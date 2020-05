WW Deutschland

"Your life in focus": Die globale und virtuelle Live-Show von WW und Oprah Winfrey rückt Wellness und das Wohlbefinden jedes Einzelnen ins Rampenlicht - kostenlos und interaktiv online

Düsseldorf (ots)

Mit der globalen Show "Your life in focus" präsentiert TV-Moderatorin und Untern ehmerin Oprah Winfrey jetzt ein virtuelles Live-Event - kostenlos, interaktiv un d inspiriert von einer vorhergegangenen Tour in ausverkauften US-Arenen. Vom 16. Mai bis zum 6. Juni wird Oprah an vier aufeinanderfolgenden Samstagen jeweils a b 17.00 Uhr 90 Minuten lang online live zu erleben sein. Ihre Mission: Menschen dazu inspirieren, sich selbst - und damit ihre Ernährung, Fitness und ihr Wohlbe finden - in den Mittelpunkt zu rücken. Die Reihe wird von WW präsentiert und pro duziert.

Neun Wochen lang bereiste Oprah Winfrey Anfang des Jahres Amerika, um weiterzugeben, wie Menschen sich mehr fokussieren und wohler fühlen können. "Es war überwältigend", erinnert sie sich an die Tournee zurück. "Dann kam die Pandemie und erschütterte uns alle". Doch gerade jetzt findet sie es "wichtiger denn je, in diesen Zeiten gesund und fit zu sein und zu bleiben, sich neu zu fokussieren und darüber klar zu werden, was wirklich wichtig ist".

Virtuelle Live-Shows ergänzen US-Tour

Ab dem 16. Mai wird Oprah Winfrey daher auch online für das wichtige Thema "Wohlbefinden" einstehen und unter anderem mittels interaktiver Übungen Hilfestellung auf dem Weg in ein gesundes und zufriedenes Leben leisten - gerade jetzt in dieser besonderen Zeit. Teilnehmer auf der ganzen Welt haben die einzigartige Gelegenheit, live mit Oprah zu interagieren, ihre Gespräche mit führenden Experten aus den Bereichen Wellness und Gesundheit zu verfolgen, über den wichtigen Aspekt des persönlichen Netzwerks in diesem Zusammenhang zu lernen und von Oprahs ganz persönlicher "Transformation", wie sie es selbst nennt, zu erfahren.

Termine und Themen der virtuellen Samstags-Live-Shows mit Oprah Winfrey:

16. Mai, 17 Uhr, "Focus": Klarheit gewinnen - zum körperlichen und emotionalen Wohlbefinden

23. Mai, 17 Uhr, "Connect": Netzwerke knüpfen - auch in Zeiten sozialer Distanz

30. Mai, 17 Uhr, "Adapt": Methoden zum Aufbau einer starken Persönlichkeit

06. Juni, 17 Uhr, "Commit": Gewohnheiten, Gesundheit, Glück - was man jetzt hierfür tun kann

Kostenlose Teilnahme für jedermann

Wer an der kostenlosen globalen Aktion teilnehmen möchte, kann sich unter http://www.ww.com/Oprah hierfür registrieren. Teilnehmer der virtuellen Live-Shows erhalten dann kostenlose digitale Arbeitshefte, um an den wöchentlichen Übungen zu den jeweiligen Themen teilnehmen zu können sowie ein kostenloses 30-tägiges WW-Testangebot. Die Serie wird in Form globaler Zoom-Video-Sessions veranstaltet, bei denen jeder, der mag, live dabei sein und Oprah erleben kann. Die Webinare werden zudem live auf Oprah Winfreys Facebook-Kanal sowie den WW Facebook- und YouTube-Kanälen übertragen. Zudem werden die vier Sessions auf diesen Plattformen auch nach der Live-Übertragung zum Anschauen zur Verfügung stehen. Das virtuelle Live-Erlebnis wird in Zusammenarbeit mit Mobeon, einem international tätigen Unternehmen für Live-Streaming und die Produktion virtueller Veranstaltungen ermöglicht.

Weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Special Guests finden Sie unter http://www.ww.com/Oprah .

Eine besondere Botschaft von Oprah sehen Sie hier (https://youtu.be/HDTlMJHdnA4) .

Medien, die an zusätzlichen Informationen interessiert sind, bitten wir, dieses Formular (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKWz3So8avVHLQ9BtXNCxj7iiaf2craEoUSfQQoWyvEu8bOg/viewform) auszufüllen.

Über WW

WW - Weight Watchers erfindet sich neu - ist ein globales Wellness-Unternehmen und weltweit der führende kommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement und körperliches Wohlbefinden. Wir inspirieren Millionen von Menschen zu gesunden Gewohnheiten für das echte Leben. Durch das Ineinandergreifen von digitaler Expertise und persönlichem Austausch in Workshops profitieren die Teilnehmer von unserem alltagstauglichen, nachhaltigen Ansatz, der gesunde Ernährung, Bewegung und eine positive Grundeinstellung umfasst. Mit mehr als fünf Jahrzehnten Erfahrung im Aufbau von Communitys und unserer Expertise in der Verhaltensforschung ist es unser Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden für jedermann zu ermöglichen. Weitere Details über die strategische Vision von WW erfahren Sie unter http://www.ww.com . Für weitere Informationen, auch zum globalen Unternehmen, besuchen Sie unsere Unternehmenswebsite unter corporate.ww.com.

