HONOR Halloween 2020 bietet Sonderangebote für Trendprodukte mit Aktion "No Tricks, Just Treats" an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

HONOR feiert Halloween einmal anders und bietet attraktive Angebote für die HONOR Watch GS Pro, die HONOR Watch ES und die HONOR MagicBook Serie im HIHONOR Store

Um den aufregendsten und wahrscheinlich beliebtesten Feiertag des Jahres zu feiern, kündigte die internationale Technologiemarke HONOR heute ihre "HONOR Halloween 2020"-Aktion an. Die neuesten Produkte mit Spitzentechnologien und verbesserter Leistung sind vom 20. bis zum 31. Oktober im HIHONOR Store erhältlich. Einmalige Angebote und Bundles jetzt verfügbar auf: HIHONOR Großbritannien, HIHONOR Frankreich, HIHONOR Deutschland, HIHONOR Italien, und HIHONOR Spanien.

HONOR Halloween 2020 GB - Bis zu 60% Preisnachlass

Sowohl das HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) als auch das HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) werden zum Preis von £599,99 mit einem kostenlosen HONOR Router 3 (im Wert von £79,99) angeboten. Beim Kauf von entweder der HONOR Watch GS Pro oder der HONOR Watch ES gibt es die HONOR Bluetooth Earphones (im Wert von £69,99) kostenlos dazu, und den HONOR Router 3 zum Preis von £49,99.

HONOR Halloween 2020 Frankreich - Gutschein von bis zu EUR100

Das HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) und das HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) sind auf EUR649,90 reduziert. Die HONOR Watch GS Pro ist zum Preis vonEUR219,90 erhältlich, die HONOR Watch ES kommt in einem Bündel mit dem kostenlosen HONOR Minilautsprecher (im Wert von EUR29,90), und der HONOR Router 3 ist für nur EUR49,90 erhältlich.

Ratenzahlungen sind jetzt möglich unter HIHONOR Frankreich für die MagicBook Serie und für alle anderen Produkte, ab einem Kaufpreis von EUR89,00. Kunden erhalten Null-Prozent-Finanzierung auf bis zu 4 Ratenzahlungen[1].

HONOR Halloween 2020 Deutschland - bis zuEUR120 Preisnachlass

Sowohl das HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) als auch das HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) werden zum Preis von EUR649,90 mit einem kostenlosen HONOR Router 3 (im Wert von EUR79,90) angeboten. Die HONOR Watch GS Pro ist zum Preis von EUR199,90 erhältlich, die HONOR Watch ES auf EUR89,90 reduziert und der HONOR Router 3 kostet nun nur EUR49,90.

Ratenzahlung ist jetzt möglich auf HIHONOR Deutschland für alle Laptops und einzelne Wearables (HONOR Watch GS Pro, HONOR Watch ES und HONOR MagicWatch 2). Kunden erhalten Null-Prozent-Finanzierung auf bis zu 6 Ratenzahlungen[2].

HONOR Halloween 2020 Italien - Gutschein von bis zu EUR200

Sowohl das HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) als auch das HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) werden zum Preis von EUR649,90 mit einer kostenlosen Bluetooth Maus (im Wert von £29,90) angeboten. Die HONOR Watch GS Pro ist zum Preis von EUR199,90 erhältlich, HONOR Watch ES auf EUR89,90 reduziert und der HONOR Router 3 kostet nun nur EUR49,90.

HONOR Halloween 2020 Spanien - Bis zu 55% Preisnachlass

Sowohl das HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) als auch HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) werden mit einem kostenlosen HONOR Router 3 (Wert von 79,90 EUR) zu 649,90 EUR geliefert. Die HONOR Watch GS Pro ist zum Preis von EUR199,90 erhältlich, und die HONOR Watch ES gibt es kostenlos dazu. Zusätzlich gibt es die HONOR Sport Bluetooth Earphones (Wert von EUR69,90).

Ratenzahlungen sind jetzt möglich unter HIHONOR Spanien für die MagicBook Serie und für alle anderen Produkte, ab einem Kaufpreis von EUR100,00. Kunden erhalten Null-Prozent-Finanzierung auf bis zu 4 Ratenzahlungen.

Darüber hinaus haben Kunden die Chance, Geschenke oder zusätzliche Nachlässe zu gewinnen, wenn sie sich bei hihonor.com anmelden. Der HIHONOR Store hat die HONOR Watch ES für britische Kunden, die HONOR Watch GS Pro für Frankreich, den HONOR 9X Pro für Spanien, EUR10 Gutscheine für Deutschland und Gutscheine bis zu EUR110 für Italien vorbereitet. Das Rollenspiel "100 Hours of Survival" wird für Spiel und Spaß ab dem 26. Oktober auf HIHONOR Halloween verfügbar sein. Außerdem startet HONOR die HONOR TALENTS Global Design Awards für die HONOR Watch ES. Die Arbeit der Gewinner hat die Möglichkeit, dem HONOR Watch ES Watch Face Store empfohlen zu werden! Zum Anlass von HONOR Halloween 2020 können Fans kostenlos bis zu 5 Watch-Faces mit einer Halloween-Thematik bekommen. Weitere Details im HONOR Club.

Informationen zu HONOR

HONOR ist eine führende Technikmarke für junge Menschen weltweit, die sich aus dem mobilen Internet heraus entwickelt hat. Das Unternehmen definiert sich über bahnbrechende Technologien, die sich durch seine unermüdlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung ergeben. Die Marke HONOR will sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, die das Zeitalter von 5G und KI ihr bietet. Das Ziel ist, eine intelligente neue Welt für junge Leute zu schaffen - durch die Entwicklung eines smarten und lebenswerten Ökosystems und den Aufbau einer Jugendkultur, die beflügelt. Das Unternehmen will sich auch weiterhin von der Konkurrenz abheben, indem es den Fun-Faktor von Innovationen in den Vordergrund rückt. HONOR steht für einen schicken, technikaffinen Lifestyle. Die Firma heißt ihre begeisterte und wachsende Fangemeinde in ihrer diversen und offenen Online-Community willkommen.

Weitere Informationen über HONOR online unter www.hihonor.com und in den sozialen Netzwerken:

[1] Es gibt keine Einschränkungen bei der Verwendung von Bankkarten, es sind jedoch lokale Kreditkarten erforderlich. [2] Die Ratenzahlung wird von Finanzdienstleistern angeboten. HIHONOR Deutschland fungiert als Kreditvermittler und nicht als Kreditgeber.

