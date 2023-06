OPEC Fund for International Development (OFID)

OPEC Fund Development Forum 2023: Freisetzung von Synergien und Finanzierungsmöglichkeiten für nachhaltige Entwicklung

Wien (ots/PRNewswire)

Der OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) veranstaltet am Dienstag, den 20. Juni 2023, in Wien, Österreich, sein zweites Development Forum, an dem die Leiter der African Development Bank, Akinwumi Adesina, der Agence Française de Développement, Rémy Rioux, der Islamic Development Bank Group, Muhammad Al Jasser, und der Generaldirektor des OPEC Fund, Abdulhamid Alkhalifa, in einem Eröffnungsgespräch über die Zukunft der Entwicklungsfinanzierung teilnehmen.

Die Diskussionen auf dem Forum werden sich mit den globalen Entwicklungsherausforderungen unter dem übergreifenden Thema "Driving Resilience & Equity" befassen und sich auf die Möglichkeiten konzentrieren, nachhaltige Entwicklung besser zu finanzieren und eine transformative Wirkung zu erzielen. Weitere aktuelle Themen auf der Tagesordnung sind nachhaltige Lebensmittelsysteme, innovative Klimalösungen sowie Partnerschaften und politische Maßnahmen, die den Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt stellen. Die Grundsatzrede wird von Frannie Léautier, CEO des panafrikanischen Unternehmens SouthBridge Investments, gehalten.

OPEC Fund Director-General Alkhalifa sagte: „Die globalen Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, wie die drängende Krise der Nahrungsmittelsicherheit, die zunehmende Bedrohung durch den Klimawandel und die drohende Schuldenkrise, erfordern starke Partnerschaften und gemeinsames Handeln. Mit dem OPEC Fund Development Forum wollen wir zeigen, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam mit unseren Partnerländern und -institutionen angehen wollen. Gemeinsam können wir Modelle der Zusammenarbeit entwickeln und positive Auswirkungen auf die Zukunft erzielen."

Das OPEC Fund Development Forum bringt Regierungschefs, Minister, Leiter von Institutionen, Vertreter von multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und Akteure des Privatsektors zusammen. Mit dem Schwerpunkt auf transformativen Entwicklungsmodellen, regionaler Zusammenarbeit und Inklusivität will das Forum neue Wege zur nachhaltigen Entwicklung aufzeigen.

Einige Höhepunkte des Programms des Development Forum sind:

„Auf dem Weg zu einem transformativen Entwicklungsmodell" (Towards a Transformative Development Model): In der Diskussion werden innovative Ansätze zur Bewältigung der Knappheit von Entwicklungskapital, politischer Beschränkungen und der Notwendigkeit, finanzielle Unterstützung für nachhaltige Projekte zu mobilisieren, untersucht. Die Podiumsteilnehmer werden sich über die Nutzung von Ressourcen und die Umsetzung von Strategien austauschen, die integrative, nachhaltige und skalierbare Lösungen fördern.

„Regionale Zusammenarbeit als Katalysator für skalierbare Lösungen" (Regional Collaboration as a Catalyst for Scalable Solutions): Die Sitzung wird die Macht der Zusammenarbeit betonen, erfolgreiche Entwicklungsinitiativen hervorheben und die Bedeutung der Replizierung oder des Upscaling aufzeigen. Die Teilnehmer werden gemeinsame Ziele festlegen, Ressourcen und Fachwissen bündeln und Möglichkeiten zur wirksamen Bewältigung komplexer Herausforderungen durch regionale Zusammenarbeit ausloten.

„Umsetzung von Politiken und Partnerschaften, die den Menschen und dem Planeten in den Mittelpunkt stellen" (Implementing Policies and Partnerships that Prioritize People and Planet): Die abschließende Diskussion wird sich auf die Stärkung von Frauen, jungen Menschen und Unternehmern konzentrieren, während gleichzeitig die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen gestärkt werden, insbesondere jene, die einen inklusiven Zugang zu Finanzmitteln gewährleisten und unterversorgten Gruppen helfen, systemische Barrieren zu überwinden, die den Fortschritt in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung behindern.

Darüber hinaus wird das Forum Spotlight-Sitzungen zu ausgewählten Themen anbieten, die ein tieferes Verständnis der Herausforderungen und Möglichkeiten in kritischen Bereichen vermitteln und die Notwendigkeit innovativer Lösungen und gemeinsamer Maßnahmen aufzeigen.

Zu den bestätigten Rednern des OPEC Fund Development Forum 2023 gehören auch Lotay Tshering, Premierminister von Bhutan; Mohammed Al-Jadaan, Finanzminister des Königreichs Saudi-Arabien; Sherry Rehman, Ministerin für Klimawandel und Umweltkoordination, Pakistan; Rania Al-Mashat, Ministerin für internationale Zusammenarbeit, Ägypten; Admassu Tadesse, Präsident Emeritus und Managing Director der The Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB); Vafaev Shukhrat, Generaldirektor der usbekischen Agentur für strategische Reformen; Mahmoud Mohieldin, Sondergesandter der Vereinten Nationen für die Finanzierung der Entwicklungsagenda 2030; Dima Al-Khatib, Direktor des Büros der Vereinten Nationen für Süd-Süd-Kooperation (UNOSSC), und Gernot Wagner, Autor und Klimaökonom an der Columbia Business School, New York.

Eine vollständige Liste der Redner und ein detailliertes Programm finden Sie auf der offiziellen Website des OPEC Fund Development Forum 2023.

Informationen zu OPEC Fund

Der OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) ist die einzige Entwicklungsinstitution mit weltweitem Mandat, die ausschließlich Finanzmittel von Mitgliedsländern für Nicht-Mitgliedsländer bereitstellt. Die Organisation arbeitet mit den Partnern in den Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um das Wirtschaftswachstum und den sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen in der ganzen Welt zu fördern. Der OPEC Fund wurde 1976 mit einem klaren Ziel gegründet: die Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu stärken. Unsere Arbeit ist auf den Menschen ausgerichtet und konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten zur Deckung grundlegender Bedürfnisse wie Nahrungsmittel, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf KKMU), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheitsversorgung und Bildung. Bis heute hat der OPEC Fund mehr als 24 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Gesamtprojektkosten von 190 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Der OPEC Fund wird von Fitch mit AA+/Ausblick stabil und von S&P mit AA, Ausblick positiv bewertet. Unsere Vision ist eine Welt, in der eine nachhaltige Entwicklung für alle Menschen Realität ist.