternehmen will sich auch weiterhin von der Konkurrenz abheben, indem es den Fun-Faktor von Innovationen in den Vordergrund rückt. HONOR steht für einen schicken, technikaffinen Lifestyle. Die Firma heißt ihre begeisterte und wachsende Fangemeinde in ihrer vielfältigen und offenen Online-Community willkommen.

Weitere Informationen über HONOR online unter www.hihonor.com und in den sozialen Netzwerken:

