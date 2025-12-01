ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps im Dezember

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Straßburg (ots)

K I N O | S E R I E N | F E R N S E H F I L M E

Artekino Festival 2025

Web Only, Filmreihe | Ab dem 1. Dezember auf arte.tv

Vom 1. bis zum 31. Dezember sind auf arte.tv zwölf Filme junger europäischer Filmemacher*innen in den Sprachen Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Polnisch und Italienisch zu sehen.

>> Vorab auf ARTE Presse

Elaha

Spielfilm | Ab dem 8. Dezember auf arte.tv und am 10. Dezember auf ARTE

Die 22-jährige, kurdischstämmige Elaha befindet sich kurz vor ihrer Hochzeit in einem moralischen Dilemma: In ihrem Umfeld wird von einer Frau erwartet, dass sie ihre Jungfräulichkeit bis zur Ehe bewahrt. Doch Elaha ist keine Jungfrau mehr und überlegt nun, sich einer Hymen-Rekonstruktion zu unterziehen. Das Familiendrama ist das Spielfilmdebüt der Regisseurin Milena Aboyans (2023).

>> Vorab auf ARTE Presse

Motherland: Staffel 1 - 3

Web Only, Serie | Ab dem 12. Dezember auf arte.tv

Hektische Schulabholungen, vergessene Hausaufgaben, peinliche Elternabende und der ewige Kampf zwischen Karriere und Kindererziehung: Die britische Sitcom "Motherland" zeigt mit scharfem Dialogwitz und unverblümter Ehrlichkeit, wie chaotisch, anstrengend, aber auch wundervoll das Leben als Mutter sein kann.

>> Vorab auf ARTE Presse

The Dreamer - Becoming Karen Blixen

Web Only, Serie | Ab dem 19. Dezember auf arte.tv

Anfang der 30er Jahre kehrt Karen Blixen nach fast 20 Jahren in Afrika zu ihrer Familie nach Dänemark zurück. In der engstirnigen Welt der Bourgeoisie muss sie zahlreiche Herausforderungen meistern, wie Krankheit und den Verlust ihrer großen Liebe. Sie beweist dabei eine außergewöhnliche Charakterstärke und verwirklicht ihren sehnlichsten Wunsch: Mit 47 Jahren wird sie Schriftstellerin.

>> Vorab auf ARTE Presse

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Europas Drogenmafia

2-teilige Dokumentation | Bereits online und am 6. Januar auf ARTE

Der Wohlstand der Niederlande beruht seit Jahrhunderten auf der Kontrolle der Meere, kolonialen Eroberungen und globalem Kapitalismus. Die Dokumentation zeigt, wie aus kolonialen Handelswegen ein modernes Netzwerk entstand, das bis heute Europas Drogenmarkt prägt.

>> Zur Dokumentation

Disunited Nations - Die UNO und der Nahe Osten

Dokumentarfilm | Ab dem 9. Dezember auf arte.tv und am 16. Dezember auf ARTE

2025 feiert die UNO ihr 80-jähriges Bestehen - doch statt Jubel herrscht Ernüchterung. Die Weltorganisation steht im Nahen Osten vor einer ihrer schwersten Bewährungsproben und Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die Palästinensischen Gebiete, befindet sich wegen ihrer Vorwürfe des Völkermords in Gaza, im Kreuzfeuer der Kritik.

>> Vorab auf ARTE Presse

Diamanten - Mythos und Marketing

Dokumentarfilm | Ab dem 20. Dezember auf arte.tv und auf ARTE

Geschliffen funkeln sie wie kein anderes Juwel: Diamanten sind Symbole für Liebe und Macht - und doch nichts anderes als gepresster Kohlenstoff. Der Dokumentarfilm erzählt, wie Diamanten durch geschicktes Marketing zu einem Milliardenmarkt wurden.

>> Vorab auf ARTE Presse

Renaissance - Glanz und Gewalt einer Epoche

Dokumentationsreihe | Ab dem 27. Dezember auf arte.tv und am 3. Januar auf ARTE

Die Kunstwerke von Michelangelo, Leonardo da Vinci und Raffael zählen unbestritten zu den Wichtigsten der westlichen Zivilisation. Der Dreiteiler beleuchtet das Leben der drei Kunstgenies, die in einer der blutigsten Epochen der Geschichte lebten.

>> Vorab auf ARTE Presse

K U L T U R | K U N S T

Cam Gaze - Auf der Suche nach den ersten Cam Girls

Web Only, Dokumentationsreihe | Ab dem 2. Dezember auf arte.tv

Heute sind posende, sich selbst filmende Mädchen im Internet Alltag. Um zu verstehen, warum das so ist, begibt sich Claire Richard auf die Suche nach "Jennicam", der ersten Frau, die 1996 in Amerika ihre Webcam rund um die Uhr einschaltete. Auf ihren Spuren trifft sie andere Camgirls, Pionierinnen, die durch die Neudefinition von Intimität und Gemeinschaft das Netz, wie wir es heute kennen, erfunden haben.

>> Vorab auf ARTE Presse

Science Fiction Revolution

Web Only, Dokumentationsreihe | Ab dem 19. Dezember auf arte.tv

In den 80er Jahren erlebte das Genre der Science Fiction eine wahre Revolution mit Filmen wie "Blade Runner", "Star Wars", "E.T.- Der Außerirdische", "Zurück in die Zukunft" oder "Terminator". Dieses Jahrzehnt bleibt bis heute eine unerschöpfliche Inspirationsquelle. In der Dokumentationsreihe berichten Künstler, die diese legendären Welten erschaffen haben, wie sie das Genre prägten und das Publikum verzauberten.

>> Vorab auf ARTE Presse

E N T D E C K U N G | W I S S E N S C H A F T

Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit

Dokumentation | Ab dem 17. Dezember auf arte.tv und am 18. Dezember auf ARTE

225 Jahre nach seiner Erstbesteigung fasziniert der Großglockner mehr denn je. Er steht für Schönheit, Naturgewalt und - Natur im Wandel. Die Doku nimmt die Zuschauer mit auf eine emotionale Reise zu Österreichs höchstem Berg.

>> Vorab auf ARTE Presse

Ebbe - Ein tierisches Kammerspiel

Dokumentation | Ab dem 17. Dezember auf arte.tv und am 24. Dezember auf ARTE

Die Doku zeigt das Leben zwischen den Gezeiten. Denn, wenn das Meer sich zurückzieht, kämpfen Meeresbewohner in winzigen Wasserbecken ums Überleben - Seite an Seite mit ihren Jägern. Nur wer sich anpasst, überlebt bei Ebbe.

>> Vorab auf ARTE Presse

F E S T T A G S P R O G R A M M

Schwerpunkt | Ab dem 19. Dezember auf arte.tv und auf ARTE

Zum Jahreswechsel bietet das ARTE-Festtagsprogramm zahlreiche Highlights und lädt ein zu festlichen Performances und Konzerten, zu spannenden Spiel- und Fernsehfilmen sowie faszinierenden Dokumentationen. Passend zur festlichen Jahreszeit präsentiert ARTE vom 19. Dezember bis 4. Januarein vielfältiges Programmangebot für die ganze Familie, das vom Glanz des Lebens in all seinen Facetten erzählt.

>> Zur Pressemeldung