Lyca Mobile setzt nach erfolgreichem Pilotproject die Flytxt CVM Accelerator Lösung in Europa und den USA ein

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

KI-gestützter CVM-Accelerator zur Bereitstellung verwertbarer Insights zur Maximierung der Geschäftsergebnisse personalisierter Kundeninteraktionen über CX-Systeme wie zum Beispiel Salesforce Marketing Cloud

Lyca Mobile, einer der weltweit größten virtuellen Mobilfunknetzbetreiber (MVNO), wird den KI-gestützten Customer Value Management (CVM) Accelerator von Flytxt in seinen sieben größten Märkten - Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, USA und Großbritannien - einsetzen.

Lyca Mobile kündigte Anfang des Jahres die Implementierung von Salesforce-Lösungen an, um Kundendaten und -interaktionen auf verschiedenen Kanälen zu vereinheitlichen und so personalisierte Kundeninteraktionen zu fördern. Der CVM Accelerator von Flytxt liefert Lyca verwertbare Kunden- und Produkteinsichten, um den Customer Lifetime Value (CLTV) über diese personalisierten Interaktionen zu maximieren.

Der CVM Accelerator ist eine speziell entwickelte KI, die sich nahtlos in jede CRM- oder CX-Umgebung integrieren lässt und verwertbare Informationen zur Maximierung des CLTV liefert. Seine Leistungsfähigkeit wurde während eines einmonatigen Pilotprojekts in einem der europäischen Märkte von Lyca Mobile unter Beweis gestellt. Lyca nutzte die prädiktiven Insights aus dem Accelerator bei der Durchführung von Marketingkampagnen über Salesforce Marketing Cloud, was zu einem Anstieg des ARPU um 1,3 % führte.

Jogan Satkunanathan, Leiter der Abteilung für Preisgestaltung und Produktmanagement bei Lyca Mobile, sagte: „Wir möchten Kunden und digitale Fähigkeiten in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellen, wenn wir in die nächste Phase unserer ehrgeizigen Wachstumsreise eintreten. Flytxt ist mit seinen bahnbrechenden KI-Lösungen ein perfekter Partner für Lyca Mobile, um die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen und qualitativ hochwertige Kundenerlebnisse zu liefern."

Dr. Vinod Vasudevan, CEO von Flytxt, sagte: „Kommunikationsdienstleister verfügen über eine Fülle von Daten, doch fehlt ihnen oft die notwendige Technologie, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, die den CLTV maximieren - eine wichtige Kennzahl für alle abonnement- und nutzungsbasierten Unternehmen. Der CVM Accelerator nutzt dazu bewährte und gut trainierte KI. Wir freuen uns, Lyca Mobile mit unserer einzigartigen Lösung zu unterstützen, die ihnen helfen wird, die Ergebnisse ihrer CX-Initiativen deutlich zu steigern."

Ankit Rai, Leiter der Abteilung Kundenbindung, CRM/CVM bei Lyca Mobile, fügte hinzu: „Wir sind bestrebt, das Kundenengagement auf die nächste Stufe zu heben und an jedem unserer Kontaktpunkte ein personalisiertes und kontextbezogenes Kundenerlebnis zu bieten. Der CVM Accelerator von Flytxt ermöglicht ein tieferes Verständnis des Nutzerverhaltens und die Vorhersage der Bedürfnisse der Kunden. Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass wir mit datengesteuerten, Insights Erkenntnissen den Wert der Kundeninteraktionen in unseren bestehenden CX-Systemen weiter steigern und eine langfristige Beziehung zu unseren Kunden aufbauen können."

Der CVM Accelerator nutzt die preisgekrönte KI von Flytxt, die auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der realen Welt von mehr als einer Milliarde Verbrauchern und Billionen von Datenpunkten entwickelt und trainiert wurde. Die Partnerschaft mit Lyca Mobile ist die erste, die in den USA und Europa umgesetzt wird.

Informationen zu Flytxt

Flytxt ermöglicht es großen Unternehmen auf der ganzen Welt, eine der grundlegenden Herausforderungen von Abonnement- und nutzungsbasierten Geschäften zu lösen - die Maximierung des CLTV. Flytxt ist vertrauter Technologiepartner von mehr als 80 digitalen Unternehmen in über 50 Ländern und führenden CX-Plattformanbietern für die CLTV-Maximierung. Die firmeneigene KI zur CLTV-Maximierung wurde anhand von Insights und Mustern aus der realen Welt von mehr als einer Milliarde Kunden und Billionen von Datenpunkten trainiert.

Informationen zu Lyca Mobile

Lyca Mobile ist einer der weltweit größten Betreiber virtueller Mobilfunknetze, und in 23 Ländern auf fünf Kontinenten tätig ist, darunter in Großbritannien, den USA und großen Teilen Europas. Lyca Mobile ist einer der Marktführer auf dem Markt für internationale Prepaid-Mobilfunkgespräche und hat weltweit über 16 Millionen Kunden. Lyca Mobile ist Teil der Lyca Group, einem britischen multinationalen Unternehmen, das weltweit kostengünstige und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbietet.

