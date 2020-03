XCMG

XCMG zeigt umfangreichstes Angebot bei der CONEXPO-CON/AGG 2020

Der führende chinesische Baumaschinenhersteller XCMG (SHE: 000425) stellt vom 10. bis 14. März in Las Vegas aus seinen 24 Vorzeigeprodukten ein breites Angebot bei der CONEXPO-CON/AGG 2020 aus.

Auf der CONEXPO-CON/AGG, der größten, alle drei Jahre stattfindenden Baufachmesse Nordamerikas und einer der drei größten, von der Association of Equipment Manufacturers (AEM) veranstalteten Messen weltweit, werden die neuesten Geräte und Technologien von weltweit führenden Unternehmen vorgestellt. XCMG ist bereits zum neunten Mal bei CONEXPO-CON/AGG dabei und stellt aus sechs Produktkategorien aus, darunter Krane, Bagger, Schaufellader, Abstapelautomaten, Erdräumungsmaschinen und Hebebühnen sowie komplette Baulösungen, die alle auf einer Fläche von 1.811,6 m2 (19.500 Quadratfuß) zu sehen sein werden: eine 30-prozentige Vergrößerung im Vergleich zu 2017.

"Mit dem Motto 'Innovation for Your Success' hoffen wir, dass unsere bis dato breiteste Präsentation bei der CONEXPO-CON/AGG die führenden Technologien von XCMG hervorhebt und gleichzeitig anhand von Praxisbeispielen zu Energieeinsparung und Emissionssenkung unser Engagement für Beständigkeit unterstreicht," sagt Jiansen Liu, VP der XCMG Gruppe.

XCMG stellt hier auch zum ersten Mal seinen neuen Elektrohydraulikbagger vor, den XE35U-E, eine umweltschonende Weiterentwicklung des beliebten XE35U, der für seine schnelle Reaktionszeit, genaue Steuerung und geringe Umweltbelastung bekannt ist.

Vier mobile Arbeitshubwagen aus den XCMG Feuerwehr-Sicherheitsgeräten werden während der Messe am Stand vorgeführt. Alle von XCMG ausgestellten Produkte, mit Ausnahme des XE35U-E, werden in Kürze am nordamerikanischen Markt erhältlich sein.

Auch wird XCMG Bestellungen von nordamerikanischen Kunden bei der Messeeröffnung ausliefern, darunter Bagger an Ahern (USA), Geländekrane und Krane mit Rough-Terrain-Reifen für unwegsame Gelände an North West Crane Enterprises (Kanada) und Hubwagen an Black Diamond Equipment Rental (USA).

XCMG finden Sie am Stand F6424 auf den Las Vegas Festival Grounds. Zur Vorführung der außergewöhnlichen Funktionen der Maschinen stehen Fahrer mit Präsentationen bereit, wie Basketball-Spielen und Obst auf Ballons schneiden.

Informationen zu XCMG

XCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen von Schwermaschinen, das vor 77 Jahren gegründet wurde. In der internationalen Baumaschinenbranche steht es derzeit auf Platz 6. Das Unternehmen exportiert in mehr als 183 Länder und Regionen weltweit.

