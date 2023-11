Schneider Electric GmbH

Schneider Electric treibt generative KI-Lösungen für Produktivität und Nachhaltigkeit durch Integration von Microsoft Azure OpenAI voran

RUEIL-MALMAISON, Frankreich (ots/PRNewswire)

Kunden und Mitarbeiter von Schneider Electric nutzen GenAI-Funktionen (Generative AI), die Produktivitätssteigerungen und neue Arbeitsweisen ermöglichen

Die Zusammenarbeit mit Microsoft im Bereich der künstlichen Intelligenz konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Nachhaltigkeit

Schneider Electric, das führende Unternehmen bei der digitalen Transformation des Energiemanagements und der Automatisierung, nutzt die Möglichkeiten der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI), um seine Kund:innen zu unterstützen und seine internen Abläufe zu verändern.

Aufbauend auf der Grundlage einer langjährigen Zusammenarbeit mit Microsoft integriert Schneider Electric Microsoft Azure OpenAI, um Lösungen zu entwickeln, die Algorithmen zur Generierung von Text, Code und anderen Arten von Inhalten nutzen. Dadurch konnte Schneider Electric seine Herangehensweise an verschiedene betriebliche Prozesse überdenken, zeitaufwändige Aufgaben rationalisieren, die Ressourcenzuweisung optimieren und an Geschwindigkeit und Effizienz gewinnen. Gleichzeitig setzt die Gruppe GenAI weiterhin ein, um Innovationen in ihrem Angebotsportfolio voranzutreiben.

Zu den wichtigsten Highlights der Nutzung von GenAI durch Schneider Electric gehören:

Ressourcen-Berater Copilot – Mit Hilfe der Large Language Model-Technologie von Microsoft Azure OpenAI hat Schneider Electric Copilot als praktischen digitalen Begleiter in Resource Advisor integriert. Copilot stattet Kunden mit verbesserter Datenanalyse, Visualisierung, Entscheidungsunterstützung und Leistungsoptimierung aus und bietet die Möglichkeit, komplexes Branchenwissen und Informationen aus dem Resource Advisor-System nahtlos zu verarbeiten.

Jo-Chat GPT – ein interner Konversationsassistent, der auf dem Microsoft Azure OpenAI Service basiert und es den Mitarbeitern ermöglicht, auf sichere Art und Weise von den Möglichkeiten der generativen KI zu profitieren.

Finance Advisor – trägt zu jährlichen Einsparungen in Höhe von 10 Millionen Euro bei und bietet Finanzanalysten in der Buchhaltung und anderen Funktionen im globalen Finanzwesen eine einfache und effektive Möglichkeit, präzise Informationen zu finden. Es trägt dazu bei, dass Entscheidungen einheitlich, ordnungsgemäß und rechtzeitig getroffen werden.

Knowledge Bot – konversationeller Assistent, der Kundenbetreuern hilft, präzise Informationen zu Kundenanfragen zu finden und auf der Grundlage umfangreicher interner Dokumentation die passende Antwort vorzuschlagen.

Konversationssuche – Unterstützung unserer Kunden bei der Suche nach den von ihnen benötigten Produkten in einem natürlichen Gesprächsstil unter Verwendung semantischer Suchfunktionen.

Schneider Electric plant außerdem die Integration von Github Copilot, um die Prozesse und Abläufe bei der Angebotserstellung weiter zu verbessern, sowie von Sales Copilot, um die Mitarbeiter an der Front weiter zu unterstützen.

Philippe Rambach, Chief AI Officer bei Schneider Electric, kommentiert diese technologischen und geschäftlichen Fortschritte wie folgt: „Generative KI ist ein entscheidender Faktor und wir investieren in diese Technologie. Es hat uns bereits ermöglicht, die interne Produktivität zu steigern, und es passt perfekt zu unserem Engagement für kontinuierliche Verbesserungen und wirkungsvolle Innovationen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit."

Die KI-Hub-Organisation bei Schneider Electric wurde 2021 ins Leben gerufen, bevor sich die GenAI-Technologie durchsetzte. Mit dem Aufkommen dieser neuen Tools hat das Unternehmen ein spezielles GenAI-Kernteam geschaffen, das eng mit internen und externen Stakeholdern zusammenarbeitet, um frühzeitig Anwendungsmöglichkeiten zu erkennen. Parallel dazu hat Schneider Electric eine Studie über GenAI-Möglichkeiten in allen Funktionen durchgeführt und mehr als 200 potenzielle Anwendungsfälle und Möglichkeiten ausgewählt.

Der Einsatz von Generative AI und die Integration mit Microsoft Azure OpenAI unterstreicht das Engagement von Schneider Electric, an der Spitze der technologischen Innovation im Energiemanagement und in der industriellen Automatisierung zu bleiben. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Nutzung fortschrittlicher Technologien, um die Effizienz zu steigern, Innovationen zu fördern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

„Microsoft Azure OpenAI ermöglicht Schneider die Entwicklung agiler, skalierbarer, kosteneffizienter und KI-gestützter Lösungen, die mit unseren gemeinsamen Ambitionen für eine nachhaltige und digitalisierte Zukunft übereinstimmen", sagte Dominik Wee, Corporate Vice President, Manufacturing and Mobility bei Microsoft.

Das auf Microsoft Azure aufbauende Lösungsportfolio von Schneider Electric bietet seinen Kunden Cloud-basierte IoT-Lösungen (Internet of Things) der nächsten Generation sowie erweiterte Daten- und KI-Funktionen.

Gemeinsam helfen die beiden Unternehmen ihren Kunden, die Lücke zwischen den ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen und deren Erreichung zu schließen.

