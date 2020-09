honor

HONOR Watch GS Pro ab 28. September im Handel - Editionen in Camo Blue und Camo Grey ab Oktober erhältlich

London (ots/PRNewswire)

Querschnittsgelähmter ehemaliger Profi-Rugbyspieler Ed Jackson übernimmt Hauptrolle in der Kampagne #DaretoExplore

Die internationale Technikmarke HONOR hat heute bekanntgegeben, dass die HONOR Watch GS Pro am 28. September offiziell in den Verkauf kommt. Die Information war den länderspezifischen Portalen des Herstellers für Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien und Spanien zu entnehmen. Die HONOR Watch GS Pro soll urbanen Abenteurern helfen, ihre Leistung zu steigern und die Umwelt zu erkunden. Die Uhr wird als ultimativer Begleiter für alle Käufer beworben, die ihre Grenzen neu definieren wollen und Lust auf Abenteuer haben.

Ein starker Begleiter fürs nächste Abenteuer: robustes Design, leistungsfähige Batterien mit 25 Tagen Akkudauer sowie fortschrittliche Funktionen zur GPS-Navigation

Die HONOR Watch GS Pro verfügt über ein robustes Design. Die Lünette der hoch präzisen Uhr mit der metallischen Oberfläche ist aus rostfreiem Stahl (316L) gefertigt. Mit seiner geschliffenen Optik ermöglicht das Modell einen nahtlosen Übergang zwischen Stadtleben und Outdoor-Abenteuer. Ein hervorstechendes Merkmal ist die Akku-Laufzeit von 25 Tagen. Darüber hinaus bietet die GS Pro dem Träger erweiterte Navigationsfunktionen, wie etwa die GPS Route Back Function. Damit kommt der User sicher wieder zum Ausgangspunkt zurück. Zum Funktionsumfang gehören außerdem Wettermeldungen sowie Benachrichtigungen zu Sonnenauf- und -untergang. damit sind ehrgeizige Abenteurer optimal für längere Trekking-Touren gerüstet. Das Modell verfügt über 100 Workout-Modi, vom Bergsteigen, Wandern und Skifahren übers Lauftraining in der Halle und im Freien bis hin zum freien Training. Damit treibt sie ihren Besitzer zu neuen Höchstleistungen an, wären sie ihn bei seinen gesundheitlichen und sportlichen Zielen unterstützt.

Verschiedene Bänder zur Auswahl, Editionen in Camo Blue und Camo Grey ab Oktober erhältlich

Die HONOR Watch GS Pro verzichtet auf das altbekannte Silikon. Sie besteht aus stark strapazierfähigem Fluoroelastomer und komfortablem Nylon. Fluoroelastometere sind extrem resistent gegen Hitze, Schweiß und Öl. Außerdem sinkt damit die Gefahr allergischer Reaktionen. Die HONOR Watch GS Pro soll es bei Produkteinführung in Charcoal Black und Marl White in der Ausführung mit Fluoroelastometeren geben.

Das zeitlose Nylonmaterial eignet sich durch sein leichtes Gewicht und seine gute Haltbarkeit perfekt für alle, die ihre Uhr den ganzen Tag am Handgelenk tragen wollen. Gegen Ende des Jahres sollen Ausführungen in Nylon in zwei weiteren Farbvarianten auf den Markt kommen: Die Camo Blue gibt es im Oktober, die Camo Grey im November. Dank des Dope-Dyeing-Verfahrens bietet das Nylonband eine größere Farbresistenz. Außerdem ist es dadurch besser vor Verschleiß geschützt. Beim Dope Dyeing kommt weniger Chemie und Energie zum Einsatz. Der Prozess ist daher umweltfreundlicher als herkömmliche Färbetechniken.

HONOR unterhält im Zuge der Kampagne #DaretoExplore eine Partnerschaft mit dem querschnittsgelähmten ehemaligen Profi-Rugbyspieler Ed Jackson

HONOR hat seine Kampagne #DaretoExplore publik gemacht. Die Aktion versteht sich als Aufruf an junge Abenteurer, effektiv zu trainieren und sich ihren nächsten großen Outdoor-Traum zu erfüllen. Zur Einführung der Kampagne hat sich HONOR mit Ed Jackson zusammengeschlossen, der seit einem Autounfall vor drei Jahren vom Hals abwärts gelähmt ist. Der ehemalige Profi-Rugbyspieler hat mittlerweile angefangen, Berge zu erklimmen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Ed Jackson ist ein echter Abenteurer. Er nutzt die HONOR Watch GS Pro, um sich auf die Strapazen seiner Reisen vorzubereiten - wie etwa neulich auf die Tour zum Gipfel des Gran Paradiso in Italien. Das Training mit der Uhr erlaubt es ihm, seine eigene Messlatte jedes mal höher zu legen und die Natur noch intensiver zu erkunden. Wegen seines Handicaps braucht Ed bis zu 50 Prozent mehr Energie im Vergleich zu nicht querschnittsgelähmten Sportlern. Die Funktionen der GS Pro zum Health-Monitoring sind neben anderen Wearables Eds Lebensversicherung. Er kann damit effektiver seine Herzfrequenz, sein Kaloriendefizit und seine Schlafqualität einschätzen.

HONOR hat heute das Rollenspiel "100 Hours of Survival" angekündigt. Damit sollen noch mehr Adventure- und Outdoor-Fans die Uhr kennenlernen. Bei dem Wettbewerb geht es darum, mit der HONOR Watch GS Pro einen Weg aus dem dunklen Wald heraus und zurück nach Hause zu finden. Wer am Abenteuer teilnehmen möchte, kann sich auf der HIHONOR-Halloween-Website dafür anmelden. Alle User können der Konversation in den sozialen Medien unter #DaretoExplore folgen.

Die HONOR Watch GS Pro ist jetzt für 249,90 EUR im HIHONOR-Store erhältlich. Weitere Informationen unter www.hihonor.com.

Über HONOR

HONOR ist eine führende Technikmarke für junge Menschen weltweit, die sich aus dem mobilen Internet heraus entwickelt hat. Das Unternehmen definiert sich über bahnbrechende Technologien, die sich durch seine unermüdlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung ergeben. Die Marke HONOR will sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, die das Zeitalter von 5G und KI ihr bietet. Das Ziel ist, eine intelligente neue Welt für junge Leute zu schaffen - durch die Entwicklung eines smarten und lebenswerten Ökosystems und den Aufbau einer Jugendkultur, die beflügelt. Das Unternehmen will sich auch weiterhin von der Konkurrenz abheben, indem es den Fun-Faktor von Innovationen in den Vordergrund rückt. HONOR steht für einen schicken, technikaffinen Lifestyle. Die Firma heißt ihre begeisterte und wachsende Fangemeinde in ihrer diversen und offenen Online-Community willkommen.

Weitere Informationen bietet HONOR online unter www.hihonor.com und in den sozialen Netzwerken:

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1282606/HONOR_Watch_GS_Pro_Dare_Explore.jpg

Pressekontakt:

Wenxi Wang

wangwenxi@huawei.com



Shizheng Xu

xushizheng@huawei.com