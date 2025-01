ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps im Februar

Straßburg (ots)

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Die Bären sind los - ARTE und die 75. Berlinale

Schwerpunkt | Ab dem 3. Februar auf arte.tv und ab dem 5. Februar auf ARTE

ARTE begleitet die diesjährige Berlinale mit einem Programm aus Filmen, die bei den Filmfestspielen in Berlin ihre Premiere hatten oder ausgezeichnet wurden. Darunter Christoph Hochhäuslers "Bis ans Ende der Nacht", ein Krimi um Genderfragen, 2023 ausgezeichnet mit einem Silbernen Bären für Darstellerin Thea Ehre. Robert Schwentkes "Seneca" handelt von Macht und Moral im antiken Rom. Carla Simóns "Alcarràs" - Goldener Bär 2022 - erzählt bewegend vom Kampf einer katalanischen Familie um ihren Hof und beleuchtet globale wirtschaftliche Zusammenhänge.

Nismet - Ein ungewöhnliches Mädchen

Serie, Online First | Ab dem 20. Februar auf arte.tv

In vier Episoden veranschaulicht die französische Dramaserie "Nismet", unter der Regie von Philippe Faucon und inspiriert von der autobiografischen Geschichte von Nismet Hrehorchuk, die auch am Drehbuch mitgearbeitet hat, den schwierigen Weg einer jungen Frau mit marokkanischen Wurzeln und aus prekären Verhältnissen zu einem selbstbestimmten Leben. "Nismet" wurde beim Fiktion Festival von La Rochelle 2024 mit dem Preis für die "Beste Serie 52" ausgezeichnet.

Begleitend zur Serie "Nismet" zeigt ARTE die Web Only Serie "Mut zur Liebe", ebenfalls von Philippe Faucon.

Alien - Meisterwerk aus dem Weltraum

Dokumentation, Online First | Ab dem 21. Februar auf arte.tv

1979 schlug der erste Alien-Film in der Kinolandschaft ein wie eine Bombe und machte Regisseur Ridley Scott bekannt. Der klaustrophobische Genre-Mix aus Science-Fiction und Horror brach mit den Konventionen der Zeit und bescherte den Filmfans ein ikonisches Monster sowie eine starke junge Heldin namens Ripley, gespielt von Sigourney Weaver. Der Dokumentarfilm "Alien - Meisterwerk aus dem Weltraum" beleuchtet den Kultfilm, dessen furchterregende Faszination ungebrochen ist.

Douglas Is Cancelled

Serie, Online First | Ab dem 27. Februar auf arte.tv

Shitstorm ohne Ende: Nachrichtenlegende Douglas Bellowes gerät durch einen Tweet, der behauptet, er habe auf einer Hochzeit einen sexistischen Witz erzählt, unter massiven öffentlichen Druck und versucht verzweifelt, seine Karriere zu retten. Während die ganze Welt darüber spekuliert, was genau er gesagt hat, kann sich Douglas selbst kaum erinnern. Doch seine erfolgreiche Co-Moderatorin Madeline Crow bietet ihm ihre Hilfe an.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Putins Oligarchen

3-teilige Dokumentationsreihe, Online First | Ab dem 4. Februar au f arte.tv

Die Dokureihe ist eine einzigartige Investigation über die bizarre Welt der russischen Oligarchen - vom Zusammenbruch der Sowjetunion in den späten 1980er Jahren bis zum heutigen Krieg in der Ukraine. Die länderübergreifende Recherche zeigt ein mächtiges, unmoralisches und gesetzloses Wirtschaftssystem, das sich jeder historischen Umwälzung angepasst hat. Indem die Oligarchen und ihre westlichen Verbündeten Putin das Geld aus Erdölgeschäften überließen, brachten sie ihn seinem Ziel einen Schritt näher: Er möchte den Westen unterwandern, korrumpieren und beherrschen, um das Reich des Heiligen Russlands wiederherzustellen.

Ukraine: Drei Jahre Krieg

Thema Spezial | Am 18. Februar auf ARTE und arte.tv

ARTE strahlt zum dritten Jahrestag des Ukrainekrieges den Geschichtsfilm "Blackbox Ukraine" aus. Der Film begibt sich auf eine Spurensuche zu den Schlüsselmomenten ukrainischer Geschichte. Zusätzlich zeigt der Sender die Dokumentation "Das Kellergefängnis von Jahidne" aus der Reihe #GenerationUkraine und untersucht in der internationalen Investigation "Ukraine: Jagd auf Kriegsverbrecher" die erschütternden Verbrechen der russischen Armee.

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Frank Sinatra - Amerikas goldenes Zeitalter

Dokumentation, Online First | Ab dem 7. Februar auf arte.tv

Frank Sinatra verkörpert wie kaum ein anderer das "goldene Zeitalter" der USA in den 1950er und 1960er Jahren. Von "My Way" über "New York, New York" bis hin zu "Fly Me to the Moon" - als Sänger war er in allen Sparten der Unterhaltungsmusik erfolgreich. Als Schauspieler stand er für große Regisseure wie Otto Preminger, Joseph L. Mankiewicz und Vincente Minnelli vor der Kamera. Aus zahlreichen Archivaufnahmen, alten Plattencovern und Plakaten sowie Musik- und Filmausschnitten entsteht ein lebendiges Porträt des Entertainers.

Starke Männer

Dokureihe, Web Only | Ab dem 14. Februar auf arte.tv

Was bedeutet Männlichkeit? In einer Zeit, in der die Gender-Debatte immer polarisierter wird, ist es unerlässlich geworden, die Männlichkeit zu dekonstruieren und zu hinterfragen. Die Webreihe befasst sich mit der Geschichte der Männlichkeit, ihren Darstellungen und Krisen, die heute durch die Konfrontation zwischen Maskulinismus und Feminismus verschärft werden.

WISSENSCHAFT | ENTDECKUNG

Riechen - Auf der Fährte des verkannten Sinns

Dokumentation, Online First | Ab dem 1. Februar auf arte.tv

Erst wenn man Gerüche nicht mehr wahrnehmen kann, wird einem bewusst, wie wichtig der Geruchssinn ist, wie etwa beim Essen oder im Kontakt mit anderen Menschen. Während der Corona-Pandemie haben das viele am eigenen Leib erfahren. Die Dokumentation zeigt, wie das Riechen das menschliche Empfinden und die zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst und beleuchtet die wissenschaftlichen Fortschritte bei der Wiederherstellung eines verlorenen Geruchssinns.

Plastik-Fjorde

Dokumentation, Web Only | Ab dem 10. Februar auf arte.tv

Die norwegischen Fjorde, eine Oase unberührter Wildnis? Nein, denn auch Norwegen wird von Plastikmüll überschwemmt. Der norwegische Umweltschützer Kenneth Bruvik berichtet über diese Problematik und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit.

MUSIK

Maurice Ravel zum 150. Geburtstag

Schwerpunkt | Ab dem 23. Februar auf arte.tv/ravel

Maurice Ravel war neben Claude Debussy einer der Hauptvertreter des musikalischen Impressionismus in Frankreich. 2025 feiert die Musikwelt seinen 150. Geburtstag. ARTE ehrt den französischen Meister der schillernden Orchestrierung und der rhythmischen Präzision u.a. mit dem Dokumentarfilm "Maurice Ravel - Musikalische Splitter" (Online First) als farbenfrohe Rekonstruktion des Lebens sowie mit der Ausstrahlung der zwei kurzen, zuvor nie zusammen aufgeführten Stücke "Pulcinella & Die spanische Stunde"(Online First), die im März 2024 in der Opéra-Comique in Paris aufgeführt wurden.

