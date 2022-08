GUANGLI

Holoswim kündigt die Markteinführung der nächsten Generation von AR Smart Swim Goggles an

Hongkong (ots/PRNewswire)

GUANGLI team, ein Hightech-Unternehmen, das sich auf AR-Produkte für Verbraucher konzentriert, hat gerade die Markteinführung von Holoswim 2 - AR Smart Swim Goggles bekannt gegeben. Diese innovative, technologiegestützte Schwimmbrille bringt das Schwimmen in die Zukunft und ist jetzt auf Kickstarter erhältlich: https://bit.ly/3QePwu2

Holoswim wurde für intelligentes Schwimmen entwickelt und ist eine AR-verstärkte Schwimmbrille für Schwimmer, vom Profi bis zum Hobbyschwimmer. Ob Sie mit Zielen trainieren, schwimmen, um fit zu werden, oder einfach nur Runden zählen - dank der eingebauten intelligenten Sensoren und fortschrittlichen Algorithmen erkennt Holoswim 2 die Live-Metriken aller Schwimmarten und zeigt die Daten in Echtzeit auf der Schwimmbrille an. Die AR-Daten werden einfach und übersichtlich auf einem transparenten holografischen OLED-Display angezeigt, so dass der Benutzer seinen Fortschritt beim Schwimmen sehen kann.

Holoswim 2 überwacht, zeigt an und zeichnet Messwerte wie Distanz, Zeit, Runden, Tempo, sogar Kalorien, Herzfrequenz und mehr auf. Nach dem Schwimmen werden die von der Brille gesammelten Daten mit der Holoswim App synchronisiert, um sie zu überprüfen und zu analysieren, z. B. SWOLF und Tempo pro 100 m, um die Leistung zu verbessern und mit Freunden zu teilen.

„Da wir selbst begeisterte Schwimmer sind, kennen wir die Vorteile eines datengestützten Schwimmtrainings und einer datengestützten Zielsetzung aus eigener Erfahrung. Herzfrequenzmesser und Sport-Apps sind hilfreich, aber wir wollten dieses Konzept verbessern, indem wir den Schwimmern Informationen und Coaching in Echtzeit bieten. Mit dem ehrgeizigen Ziel, smarte Brillen unter Wasser zu bringen, haben wir Holoswim 2 mit der neuesten OLED-Hologramm-Display-Technologie in der Brille und schwimmspezifischen Echtzeit-Metriken perfektioniert. Jetzt können Schwimmer alle wichtigen Daten erfassen und ihre Leistung in Echtzeit überwachen, um ihre Technik zu verbessern, ihre Fitness zu steigern und ihr Schwimmtraining zu optimieren", sagte der GUANGLI-CEO.

Um ein Beschlagen zu vermeiden, verfügt die Holoswim 2 über eine Anti-Beschlag- und Spiegelbeschichtung für eine bessere Sicht. Mit einem optischen AR-Modul auf Harzbasis mit hoher Lichtdurchlässigkeit und einem Sichtfeld von 25° bietet sie eine breitere und transparentere Sicht, so dass Schwimmer die Umgebung klar erkennen können. Die Holoswim 2 passt jedem und ist mit 4 austauschbaren Nasenbrücken und verstellbaren, FDA-zertifizierten Silikonbändern ausgestattet, damit die Brille auch bei langen Schwimmeinheiten bequem sitzt. Die Brille unterstützt magnetisches Aufladen und hat eine Akkulaufzeit von 4 Stunden pro Aufladung. In Zukunft ist Holoswim 2 mit der Apple Watch kompatibel, um Herzfrequenz, GPS und mehr zu teilen.

Holoswim 2 ist die fortschrittlichste und leichteste AR-Schwimmbrille mit klarster Sicht und höchster Lichtdurchlässigkeit. Sie ist ab sofort im Vorverkauf erhältlich, und zwar zu einem Sonderpreis, um frühe Käufer zu belohnen. Erfahren Sie hier mehr: https://bit.ly/3QePwu2

Informationen zu Holoswim

GUANGLI wurde 2017 in Hangzhou, China, gegründet und ist ein führendes Unternehmen in der AR-Branche auf Verbraucherebene. Mit dem Ziel, Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, die AR-Technologie zu erleben und zu genießen, entwickelte das Team Holoswim 1 und Holoswim 2. GUANGLI wird weiterhin Anwendungen für die AR-Technologie erforschen und die Innovation des AR-Marktes vorantreiben.

