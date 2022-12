THOMAS SABO GmbH & Co.KG

THOMAS SABO präsentiert Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023

Lauf (ots)

Inspiriert von der antiken Mythologie, dem Pop der 1970er, den Y2K-Trends und dem Minimalismus der 1990er Jahre, präsentiert THOMAS SABO eine Kollektion, die einlädt, auf eine Reise durch Raum und Zeit, durch verschiedene Stile und Epochen zu gehen.

Die Kreationen eröffnen Farbwelten von erdigen Tönen in Gelb und Orange über belebendes Türkis bis hin zu glamourösem Pink. Schmuckstücke von opulent über schlicht bis verspielt zeichnen die vielfältige Kollektion aus, die Neuheiten der Linien Sterling Silver, Rebel at heart und Charm Club sowie TS Exclusive umfasst.

TS Exclusive: Die von antiken Münzen und versunkenen Schätzen inspirierte Mystic Island Kollektion zeichnet sich durch handgearbeitete Schmuckstücke aus. An Gliederketten reihen sich THOMAS SABO Münzen mit farbigen Inlays aneinander, die das ikonische Symbol der Schlange neu interpretieren.

Sterling Silver: Die Heritage Pink Serie glänzt mit von Hand facettierten Steinen in Pink an zarten Ketten, schwingenden Ohrhängern und opulenten Cocktailringen.

Rebel at heart: Nutze den Tag – carpe diem! Dieses Motto setzt die Serie Rebel Cliffs kunstvoll um. Das Hauptsymbol ist die Sanduhr, die stilisiert alle Schmuckstücke ziert.

Charm Club: Inspiriert vom Y2K-Trend verleiht die Charming Pop Serie vor der Charming Collection neue Facetten. In dreidimensionaler Formensprache, die an prallgefüllte Heliumballons erinnert, zeigen sich Herzen und Blüten in Pastellfarben.

Ab dem 12. Januar 2023 ist die Frühjahr/Sommerkollektion 2023 von THOMAS SABO weltweit in Stores, im Online-Shop www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten FachhandelspartnerInnen erhältlich.

Über THOMAS SABO

Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit in mehr als 70 Ländern mit eigenen Flagshipstores und Verkaufspunkten sowie über Wholesale-Partner und mit dem globalen Online-Shop unter www.thomassabo.com vertreten.