ARTE G.E.I.E.

YouTube-Livetalk "ARTE Saloon" von der re:publica am 06.06.2023

Bild-Infos

Download

Strasbourg (ots)

ARTE freut sich, als Partner der diesjährigen re:publica zur Diskussionsrunde "ARTE Saloon: Menschliche Intelligenz - Im Schwarm klüger und in der Herde dümmer" einzuladen. Der 90-minütige Talk wird live auf dem ARTE-YouTube-Kanal " ARTEde" übertragen und anschließend als VOD zur Verfügung gestellt.

Alle Informationen im Überblick:

ARTE Saloon: Menschliche Intelligenz - Im Schwarm klüger und in der Herde dümmer?

Berlin, Festsaal Kreuzberg Ostflügel | Dienstag, 06.06.2023 | 19:00 - 20:30

Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Fragt man einen beliebigen Menschen, ist die Antwort vermutlich falsch. Befragt man aber ein paar Hundert Menschen und nimmt den Durchschnitt der Antworten, liegt dieser erstaunlich nah am richtigen Ergebnis!

Wir kennen Schwarmintelligenz aus dem Tierreich: Ein Schwarm Vögel verteidigt sich effektiver gegen Fressfeinde, als einzelne Tiere es könnten. Bienen bestimmen im Kollektiv den nächsten Nistplatz - und treffen dabei sehr kluge Entscheidungen.

Aber auch Menschen können ihr Wissen vernetzen und in der Gruppe klüger agieren, als der Einzelne. Können wir das für politische Prozesse nutzbar machen? Warum kippt unser Gruppenverhalten manchmal in die sogenannte "Herdendummheit", die wir zum Beispiel in den Kommentarspalten von Social Media sehen?

Und was passiert, wenn nun auch noch künstliche Intelligenz mitmischt?

Diese Fragen diskutiert unser Moderations-Duo Kadda Lentz und Simon Vogt im YouTube-Livetalk "ARTE-Saloon" mit euch - und diesen Gästen:

Prof. Dong-Seon Chang, Neurowissenschaftler, Autor und Speaker

Prof. Iris Lorscheid, Digital Business & Data Science, University of Europe, Hamburg

Andreas Seonbuchner, CEO vom Schweizer Start-Up "BrainE4"

Das Platzangebot vor Ort ist begrenzt, das Publikum der re:publica kann den Talk alternativ vom ARTE-Bus vor dem Festsaal Kreuzberg verfolgen.

Weitere Informationen unter https://re-publica.com/de/session/arte-saloon-sind-wir-im-schwarm-klueger.