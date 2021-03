Risen Energy Co., Ltd

Optimales Moduldesign der 210-Reihe von Risen Energy: vielversprechend für das Wachstum der PV-Branche

Ningbo, China

Liu Yafeng, Senior Director für Forschung und Entwicklung beim führenden chinesischen Solarmodulhersteller Risen Energy Co., Ltd., hat auf der kürzlich abgehaltenen PV Module Tech-Konferenz eine Keynote-Rede gehalten, in der er die neuesten Trends bei PV-Modultechnologien, Entwicklungsplänen für PV-Produkte sowie die Herausforderungen und Chancen erläuterte, denen sich die Branche auf dem Weg in die Zukunft gegenübersieht.

In den letzten Jahren sind neue Modultechnologien entstanden und das Tempo der Innovation und Transformation in der gesamten Branche hat sich beschleunigt. Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen bleiben nach wie vor die beiden wichtigsten Ziele. Im Vergleich zu den Modulen der Baureihen 158.75 und 166 weisen die Baureihen 182 und 210 weitere Einsparungen bei den BOS-Kosten und den Stromgestehungskosten (LCOE) der PV-Anlage auf. Die Baureihe 210 bietet die meisten Kosteneinsparungen.

Die Titan 210-Reihe von Risen Energy verfügt über ein einzigartiges Niederspannungsschaltungsdesign, zerstörungsfreie Schneid- und Multi-Busbar-Technologien. Risen Energy konnte durch die Verwendung von Zellen mit geringer Dämpfung, reflektierenden Schweißbändern und Hochstrom-Anschlusskästen in Kombination mit niedriger Schaltspannung und hoher Belastung die Leistung maximieren und gleichzeitig optimierte Stromgestehungskosten anbieten.

Das Unternehmen wird seine neuen Zellen- und Modulwerke in den beiden chinesischen Städten Yiwu und Chuzhou sowie ein im Bau befindliches Werk in Malaysia nutzen, das im 4. Quartal für den Großteil der Produktion der 210-Reihe in Betrieb gehen soll. Die Rolle der malaysischen Produktionsstätte wird darin bestehen, die Produktionskapazitätslücke in Übersee zu füllen und den nordamerikanischen Markt besser zu bedienen.

Aufgrund seiner starken Fähigkeiten in der Forschung und Entwicklung und seiner langjährigen Erfahrung mit PV-Technologien hat Risen Energy den "Most Influential PV Module Company - Innovative Breakthrough Pioneer Award" erhalten, eine Auszeichnung, die gemeinsam von Solarbe und dem China General Certification Center vergeben wurde. Außerdem wurde das Unternehmen von EuPD Research, einem wichtigen, weltweit tätigen Forschungsinstitut, als Top-PV-Marke 2021 in Australien, Polen und Spanien gewürdigt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1472616/image_1.jpg