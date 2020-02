Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy ist nun einer der drei bekanntesten Anbieter von PV-Modulen auf dem brasilianischen Markt

Ningbo, China (ots/PRNewswire)

Greener, eine führende brasilianische Forschungsagentur, hat kürzlich den Bericht "Strategic Market Research Report on Photovoltaic Power Generation in 2019" veröffentlicht, der zwischen dem 19. Dezember 2019 und 27. Januar 2020 von insgesamt 884 Systemintegratoren durchgeführt wurde.

Danach stützte sich die Versorgung Brasiliens 2019 mit Solarmodulen hauptsächlich auf Importe, wobei das Importvolumen mit 4,14 GW bis zu 120,3 Prozent höher lag als 2018 mit 1,88 GW. Laut den Daten ist Risen Energy 2019 zu einer der drei bekanntesten Marken in Brasilien geworden. Dabei liefert Risen Energy etwa 500 MW an den brasilianischen Markt.

Darüber hinaus verfolgt Risen Energy eine globale Entwicklungsstrategie und erweitert seine Reichweite auf den ausländischen Märkten durch bemerkenswerte Errungenschaften in zahlreichen Ländern und Regionen. Das Exportvolumen von Risen Energy lag laut den vom Mitglied des Beratungsapparates Zhixinzixun 2019 herausgegebenen Daten zum Modulexport in 2019 bei etwa 5,53 GW. Auf dem indischen Markt steht Risen Energy erfolgreich unter den Top drei Modullieferanten Indiens in 2019.

"Brasilien ist ein aufsteigender Markt mit großem Wachstumspotenzial und ist einer unserer strategischen Standorte im Ausland. 2020 werden wir die Standortstrategie weiter verfolgen und den brasilianischen Markt weiter ausbauen, um das Unternehmensziel von Lieferungen im Bereich von 1 GW an den brasilianischen Markt zu erreichen. Darüber hinaus wollen wir die Verbraucher in Brasilien mit qualitativ hochwertigen Modulprodukten und Qualitätsservices versorgen", erklärt Bob Hao, der bei Risen Energy für den Vertrieb auf dem brasilianischen Markt zuständig ist.

