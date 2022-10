Samaritan's Purse e. V.

"Weihnachten im Schuhkarton"-Abgabewoche startet am 7.11.

Rund 4.500 Abgabeorte nehmen Geschenkpakete entgegen

Berlin (ots)

Zehntausende Menschen haben in den vergangenen Wochen fleißig Schuhkartons dekoriert und mit neuen Geschenken wie Spielzeug, Hygieneartikel, Schulmaterialien und Kleidung gefüllt. Nun werden die Päckchen von "Weihnachten im Schuhkarton" auf die Reise zu den Kindern geschickt: Während der nationalen Abgabewoche vom 7.-14. November nehmen rund 4.500 Abgabestellen im deutschsprachigen Raum die Päckchen und Geldspenden entgegen. Im Rahmen der weltweiten Aktion soll dieses Jahr das 200-millionste Geschenkpaket auf die Reise gebracht werden. Dieser besondere Schuhkarton wird von einer jungen Frau gepackt, die einst selbst in der Ukraine einen Geschenkkarton erhielt. Schon fast drei Jahrzehnte sammelt die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse in verschiedenen Ländern die kleinen Schatzkisten. Vorstand Sylke Busenbender leitet die Arbeit im deutschsprachigen Europa: "Ich bin immer wieder begeistert, was die Aktion im Leben von Kindern und ihren Familien bewirken kann. Liebe wird eingepackt und kann das ganze Leben verändern." Die Verteilungen werden von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen durchgeführt. Zudem wird vielerorts den Kindern nach den Verteilungen die Teilnahme an einem Kurs angeboten, in dem sie mehr über den christlichen Glauben erfahren können. "Wir erleben immer wieder, wie zerrüttete Familien wieder heil werden, Kinder neuen Mut finden und eine Perspektive für ihr Leben entwickeln, wenn sie Gottes Liebe erfahren", weiß Busenbender.

Mitmachen beim Original

Samaritan's Purse empfiehlt, Schuhkartons und Geldspenden nur zu den offiziell registrierten Abgabestellen der Aktion zu bringen. Diese erkennt man am "Weihnachten im Schuhkarton"-Siegel vor Ort. "Vor dem Versand in die Empfängerländer sehen tausende Ehrenamtliche jedes Päckchen in der Weihnachtswerkstatt durch und unterziehen sie einem Qualitätscheck", sagt Busenbender. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass jedes Kind ein qualitativ hochwertiges Päckchen erhält. Die Verwendung der Spendengelder wird vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen regelmäßig überprüft. Pro beschenktem Kind erbittet Samaritan's Purse eine Spende von zehn Euro, um die Aktion nachhaltig durchführen zu können. Jeder darüberhinausgehende Betrag ist wertvoll, um die steigenden Kosten, unter anderem im Bereich Logistik, decken zu können. Alle offiziellen Abgabestellen findet man auf der Webseite weihnachten-im-schuhkarton.org oder über die Hotline 030-76 883 883. Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestätigung).

Über "Weihnachten im Schuhkarton"

"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Ziel der Aktion ist es, bedürftigen Kindern weltweit zu zeigen, dass Gott sie liebt und durch die Schuhkartons zusammen mit Kirchengemeinden vor Ort die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Seit 1993 wurden im Rahmen der Aktion über 198 Millionen Geschenkkartons auf die Reise zu Kindern in mehr als 170 Ländern und Regionen gebracht.