THOMAS SABO erhält Zertifizierung des Responsible Jewellery Councils

Lauf/Pegnitz (ots)

THOMAS SABO ist zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Councils (RJC): Damit stellt die internationale Schmuckmarke ihr Bewusstsein für ethische Grundsätze sowie eine umweltverträgliche und menschenrechtskonforme Unternehmenspolitik unter Beweis. Im Vorfeld wurden alle Geschäftspraktiken von THOMAS SABO durch ein unabhängiges, externes Audit nach den Standards des RJC-Verhaltenskodex (RJC Code of Practices) erfolgreich überprüft.

Dr. Gunnar Binder, CEO von THOMAS SABO, bekräftigt: „Die Zertifizierung steht für unsere Verantwortung und unseren Respekt für Gesellschaft und Umwelt als Teil unseres unternehmerischen Handelns nach den internationalen Normen der OECD: in Geschäftspartnerschaften und zukünftig noch stärker in der Beziehung zu unseren KundInnen sowie als Kompass für alle MitarbeiterInnen.“

THOMAS SABO ist disziplinenübergreifend stark in der Branche und in über 70 Ländern weltweit vernetzt und schließt sich mit der Zertifizierung weiteren führenden Unternehmen der Schmuck- und Uhrenindustrie an: 1984 gegründet, designt und vermarktet THOMAS SABO heute in Partnerschaft mit führenden Lieferanten der Schmuck- und Uhrenindustrie rund 3.000 Produkte.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://unternehmen.thomassabo.com/verantwortung-de.html

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen und bietet seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb an. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit in mehr als 70 Ländern mit eigenen Flagshipstores und Verkaufspunkten sowie über Wholesale-Partner und mit dem globalen Online-Shop unter www.thomassabo.com vertreten.