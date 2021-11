XCMG

XCMG belegt den ersten Platz in der ICM20-Rangliste der größten Kranhersteller der Welt

Xuzhou, China (ots/PRNewswire)

XCMG (SHE:000425), der führende Baumaschinenhersteller, hat einen Jahresumsatz von 5,66 Milliarden USD im Jahr 2020 gemeldet und damit den ersten Platz in der seit langem etablierten ICM20-Rangliste der weltweit größten Kranhersteller eingenommen, die von der britischen KHL Group am 12. November veröffentlicht wurde.

Das robuste Wachstum von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hat XCMG vom vierten Platz im letzten Jahr an die Spitze gebracht. Und in den ersten 10 Monaten des Jahres 2021 hat XCMG einen Umsatzanstieg von 235 % bei kundenspezifischen Hebemaschinen verzeichnet.

"XCMG hat der technologischen Innovation schon immer höchste Priorität eingeräumt. Wir verfügen jetzt über fünf große F&E-Zentren weltweit, ein erstklassiges nationales Technologiezentrum und das einzige nationale Schlüssellabor der Branche für die intelligente Herstellung von High-End-Maschinen sowie ein nationales Industriedesignzentrum. Dank der unermüdlichen Anstrengungen von mehr als 4.000 XCMG-Wissenschaftlern und -Ingenieuren sind wir heute führend in der technologischen Innovationsentwicklung der Branche und holen Schritt für Schritt auf und übertreffen sogar unsere Konkurrenten", sagte Wang Min, Präsident und Vorsitzender von XCMG.

XCMG will die nachhaltige Entwicklung des chinesischen Baumaschinensektors anführen

Um eine bessere Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Welt aufzubauen, veröffentlichte XCMG Hoisting Machinery die "XCMG Hoisting Machinery Carbon Peak and Carbon Neutrality Declaration". In der Erklärung wird feierlich versprochen, "die Vision einer grünen Entwicklung aktiv zu verfolgen und die Verantwortung für den Aufbau einer ökologischen Zivilisation zu übernehmen, die Führung in der Branche zu erlangen, um die Ziele der Erreichung des Kohlenstoffgipfels und der Kohlenstoffneutralität zu verwirklichen und die hochwertige, grüne, kohlenstoffarme und nachhaltige Entwicklung der Branche anzuführen."

Um dieses Versprechen zu erfüllen, hat XCMG in der Erklärung sechs Ziele formuliert, darunter die energische Förderung einer sauberen und kohlenstoffarmen Energiestruktur, der Aufbau eines bahnbrechenden grünen und intelligenten Fertigungsunternehmens, die beschleunigte Anwendung kohlenstoffarmer und energiesparender Technologien und die Entwicklung neuer Energieprodukte, die Unterstützung des Aufbaus einer sauberen Energieversorgung in China, die Förderung der Anwendung wiederaufbereiteter Produkte und die Förderung des Bewusstseins für die Reduzierung von Kohlenstoff.

Die Zusage von XCMG kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Chinas Baumaschinenindustrie beginnt, die internationale Bühne zu betreten.

Nach Angaben von Su Zimeng, dem Vorsitzenden der China Construction Machinery Association (CCMA), gibt es in China fast 50.000 private Hebezeugunternehmen, von denen die 50 größten ein Vermögen von fast 1,57 Mrd. USD haben. Diese Firmen haben nicht nur ein schönes China aufgebaut, sondern gehören auch zu den aktivsten Kräften im weltweiten Ingenieurbau.

"China verfügt über ein enormes Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung mit groß angelegten Infrastrukturmaßnahmen, und sein Ziel der 'doppelten Kohlenstoffintensität' zeugt vom Verantwortungsbewusstsein eines großen Landes. Chinas Industrien weisen zwei Entwicklungstrends auf: die Umstellung auf umweltfreundliche, kohlenstoffarme Technologien und die Modernisierung der Industrie, die uns ebenfalls Raum für weitere Entwicklungen bieten", so Su.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1694658/XCMG_Takes_Top_Place_ICM20_Ranking_World_s_Largest_Crane_Manufacturers.jpg