Infomaniak

Aktionäre geben grünes Licht: Infomaniak geht an die Börse und schafft die Grundlage für beschleunigtes Wachstum in der souveränen Cloud

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Zürich (ots)

Die vorliegende Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen werden nicht veröffentlicht und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Rechtsordnung verbreitet werden, in der ihre Verbreitung oder Veröffentlichung widerrechtlich wäre oder eine Registrierung oder andere Massnahmen erfordern würde; sie stellt in diesen Ländern kein Angebot zum Verkauf von Effekten dar.

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Perrot Duval Holding SA in Genf genehmigten die Aktionäre sämtliche Beschlüsse im Zusammenhang mit dem Reverse Takeover (RTO) durch die Infomaniak Group SA. Diese Transaktion ermöglicht einen Börsengang durch die Übernahme einer bereits kotierten Gesellschaft. Der Vollzug der Transaktion ist für den 25. September 2026 vorgesehen: Die kotierte Gesellschaft wird dann zur Infomaniak SA. Der erste Handelstag unter dem Symbol INFO ist voraussichtlich der 1. Oktober 2026 oder kurz danach, vorbehältlich der letzten Vollzugsbedingungen und der technischen Umsetzungsschritte.

Warum Infomaniak an die Börse geht

Drei Gründe leiten diesen Schritt: der Zugang zu den Kapitalmärkten zur Finanzierung der nächsten Schritte (neue Rechenzentren, künstliche Intelligenz, Neueinstellungen und F&E), die Transparenz einer kotierten Gesellschaft, die das Vertrauen institutioneller Kunden stärkt, sowie die Fähigkeit, gefragte Fachkräfte zu binden und zu gewinnen.

Was die Generalversammlung beschlossen hat

Die Beschlüsse ebnen den Weg für die Kotierung von Infomaniak an der SIX Swiss Exchange. Die Aktionäre von Perrot Duval genehmigten insbesondere:

den Verkauf der Industrieaktivitäten (FÜLL PROCESS SA) an deren Geschäftsleitung: von jeglicher Geschäftstätigkeit und Mitarbeitenden befreit, ermöglicht Perrot Duval so ein vereinfachtes Listing und bringt rund CHF 6 Millionen an flüssigen Mitteln ein, bevor die Gesellschaft zur Infomaniak SA wird

den Austausch sämtlicher Aktien der Infomaniak Group SA gegen neu ausgegebene Aktien von Perrot Duval, ohne Kapitalerhöhung

Statuten, die das Unternehmen verpflichten, eine positive gesellschaftliche und ökologische Wirkung anzustreben und bei seinen Entscheidungen seine Mitarbeitenden, seine Kundschaft, die Gemeinschaften und die Umwelt zu berücksichtigen

einen Mitarbeiterbeteiligungsplan, der Aktien des Unternehmens für die Mitarbeitenden reserviert, um die Teams zu binden und Talente in einem Markt zu gewinnen, in dem Fachkräfte gefragt sind

Erhöhung des Streubesitzes

Die Zahl der börsenkotierten Aktien steigt von heute 119'632 auf 4'670'103. Der Gründer wird während der zwölf Monate nach der Kotierung mindestens 80% seiner Aktien halten, eine Lock-up-Frist, die seine Interessen mit jenen der neuen Aktionäre in Einklang bringt. Je nach Marktlage beabsichtigt er, in diesem Zeitraum bis zu 20% seiner Aktien zu verkaufen und damit zum Streubesitz und zur potenziellen Liquidität des Titels beizutragen.

EinbewährtesTeam, ein gestärkter Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählte zudem den neuen Verwaltungsrat der kotierten Gesellschaft, der künftigen Infomaniak SA, und genehmigte die für die Umsetzung der Transaktion erforderlichen Kapital- und gesellschaftsrechtlichen Massnahmen. Frank Guemara, dipl. Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung in Beratung, Prüfung und Bankwesen, übernimmt den Vorsitz. Patricia Solioz Mathys, ehemalige Generaldirektorin der Transports publics de la région lausannoise, wird Vizepräsidentin. Zuvor war sie während vierzehn Jahren bei den Services Industriels de Genève tätig. Paul Such, Gründer von SCRT und CEO von Swiss Post Cybersecurity, präsidiert den Prüfungs- und Risikoausschuss. Boris Siegenthaler, Gründer von Infomaniak, gehört dem Verwaltungsrat als exekutives Mitglied an. Nicolas Eichenberger, der Perrot Duval seit 2008 präsidierte, bringt achtzehn Jahre Erfahrung an der Spitze einer kotierten Gesellschaft mit. Der Verwaltungsrat vereint damit Finanzen und Compliance, Cybersicherheit, öffentliche Infrastrukturen und die Praxis der Börsenmärkte. Die operative Führung der Gesellschaft bleibt unverändert beim bisherigen Managementteam von Infomaniak.

"Ich freue mich, dass die Aktionäre von Perrot Duval sich dem Abenteuer Infomaniak anschliessen. Der Verwaltungsrat seinerseits vereint solide und sich ergänzende Kompetenzen für diese neue Etappe."

Frank Guemara, Präsident des Verwaltungsrats

Unabhängigkeit und digitale Souveränität als Wachstumstreiber

Die Fondation Infomaniak, eine gemeinnützige Stiftung, fördert die Bildung für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Technologien, die digitale Autonomie und eine nachhaltige Digitalisierung. Sie bleibt mit der Mehrheit der Stimmrechte über nicht kotierte A-Aktien Referenzaktionärin. Diese Unabhängigkeit begründet das Vertrauen der Kundschaft von Infomaniak und trägt zu dessen Wachstum bei. Nur die ordentlichen B-Aktien werden unter dem Symbol INFO (ISIN CH0252620700) an der Börse gehandelt.

Der Handel mit der Aktie der Perrot Duval Holding SA wird am 28., 29. und 30. September 2026 ausgesetzt, ein übliches Verfahren, das die Umsetzung der Effektentransaktionen ermöglicht, bevor der Handel unter dem Symbol INFO wieder aufgenommen wird.

"Unsere Kundschaft kann sich auf die gleichen Teams, die gleichen Dienstleistungen und den gleichen Anspruch verlassen. Die Kotierung gibt uns lediglichdie Mittel, schneller voranzukommen und noch mehr für sie zu investieren."

Marc Oehler, CEO von Infomaniak

"Dieser Schritt verändert nicht, was Infomaniak seit 1994 ausmacht: die gleiche Mission, die gleichen Werte und die gleiche Unabhängigkeit. Neu ist die Möglichkeit für alle, Miteigentümerin oder Miteigentümer zu werden und am Wert teilzuhaben, den wir für und mit unserer Kundschaft schaffen."

Boris Siegenthaler, Gründer und Chief Strategy Officer von Infomaniak

Prospekt und weitere Informationen

Der Prospekt wurde von der Perrot Duval Holding SA, der Emittentin, veröffentlicht. Er ist verfügbar unter perrotduval.com/prospectus/ und jede Anlageentscheidung sollte nur auf dessen Grundlage getroffen werden. Die öffentlichen Dokumente von Infomaniak sind unter infomaniak.com/gtl/investors zusammengefasst, wo sich jede und jeder für unsere Finanznachrichten anmelden kann. Jeder erreichte Meilenstein wird den Abonnentinnen und Abonnenten zur gleichen Zeit wie dem gesamten Markt mitgeteilt.

Über Infomaniak

Infomaniak entwickelt und betreibt ein komplettes Angebot souveräner digitaler Dienste: Cloud Computing, Online-Zusammenarbeit, künstliche Intelligenz, Streaming sowie Event- und Marketinglösungen. Die Infrastruktur von Infomaniak läuft mit erneuerbarer Energie und ist auf maximale Energieeffizienz ausgelegt. Ein erheblicher Teil des verbrauchten Stroms wird als Wärme zurückgewonnen und ins Fernwärmenetz eingespiesen, wo er Tausende von Haushalten heizt. Dieser Ansatz reduziert den CO2-Fussabdruck der Cloud erheblich und verankert die Infrastruktur in einer langfristig nachhaltigen Logik, sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich.

Siehe: www.infomaniak.com

Über die Perrot Duval Holding SA

Die Perrot Duval Holding SA ist eine 1896 gegründete Schweizer Holdinggesellschaft, die seit 1905 an der Börse kotiert ist, heute an der SIX Swiss Exchange. Ihre Generalversammlung genehmigte am 24. September 2026 den Verkauf ihrer Industrieaktivitäten und die umgekehrte Fusion mit der Infomaniak Group SA. Nach Vollzug der Transaktion wird die Gesellschaft in Infomaniak SA umbenannt.

Siehe: www.perrotduval.com

Rechtlicher Hinweis

Nicht zur Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der dies widerrechtlich wäre, und stellt in diesen Ländern kein Angebot zum Verkauf von Effekten dar.

Die vorliegende Publikation stellt Werbung im Sinne von Artikel 68 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) dar.

Der Prospekt wurde gemäss schweizerischem Recht erstellt und am 2. September 2026 von der Prüfstelle der SIX Exchange Regulation AG genehmigt. Er wurde keiner Aufsichtsbehörde des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Vereinigten Königreichs zur Genehmigung vorgelegt, insbesondere nicht der Autorité des marchés financiers (AMF) in Frankreich. Die angestrebte Zulassung zum Handel betrifft ausschliesslich die SIX Swiss Exchange.

Die vorliegende Publikation stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Effekten der Perrot Duval Holding SA dar und stellt keinen Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne der Artikel 35 ff. oder 69 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) dar. Die Kotierung der Aktien erfolgt ausschliesslich mittels und auf der Grundlage des veröffentlichten Prospekts. Jede Anlageentscheidung betreffend die Effekten der Perrot Duval Holding SA sollte ausschliesslich auf der Grundlage des Prospekts getroffen werden. Der Prospekt wurde am 2. September 2026 von der Perrot Duval Holding SA veröffentlicht und ist kostenlos auf deren Website verfügbar.

Die vorliegende Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, beispielsweise Aussagen mit Begriffen wie "glauben", "annehmen", "erwarten", "voraussehen", "planen", "können", "könnte", "könnte wohl", "wird" oder ähnlichen Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung zwischen den tatsächlichen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder der Performance der Perrot Duval Holding SA oder der Infomaniak Group SA und den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen Werten führen können. Angesichts dieser Unsicherheiten sollten sich die Leserinnen und Leser nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Perrot Duval Holding SA übernimmt keine Verantwortung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die vorliegende Mitteilung wird ausschliesslich an, und richtet sich ausschliesslich an (i) Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen mit beruflicher Erfahrung in Anlagefragen im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order"), oder (iii) Rechtsträger mit hohem Nettovermögen sowie andere Personen, denen sie ansonsten rechtmässig mitgeteilt werden darf, im Sinne von Artikel 49(2) der Order (all diese Personen zusammen als "Relevant Persons" bezeichnet). Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich die vorliegende Mitteilung bezieht, steht ausschliesslich Relevant Persons zur Verfügung und wird nur mit Relevant Persons eingegangen. Jede Person, die keine Relevant Person ist, darf weder aufgrund der vorliegenden Mitteilung handeln noch sich auf diese oder ihre Inhalte verlassen.

Die vorliegende Mitteilung stellt kein "öffentliches Angebot von Effekten" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 der Europäischen Union (die "Prospektverordnung") in Bezug auf die darin genannten Effekten (die "Aktien") in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der "EWR") oder, im Vereinigten Königreich ("UK"), der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie gemäss dem European Union (Withdrawal) Act 2018 in geänderter Fassung Teil des innerstaatlichen Rechts ist (die "UK Prospectus Regulation"), dar. Jedes Angebot der Aktien an Personen im EWR oder im Vereinigten Königreich erfolgt aufgrund einer Ausnahme gemäss der Prospektverordnung oder der UK Prospectus Regulation (je nachdem), wie sie in den Mitgliedstaaten des EWR oder im Vereinigten Königreich umgesetzt sind, von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts für Angebote von Aktien.

Die hierin genannten Effekten wurden und werden nicht gemäss dem US Securities Act of 1933 in geänderter Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US persons (wie dieser Begriff in der Regulation S gemäss dem Securities Act definiert ist) angeboten oder verkauft werden, sofern die Effekten nicht gemäss dem Securities Act registriert sind oder eine Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act besteht. Weder die Perrot Duval Holding SA noch die Infomaniak Group SA beabsichtigen, einen Teil der Effekten in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Effekten in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Die vorliegende Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Rechtsordnung bestimmt, in der dies widerrechtlich wäre, und stellt in diesen Ländern kein Angebot zum Verkauf von Effekten dar. Die vorliegende Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Effekten in einer Rechtsordnung dar, in der dies widerrechtlich wäre.