Abel Noser Solutions

Abel Noser Solutions wird in einer einflussreichen Umfrage der Aite Group als bester globaler Multi-Asset TCA-Anbieter eingestuft

New York (ots/PRNewswire)

Auszeichnung des Unternehmens als "Best-in-Class" 2021 in der gerade veröffentlichten Aite-Matrix-Studie mit Fokus auf Transaktionskostenanalyse

Abel Noser Solutions wurde von der Aite Group in ihrer umfassenden Marktstudie für 2021, an der auch Firmen wie Bloomberg LP, ISS LiquidMetrix und Virtu Financial teilnahmen, als führender globaler Multi-Asset TCA-Anbieter eingestuft. Die Aite Group, ein globales Finanzforschungs- und Beratungsunternehmen, das umfassende, umsetzbare Forschung und Beratung zu geschäftlichen, technologischen und regulatorischen Themen anbietet, bedient viele der führenden Buy-Side- und Sell-Side-Institutionen, Technologieanbieter und Beratungsunternehmen weltweit.

Der 70-seitige Bericht würdigt den Schwerpunkt von Abel Noser auf Produktinnovation und Kundenservice. Sie folgt der letztjährigen Bewertung von Abel Noser durch Greenwich Associates als Top Global Fixed Income TCA Provider. "Abel Noser hat sich als marktführender Analytik-Anbieter erwiesen, insbesondere in Bezug auf Kundenservice, Kundenstärke und Produktfunktionen. Ihr Gesamtergebnis platziert sie in unserer Best-in-Class-Kategorie und verdeutlicht die Betonung von Exzellenz", erklärt Audrey Blater, Ph.D., Research Director bei der Aite Group.

Peter Weiler, Co-CEO der Abel Noser Holdings, kommentiert die Bedeutung der Auszeichnung: "Wir gewinnen immer wieder neue Kunden, indem wir benutzerfreundliche Verbesserungen wie ein zentrales Portal für alle Produkte sowie eine breite Palette von Benchmarks und modernste Methoden anbieten. Zusätzlich nutzt unsere fortschrittliche Peer-Analyse-Engine eines der größten globalen Vergleichsuniversen mit Billionen von Datenpunkten in den Bereichen Fixed Income, Aktien, Devisen und Futures." Mit Blick auf das zunehmende Vertrauen in TCA als entscheidenden Teil der institutionellen Anlagestrategie fügte Herr Weiler hinzu: "Angesichts der wachsenden Rolle des analytikbasierten Handels freuen wir uns über diese Bestätigung unserer Fähigkeit, eine wirklich innovative Suite von Handelskosten- und Regulierungsanalysen für eine so große Vielfalt von Marktteilnehmern anzubieten."

Der Bericht identifizierte auch TCA bei festverzinslichen Wertpapieren und Marktüberwachung als zukünftige Schlüsseltrends der Branche und stellte fest, dass Abel Noser stark in diese Bereiche sowie in ein Produkt zur Analyse der Fondskapazität investiert hat, das die Auswirkungen des Fondswachstums auf die Performance und das Alpha quantifiziert. "Wir fühlen uns durch diese Bewertung der Aite Group geehrt", sagte Steve Glass, Co-CEO des Unternehmens. "Es bestätigt unser bisheriges und fortlaufendes Engagement für TCA-Tools der nächsten Generation wie Fixed Income, FX und Derivate. Unsere integrierte Pre-Trade-, Realtime- und Post-Trade-TCA-Plattform ermöglicht es Kunden, ihre Arbeitsabläufe zu bewerten oder neu zu erstellen, um Ineffizienzen auf der Basis von Frequenz, Anlageklasse und Strategie zu bewerten. Benutzer können die Kosten messen oder die beste Ausführung in jeder Phase des Handelslebenszyklus bewerten, wobei die Möglichkeit besteht, bis auf eine sehr granulare Ebene zu gehen. Diese Auszeichnung würdigt die vielen spielverändernden Funktionalitäten, die unsere Firma bietet."

Informationen zu Abel Noser Solutions

Abel Noser Solutions ist seit langem als Vorreiter in der Kampagne zur Senkung der mit dem Handel einer Vielzahl von Anlageklassen einhergehenden Kosten respektiert. Mit Hunderten von Kunden weltweit bietet Abel Noser Solutions innovative Softwareprodukte sowie beratende und maßgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Handelsanalyse, Compliance und Handelsüberwachung. Das Unternehmen behauptet weiterhin seinen Rang als führender Innovator für Handelskostenanalyse (Trade Cost Analysis, TCA), Compliance-Software und Service-Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.abelnoser.com.

Informationen zur Aite Group

Die Aite Group ist ein globales Forschungs- und Beratungsunternehmen, das umfassende, umsetzbare Beratung zu geschäftlichen, technologischen und regulatorischen Themen und deren Auswirkungen auf die Finanzdienstleistungsbranche bietet. Mit seiner Expertise in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Versicherungen, Vermögensverwaltung und Kapitalmärkte begleitet das Unternehmen seine Kunden aktiv, indem es ihnen einzigartige Informationen, verlässliche Einblicke und einen unvergleichlichen Zugang zu Analysten bietet, die jeden Tag klügere Entscheidungen und eine bessere Performance ermöglichen. Erfahren Sie mehr unter www.aitegroup.com.