ServiceValue GmbH

Diese Unternehmen begeistern mit ihrem Service

Kunden küren ihre „Service-Champions Schweiz“ aus 655 Unternehmen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Obwohl Service nicht bei jedem Geschäftsmodell die Kernleistung ist, kann seine Qualität bei Kundenentscheidungen für oder gegen einen Anbieter oftmals den Ausschlag geben. Bei welchen Unternehmen Kundinnen und Kunden einen Service erleben, der sie begeistert, zeigen die „Service-Champions Schweiz 2022“, die die Rating- und Rankingagentur ServiceValue zum inzwischen achten Mal ermittelt hat. Für die Untersuchung wurden 655 Unternehmen aus 57 Branchen von Kundinnen und Kunden aus der ganzen Schweiz hinsichtlich ihrer Serviceleistungen bewertet.

Methode

Die Ermittlung der „Service-Champions Schweiz“ erfolgt ausschließlich über Kundenurteile und basiert auf der Schlüsselfrage, ob Kunden bei den zu untersuchenden Unternehmen und Anbietern während der letzten drei Jahre einen sehr guten Service erlebt haben. Anhand des wissenschaftlich belastbaren Service Experience Score (SES) werden die Kundenbewertungen in prozentuale Zustimmungswerte übersetzt und somit zu einer unternehmens- wie branchenübergreifend mess- und vergleichbaren Größe gemacht. Ausgezeichnet werden zum einen Unternehmen mit einem deutlich überdurchschnittlichem SES: Sie werden branchenübergreifend auf einem Gold-, Silber- bzw. Bronze-Rang gelistet. Zum anderen werden mit den Unternehmen, die innerhalb ihrer jeweiligen Branche den höchsten SES aufweisen, auch 57 Branchengewinner gekürt. Die Untersuchung findet ohne Beteiligung der bewerteten Unternehmen statt.

Ausgezeichnete Unternehmen

Den Spitzenplatz im Gesamt-Ranking aller 655 Unternehmen verteidigt auch in diesem Jahr Ochsner Sport, gefolgt von Orell Füssli und Swiss Quality Hotels. Accor, Stöckli, Kempinski, Loeb, Manor, Samsung und Marriott vervollständigen die Bestenliste der Top 10. Einige dieser Unternehmen finden sich auch in der nachfolgenden Tabelle, in der die 25 bestplatzierten Branchengewinner aufgeführt sind.

Platz Branchengewinner Unternehmens SES Branche 1. Ochsner Sport 80,1% Sportgeschäfte 2. Orell Füssli 79,1% Buchhandel 3. Swiss Quality Hotels 78,5% Hotelketten / -gruppen 4. Loeb 77,9% Warenhaus 5. Samsung 77,2% Unterhaltungselektronik - Hersteller 6. Basler (Baloise) 76,5% Hausrat- und Privathaftpflichtversicherer 7. Basler Kantonalbank 76,4% Kantonalbanken 8. Amavita 76,4% Apotheken - stationär 9. Herzog 76,2% Küchenstudios 10. Volg 76,1% Lebensmittel-Detailhandel 11. Dosenbach 76,0% Schuhhandel 12. Carat 76,0% Bijouterien 13. Helsana 75,7% Krankenversicherer 14. BRACK.CH 75,7% Online-Warenhaus 15. Veloplus 75,7% Velogeschäfte 16. Aldi Suisse Tours 75,7% Reiseveranstalter 17. Raiffeisen Schweiz 75,7% Banken 18. Helvetia 75,6% Lebensversicherer 19. Helvetia 75,6% Autoversicherer 20. Fielmann 75,4% Optiker 21. Fressnapf / Maxi Zoo 75,4% Tierbedarf 22. Baufritz 75,4% Fertighäuser 23. schubiger möbel 75,4% Möbelhäuser 24. CAP / JUSTIS 75,2% Rechtsschutzversicherer 25. acrevis 75,2% Regionalbanken

Weitere Branchengewinner sind unter anderem Die Grünen Profis (EGP), swisscom, CECIL, fitnessplus, Hotelplan, audisana, premio energie und EP: (ElectronicPartner) mit SES von jeweils mindestens 74,8%.

„Kundinnen und Kunden merken zumeist sehr schnell, ob der Service von einem Anbieter eher als lästige Notwendigkeit erachtet wird oder ob dieser ihm eine Herzensangelegenheit ist“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH, und fügt hinzu, „entsprechend werden solche Anbieter geschätzt, die hohe Servicequalität mit durchdachten Konzepten und motivierten Mitarbeitern zu ihrer Priorität machen.“

Hintergrundinformationen

Die Untersuchung „Service-Champions“ erfolgt für die Schweiz wie auch für Österreich und Deutschland unter wissenschaftlicher Begleitung der Goethe-Universität Frankfurt am Main. In einem Gold-, Silber- und Bronze-Rang werden in der Schweiz jeweils 100 Unternehmen geführt. Die 57 Branchengewinner sind separat ausgewiesen. Alle Rankings finden Sie HIER.