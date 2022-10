Die besten Arbeitgeber der Schweiz / Bürgerinnen und Bürger bewerten 801 Unternehmen in bundesweiter Umfrage

ServiceValue GmbH

Köln (ots)

Ein positives Unternehmensimage zieht nicht nur Kundschaft an, sondern wirkt sich auch auf das Interesse potenzieller Arbeitnehmerinnen und -nehmer aus. Das gilt vor allem dann, wenn der Ruf eines Unternehmens explizit hinsichtlich seiner Eigenschaft als Arbeitgeber beleuchtet wird. Welche Unternehmen aus den Wirtschaftszweigen Dienstleistung, Handel und Industrie als Arbeitgeber in der Bevölkerung einen besonders guten Ruf genießen, hat die Kölner Rating- und Rankingagentur ServiceValue in einer großen landesweiten Erhebung untersucht. 801 Unternehmen werden in der Studie „Beste Arbeitgeber der Schweiz 2022“ erstmals aus der Bevölkerung heraus bewertet.

Methode

Die Untersuchung besteht aus Umfragen über Online-Panels. Bürgerinnen und Bürger werden darin gebeten, Unternehmen, in denen sie selbst oder Personen aus ihrem Bekanntenkreis arbeiten, in Hinblick auf deren Qualität als Arbeitgeber zu beurteilen. Konkret lautet die Fragestellung: „Wie bewerten Sie für [Unternehmen X] das Image bzw. die Attraktivität als Arbeitgeber?“ Positive und negative Assoziationen sowie Wahrnehmungen und Informationen von Anderen können den Gesamteindruck mitprägen. Anhand der Urteile der Befragten wird mittels einer fünfstufigen Antwort-Skala je Unternehmen ein ungewichteter Mittelwert gebildet, der dann über die Positionierung im Ranking entscheidet. Unternehmen mit überdurchschnittlich guten Werten erhalten die Auszeichnung „hohe Attraktivität“. Unternehmen, die auch innerhalb dieser Gruppe überdurchschnittlich abschneiden, erhalten die Auszeichnung „sehr hohe Attraktivität“. Die Erhebung erfolgt ohne Mitwirkung der bewerteten Unternehmen.

Arbeitgeber mit „sehr hoher Attraktivität“

Die höchste Attraktivität als Arbeitgeber weisen aus Sicht der Befragten Victorinox und Rolex auf; gefolgt von Zweifel und Lindt & Sprüngli. Sie und 21 weitere Unternehmen sind als die Bestbewerteten aller untersuchten Arbeitgeber im Folgenden aufgeführt.

Platzierung Unternehmen Mittelwert 1. Victorinox 2,32 2. Rolex 2,32 3. Zweifel 2,33 4. Lindt & Sprüngli 2,33 5. Ricola 2,36 6. Rivella 2,36 7. Tissot 2,39 8. Google Switzerland 2,39 9. Schweizer Paraplegiker-Stiftung 2,41 10. Raiffeisen Schweiz 2,43 11. Chocolat Frey 2,44 12. Schweizerische Mobiliar 2,44 13. Breitling 2,45 14. Swatch Group 2,45 15. Montres Longines 2,45 16. Ramseier Suisse 2,48 17. Omega 2,48 18. TAG Heuer 2,48 19. Pilatus Flugzeugwerke 2,49 20. suva Schweizerische Unfall- versicherungsanstalt 2,49 21. Grand Resort Bad Ragaz 2,49 22. Schweizer Reisekasse Reka 2,49 23. logitech 2,49 24. Jaeger-Le Coultre 2,49 25. Migros-Genossenschafts-Bund 2,49

Weitere Arbeitgeber mit „sehr hoher Attraktivität“ sind unter Anderem Landi Schweiz, IWC (International Watch Company, Richemont), die Hirslanden-Gruppe, die Roche Holding, die Kambly Holding, das Kinderspital Zürich, Hublot, Robert Bosch Schweiz sowie die Rhätische Bahn (RhB).

„Der Ruf eines Arbeitgebers ist keinesfalls nur Kosmetik“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH, und ergänzt, „letztlich geht er auch auf das Engagement der Belegschaft zurück, und als Attraktivitätsindex gibt er Aufschluss über Arbeitsbedingungen und Betriebsklima, dadurch wiederum hat er einen gewichtigen Einfluss auf den Bewerberpool.“

Das vollständige Ranking „Beste Arbeitgeber der Schweiz 2022“ finden Sie HIER.