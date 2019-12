Mindtree

Mindtree wird bei den sechsten IDC Insights Awards für herausragende Leistungen im operativen Bereich ausgezeichnet

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Die MWatch-Plattform des Unternehmens erzielt eine deutliche Verbesserung bei den Schlüsselkennzahlen

Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass es für seine IT-Infrastrukturdienstleistungen mit einem IDC Insights Award für herausragende Leistungen im operativen Bereich ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung bezieht sich auf die MWatch (https://www.mindtree.com/services/operations/infrastructure-management/mwatch-it-infrastructure-management-platform)-Plattform von Mindtree, die eine Bereitstellung von konsistenten und optimierten Infrastrukturbetriebsdienstleistungen durch Automatisierung ermöglicht.

MWatch ist eine IT-Infrastruktur-Managementplattform, die den Anwendern eine konsolidierte, durchgängige Sicht auf ihre Infrastruktur und Anwendungen bietet. Dazu verwendet sie Automatisierungswerkzeuge, die den Betrieb standardisieren, zeitaufwändige manuelle Prozesse eliminieren sowie die Genauigkeit und Präzision verbessern. Darüber hinaus ermöglicht sie den Anwendern, die Kombination von Faktoren, die zu ineffizienten Prozessen und steigenden Kosten führen, zu verstehen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Die IDC Insights Awards würdigen in ihrem sechsten Jahr die Leistungen von CIOs und IT-Leitern in drei Kategorien: Exzellenz im Gesamt-Nutzererlebnis, Exzellenz in Betriebsabläufen und Exzellenz in Datenauswertung. Der Gewinn von Mindtree in der Kategorie Exzellenz in Betriebsabläufen zeigt, dass die MWatch-Plattform nachhaltige und messbare Verbesserungen bei Schlüsselkennzahlen wie betriebliche Effizienz oder Mitarbeiterproduktivität erzielt hat.

"Die IT-Infrastrukturen von Unternehmen müssen agiler und reaktionsschneller sein, damit sie sich an veränderte Geschäftsanforderungen anpassen können", erklärt Manas Chakraborty, Globaler Leiter des Bereichs Enterprise Service Lines bei Mindtree. "Der einzige Weg, dieses Maß an Agilität zu erreichen, ist eine konsolidierte, durchgängige Transparenz der IT-Infrastruktur eines Unternehmens, sodass es Erkenntnisse gewinnen kann, die ihm helfen, Ineffizienzen zu beseitigen und Kosten zu senken. Wir haben MWatch entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Rechenzentrumsbetrieb wirtschaftlicher zu führen. Die Anerkennung durch die IDC Insights Awards ist ein weiterer Beweis dafür, dass MWatch ein hocheffektives Instrument ist, um die Betriebsabläufe eines Unternehmens auf ein Höchstmaß an Leistung und Produktivität zu bringen".

Informationen zu den IDC Insights Awards:

Die mittlerweile im sechsten Jahr verliehenen IDC Insights Awards ehren Wirtschafts- und IT-Führungskräfte, die eine IT-Implementierung mit greifbaren Ergebnissen für ihr Unternehmen geplant, konzipiert und erfolgreich umgesetzt haben. Die speziell für CIOs und IT-Führungskräfte von heute konzipierten Auszeichnungen sind eine Plattform für Teilnehmer, um sich mit Kollegen und Technologiepartnern zu vernetzen, Erkenntnisse von Vordenkern aus der ganzen Welt zu gewinnen und vor allem die transformativen Initiativen zu würdigen und zu begrüßen, die Unternehmen ergriffen haben, um ihren Erfolg zu beschleunigen.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Firmen dabei unterstützt, ihre Wettbewerbsposition durch die Kombination von Skalierung und Agilität zu stärken. Mindtree wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet und ist heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group. Es stellt seine fundierte Fachkenntnis in den Dienst von mehr als 350 Geschäftskunden, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 18 Ländern und über 40 Niederlassungen auf der ganzen Welt werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

