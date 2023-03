RTLZWEI

Neue Doku-Soap für Münchner Privatsender: Michael Wendlers Baby-Glück bei RTLZWEI

München (ots)

Michael Wendler kehrt ins deutsche Fernsehen zurück

RTLZWEI begleitet Laura Müllers Schwangerschaft und gewährt tiefe Einblicke ins Leben der werdenden Eltern

Ausstrahlung noch 2023 geplant

Baby an Bord bei Michael Wendler und Laura Müller! Noch in diesem Sommer erwartet das Auswanderer-Paar Nachwuchs. RTLZWEI begleitet Lauras Schwangerschaft, wie auch alle Höhen und Tiefen, die die werdenden Eltern gemeinsam erleben. Vom Geburtsvorbereitungskurs bis zum Babybett-Kauf: Der Privatsender aus Grünwald gewährt im Rahmen einer sechsteiligen Doku-Soap intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura. Produziert wird das neue Format von Rainer Laux Productions und EndemolShine Germany. Eine Ausstrahlung inklusive der Geburt als Staffel-Highlight ist noch in diesem Jahr geplant.

In den vergangenen Jahren war es nicht die Musik, mit der Schlagersänger Michael Wendler in den Schlagzeilen landete. Auch deshalb lebt er aktuell zurückgezogen in Florida mit seiner Frau Laura. Ganze 28 Jahre Altersunterschied trennt das Paar, doch nichts kann die Liebe der beiden erschüttern, die bereits seit 2019 anhält. Nun hat sich nach vier Jahren Beziehung Nachwuchs angekündigt, der noch diesen Sommer das Licht der Welt erblicken wird. Für Michael und seine Laura ist ihr Familienglück perfekt, das sie nun mit den RTLZWEI-Zuschauerinnen und -Zuschauern teilen wollen.

Welche Herausforderungen warten auf die werdenden Eltern? Und wie bereiten sich Michael und seine Laura auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes vor? All das zeigt der Sender in einer sechsteiligen Doku-Soap, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll. Das Familienglück gipfelt dabei in der Geburt, die das Staffel-Highlight der Sendung bildet.

Michael Wendler über die geplante Produktion: "Kinder sind das Wichtigste im Leben. Ich bin außer mir vor Freude, dass Laura und mir bald Nachwuchs ins Haus steht. Ihr und dem Baby gilt jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe. Was sie am allerwenigsten brauchen, sind die Konflikte und Kontroversen, die in letzter Zeit mit meinem Namen verbunden waren. Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren. Laura und ich sehen dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns an. Ich freue mich darauf, dass die TV-Zuschauer Lauras und meinen Weg in unser Familienglück begleiten."

Die Sendung wird von Rainer Laux Productions und EndemolShine Germany produziert.