Globe veröffentlicht verbesserte Umweltrichtlinie und setzt sich für Kreislaufwirtschaft und verantwortungsvollen Umgang bei Produktion sowie Konsum ein

Informationen zu Globe Globe ist ein führendes Full-Service-Telekommunikationsunternehmen auf den Philippinen und ist mit dem Aktiensymbol GLO an der PSE börsennotiert. Das Unternehmen bedient die Telekommunikations- und Technologiebedürfnisse von Privat- und Geschäftskunden mit einer ganzen Reihe von Produkten und Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Breitband, Datenkonnektivität, Internet und Managed Services. Das Unternehmen hat großes Interesse an Finanztechnologie, digitalen Marketinglösungen, Risikokapitalfinanzierungen für Start-ups und der virtuellen Gesundheitsversorgung. Im Jahr 2019 wurde Globe Unterzeichner des United Nations Global Compact und verpflichtete sich damit, universelle Nachhaltigkeitsprinzipien zu implementieren. Seine Hauptanteilseigner sind Ayala Corporation und Singtel, anerkannte Branchenführer im Land und in der Region.