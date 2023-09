ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps 1. Septemberhälfte: Borgen - Macht und Ruhm | Ken Burns - Country Music | Brainwashed - Sexismus im Kino | Eastwood Symphonic

Aktuelle Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek: KINO | FERNSEHFILME | SERIEN Borgen - Macht und Ruhm Serie - Folgen 1-4 online ab 7. September, Folgen 5-8 ab 14. September - bis 13. Oktober 2023 Mit "Borgen - Macht und Ruhm" kehrt der dänische Publikumserfolg mit aktuellen Themen und spannendem Drama zurück. Als dänische Außenministerin steht Birgitte Nyborg vor neuen Herausforderungen: Sie will die Erschließung eines riesigen Ölfeldes in Grönland aus ökologischen Gründen verhindern. Doch Machtkämpfe, Medienskandale und familiäre Konflikte stehen ihr im Weg. Zusätzlich zu " Borgen - Macht und Ruhm" stellt ARTE bereits ab 7. September alle drei Staffeln von "Borgen - Gefährliche Seilschaften" online. >> Vorab auf ARTE Presse AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE WEB ONLY Country Music - Der Sound der USA Dokureihe von Ken Burns - Online vom 8. September 2023 bis 30. Oktober 2024Ob kitschig-konservativ, oder verträumt bis rebellisch: Country-Musik ist so energiegeladen und facettenreich wie die Geschichte der USA. Aus Einflüssen des Blues und der Folklore entstand ein ureigen amerikanisches Musikgenre, das von persönlichen Träumen und einzigartiger Natur ebenso berichtet wie von Liebe, Klassenunterschieden, Utopien oder Gewalt. Zusammen mit Ikonen des Country wie Dolly Parton blickt die neunteilige Dokumentarfilmreihe von Ken Burns chronologisch (1933 bis 1996) auf diesen Teil der US-Musikgeschichte. >> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY Duelle Dokureihe 10 x 12 Min. - Ab sofort onlineWieso wurden Friedrich Ebert und Rosa Luxemburg - überzeugte SozialdemokratInnen - dennoch erbitterte Feinde? Und wieso wurde 1972 das Tennismatch zwischen Billie Jean King und Bobby Riggs zum "Duell der Geschlechter"? Die unterhaltsame und karikativ gestaltete 10-teilige Webreihe von Nicolas Brénéol und Olivier Carpentier wirft 12-minütige Spotlights auf ganz unterschiedliche zwischenmenschliche Ereignisse der Zeitgeschichte und ordnet diese in ihren jeweiligen historischen Kontext ein. >> Vorab auf ARTE Press 7 TAGE VOR AUSSTRAHLUNG ONLINE Frau, Leben, Freiheit - Eine iranische Revolution Dokumentation - Online vom 12. September bis 24. Dezember 2023September 2022: Das Bild von Mahsa Amini geht nach ihrem Tod im Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei um die Welt. Unter dem Slogan "Frau, Leben, Freiheit" breitet sich eine Protestbewegung im ganzen Land aus. Die Dokumentation erzählt anhand anonymisierter Augenzeugenberichte von Demonstrantinnen und Aktivistinnen aus der iranischen Diaspora und unter der besonderen Mitwirkung von Schauspielerin Golshifteh Farahani von diesem beispiellosen Aufstand, der auch ein Jahr nach den ersten Protesten immer anhält. >> Vorab auf ARTE Presse KUNST | KULTUR | POPKULTUR Brainwashed - Sexismus im Kino Dokumentarfilm - Online vom 4. September bis 2. Dezember 2023Die Frau im Film: schön und sexy. Seit der Verhaftung des Filmproduzenten Harvey Weinstein und #MeToo haben die Themen Sexismus und sexualisierte Gewalt die Filmwelt aufgerüttelt. Anknüpfend an die Debatte rückt der Dokumentarfilm die erschreckenden Auswirkungen des zumeist männlichen Blicks bei Filmproduktionen in den Fokus. Wie stark wird die gesellschaftliche Wahrnehmung der Frau durch die Bildsprache des Kinos geprägt und manipuliert? >> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY Kiew - Ein Opernhaus im Krieg 1. Teil einer 4-teiligen Dokumentationsreihe OmU - Ab sofort onlineNur drei Monate nach der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 öffnete die Kiewer Oper als Zeichen des kulturellen Widerstands wieder ihre Pforten. Seitdem schöpfen das Orchester, die Sänger, das Ballett und alle anderen, die das Haus am Leben erhalten, aus den Proben und Aufführungen die Kraft, sich dem kriegsgeprägten Alltag zu stellen. Dies ist die erste von insgesamt vier Episoden, in der ARTE auf den prekären und zugleich pulsierenden Alltag dieser "Oper im Krieg" blickt. >> Vorab auf ARTE Presse ARTE CONCERT WEB ONLY Eastwood Symphonic - Auditorium de Lyon Musik - Online vom 5. September 2023 bis 4. September 2024Wie ehrt man seinen Vater, einen gewissen Clint Eastwood? Für den Jazzmusiker Kyle Eastwood gelingt dies über das Element, was beide verbindet: die Liebe zur Musik. Dazu arrangiert er bekannte Kinosoundtracks seines Vaters aus z.B. "Dirty Harry", "Erbarmungslos" und "Für eine Handvoll Dollar" zusammen mit seinem Quintett und dem Orchestre national de Lyon neu. Ergänzt wird das Konzert durch ein Interview mit Vater und Sohn, in dem es nicht an unterhaltsamen Anekdoten mangelt. >> Vorab auf ARTE Presse ENTDECKUNG | WISSENSCHAFT Rückkehr der Wildnis. Nationalpark Bayerischer Wald Dokumentarfilm - Online vom 7. September bis 5. Dezember 2023Nirgendwo zwischen Atlantik und Ural darf sich die Natur auf so großer Fläche frei von menschlichen Einflüssen entfalten wie im Nationalpark Bayerischer Wald. Die 100 Quadratkilometer große Schutzfläche ist einer der letzten Orte, an dem wir herausfinden können, wie die Natur Dinge regelt. In atmosphärisch dichten Aufnahmen porträtiert Lisa Eder in ihrem Dokumentarfilm, der in den Kinos unter dem Titel "Der Wilde Wald" zu sehen war, den ältesten Nationalpark Deutschlands. >> Vorab auf ARTE Presse