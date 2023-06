stock3

stock3 AG: "Genau mein Trading"- Start der ersten großen Brandingkampagne unter neuer Marke

München (ots)

Marktposition als Homebase ausbauen

Agentur Albert Bauer zeichnet für Kreation verantwortlich

Kampagne soll Wachstum auch 2023 weiter vorantreiben

Wie bereits beim Börsengang vor rund einem Jahr angekündigt, startet die stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) erstmalig eine groß angelegte Multi-Channel-Kampagne für ihre neue Marke stock3. Unter dem Claim "Genau mein Trading" sollen Bekanntheitsgrad und Reichweite gesteigert und das Portal weiter als die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger etabliert werden.

Gemeinsam mit der Agentur Albert Bauer aus Hamburg hat der Münchner Mittelständler Motive kreiert, die die Vorteile der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform auf der einen und die Bedürfnisse ihrer Nutzerschaft auf der anderen Seite darstellen. Die Ausspielung erfolgt unter anderem über namhafte Online-Medien, Printformate sowie über verschiedene Influencer und Social-Media-Kanäle. "Die neue Brandingkampagne trifft unseren Markenkern auf den Punkt: Wir bieten Information, Analyse und Trading aus einer Hand und damit anspruchsvollen Tradern und Anlegern die perfekte Ausgangslage für ihr Trading. Mit 'Genau mein Trading' wollen wir neue Nutzer erreichen und von den Vorteilen unserer Plattform für ihren Börsenalltag überzeugen", erklärt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Im vergangenen Jahr konnten wir mit unserem Börsengang, der Einmarkenstrategie und der Öffnung des Geschäftsmodells unserer 100%-Tochter brokerize bereits den Grundstein für zukünftige Erfolge legen. 2023 steht für uns daher umso mehr im Zeichen des Wachstums. 'Genau mein Trading' wird uns dabei unterstützen."

Im Mittelpunkt der Brandingkampagne stehen die Erfahrungen und Ansprüche der Zielgruppe an sich selbst sowie an ihre Trading-Homebase stock3. Ergänzt werden die Motive um Zitate aus der Ich-Perspektive sowie den abschließenden Claim "Genau mein Trading". Der Dreiklang aus Motiven, Zitaten und Claim soll das Selbstbewusstsein der ambitionierten Anlegerinnen und Anleger ausstrahlen, die insbesondere auch in schwierigen Marktphasen an den Börsen aktiv bleibt, und gleichzeitig aufzeigen, dass sie mit stock3 die Plattform gefunden haben, die nicht nur in solchen Phasen, sondern immer und überall, ihre individuellen Bedürfnisse abdeckt, um die besten Trading- und Investmententscheidungen treffen können.

Über die stock3 AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com