Ludwig-Maximilians-Universität München

LMU richtet 53. Deutschen Historikertag im digitalen Format aus

Die Ludwig-Maximilians-Universität München ist vom 5. bis 8. Oktober 2021 Gastgeber des 53. Deutschen Historikertags

Der Kongress unter dem Motto "Deutungskämpfe" findet digital über eine Konferenzplattform statt. Ausgewählte Veranstaltungen sind als Livestream aus der Großen Aula der LMU zu sehen.

Das Programm und Informationen zur Anmeldung sind auf der Kongresswebsite www.historikertag.de abrufbar

Vom 5. bis 8. Oktober 2021 findet der 53. Deutsche Historikertag aufgrund der Corona-Pandemie zum ersten Mal in seiner über 125-jährigen Geschichte als digitaler Kongress statt. Etwa 450 Referent:innen aus dem In- und Ausland werden sich unter dem Motto "Deutungskämpfe" zu aktuellen Forschungsthemen austauschen. Den Teilnehmenden stehen die Veranstaltungen über eine digitale Konferenzplattform offen. Einige Fest- und Sonderveranstaltungen können als Livestream aus der Großen Aula der LMU verfolgt werden, die gemeinsam mit dem Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) und dem Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (VGD) Ausrichter der Tagung ist. Partnerland des diesjährigen Historikertages ist Israel.

Im Rahmen der Tagung präsentiert sich die Geschichtswissenschaft in ihrer fachlichen Vielfalt. Die Schwerpunkte reichen von der Alten Geschichte bis zur Zeitgeschichte, ihr Fokus von den einzelnen Sach- und Epochendisziplinen zu übergreifenden Fragestellungen. "Nachdem der letzte Historikertag in Münster vor drei Jahren die Spaltung der Gesellschaft zum Thema hatte, schließt das Motto Deutungskämpfe in gewisser Weise daran an", sagt Prof. Martin Zimmermann, Inhaber des Lehrstuhls für Alte Geschichte an der LMU und Sprecher des 53. Deutschen Historikertages. "Man assoziiert mit diesem Begriff Auseinandersetzungen, die durchaus mit harten Bandagen ausgetragen werden. Ein wichtiges Signal, das von diesem Historikertag und seinem Bemühen um geschichtliche Einordnung ausgeht, könnte sein, dass sich solche Kämpfe auch wieder angemessenen Kommunikationsformen zuführen lassen."

Das Programm und Informationen zur Anmeldung sind auf der Kongresswebsite www.historikertag.de abrufbar. Nach der Anmeldung können sich Inhaber:innen eines Tickets ab Ende September auf der digitalen Konferenzplattform des Historikertags registrieren.

