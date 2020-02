Nexen Tire

Nexen Tire richtet PURPLE SUMMIT 2020 in Manchester für wichtige Geschäftspartner aus aller Welt aus

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Nexen Tire feiert beim PURPLE SUMMIT 2020 in Manchester, GB, seine starke Geschäftsentwicklung und teilt seinen engsten Geschäftspartnern seine Vision mit

Der weltweit tätige Reifenhersteller Nexen Tire meldete heute die erfolgreiche Ausrichtung des "PURPLE SUMMIT Manchester 2020". Die vierte Ausgabe dieser erstklassigen Gastfreundschaftskampagne des Unternehmens wurde von über 70 Gästen besucht.

Der PURPLE SUMMIT Manchester 2020 fand vom 8. bis 11. Februar in Manchester, GB, statt, wo einer von Nexen Tires Partnern, der Manchester City Football Club (Manchester City), zuhause ist. Die Veranstaltung dient dem Unternehmen als interaktive Plattform, um die Beziehungen mit seinen weltweiten Geschäftspartnern zu fördern und zu stärken.

"Wir sind stolz, den PURPLE SUMMIT Manchester 2020 für unsere engsten Partner erneut ausgerichtet zu haben", so James (Hyun Jong) Lee, President & Asia Pacific Regional CEO von Nexen Tire. "Der PURPLE SUMMIT wurde 2016 ins Leben gerufen, um unsere wichtigen strategischen Partnerschaften rund um den Globus zu stärken und anzuregen. Unser Engagement gilt weiterhin der Vertiefung der Geschäftsbeziehungen mit unseren Partnern und wir werden 2020 sowie in den folgenden zehn Jahren unsere Unternehmensvision weiter fördern."

Der diesjährige PURPLE SUMMIT stach hervor, da es die erste Gastfreundschaftsveranstaltung des Unternehmens seit Amtsantritt des neu ernannten James (Hyun Jong) Lee war. Das Unternehmen nutzte diese Entwicklung, um die Veranstaltung für Nexen Tire und seine globalen Partner zu einer Arena zu machen, die die Möglichkeit zur Stärkung bestehender sowie zum Aufbau neuer Beziehungen bietet.

Beim PURPLE SUMMIT Manchester 2020 gab Nexen Tire seine Expansionspläne bekannt, beschrieb die diesjährigen Marketingaktivitäten und stellte seine neuesten Produktinnovationen vor. Das Unternehmen bekräftigte außerdem seine VISION 2025, die im Vorjahr bei der Eröffnungsfeier der neuen europäischen Anlage in der Tschechischen Republik präsentiert wurde. Durch sie soll das Ziel verwirklicht werden, bis 2025 zu einem der weltweit führenden zehn Hersteller zu werden. Die City Football Group nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil und feierte die starke strategische Partnerschaft von Nexen Tire und Manchester City.

Darüber hinaus fanden zahlreiche Programme statt, die die Partnerschaft mit Manchester City nutzten, um die Beziehungen mit den Geschäftspartnern des Unternehmens zu stärken. Im Anschluss an die Hauptkonferenz des Gipfeltreffens erschien der Manager von Manchester City Pep Guardiola persönlich, um die Partner von Nexen Tire herzlich zu begrüßen. Anschließend konnten die Gäste das City Football Academy First Team-Gebäude besichtigen, wo die Spieler trainieren und sich auf ihre Spiele vorbereiten.

Darüber hinaus vertiefte Nexen Tire das Manchester City-Partnererlebnis seiner Gäste mit einer gemeinsamen Besichtigung des Etihad Stadium. Höhepunkt der Stadiontour war ein Fußballereignis mit Vereinslegende und ehemaligem englischen Nationalteamspieler Shaun Wright. Die Teilnehmer konnten hautnah das harte Training der Spieler von Manchester City bezeugen.

Nexen Tire und Manchester City pflegen seit 2015 eine Partnerschaft, die 2017 vertieft wurde, als Nexen Tire zum offiziellen Ärmelpartner des Vereins wurde. Seitdem hat das Zusammenspiel der beiden Partner für beide Seiten Früchte getragen. Der Verein gewann zwei Saisons in Folge den Premier League-Titel und Nexen Tire vervollständigte erfolgreich seine vier zentralen globalen F&E-Produktionsnetzwerke.

Nexen Tire, gegründet 1942, ist ein globaler Reifenhersteller mit Hauptsitz in Südkorea. Nexen Tire, einer der wachstumsstärksten Reifenhersteller der Welt, arbeitet aktuell mit 150 Ländern auf der ganzen Welt zusammen und besitzt vier Produktionsanlagen -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und eine in Qingdao, China. 2019 wurde eine weitere Anlage in Zatec, Tschechische Republik, in Betrieb genommen. Nexen Tire stellt Reifen für PKWs, SUVs und Kleinlaster mit fortschrittlicher Technologie und hervorragendem Design her. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Produktion von UHP-Reifen, die auf Hochleistungstechnologien basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an weltweite Autohersteller in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. 2014 gewann das Unternehmen bei den vier weltweit wichtigsten Design Awards als weltweit erster Reifenhersteller einen Grand Slam. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.nexentire.com/international/

