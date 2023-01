Michter's Distillery

Michter's Celebration Sour Mash kommt erstmals seit 2019 wieder auf den Markt

Die Michter's Distillery beginnt im Februar 2023 mit der Auslieferung der 2022er Ausgabe ihres Celebration Sour Mash. Ursprünglich sollte dieser bereits nach der Abfüllung Ende 2022 ausgeliefert werden, doch die Markteinführung verzögerte sich aufgrund von Problemen in der Lieferkette, die das Eintreffen der Verpackung betrafen. Es handelt sich um die vierte Michter's Celebration-Ausgabe überhaupt und die erste seit 2019.

Das Erscheinen des Celebration Sour Mash Whiskey von Michter's im Jahr 2013 markierte einen bedeutenden Moment in der Geschichte des US-amerikanischen Whiskeys. Zum ersten Mal bot ein amerikanischer Whiskeyhersteller eine seltene Mischung zu einem empfohlenen Verkaufspreis von mehreren tausend Dollar an. „Es ist erfreulich zu sehen, wie Whiskeys aus den Vereinigten Staaten in den letzten zehn Jahren sowohl im In- als auch im Ausland an Ansehen und Anerkennung gewonnen haben", so Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's.

Von der 2022er Ausgabe des Michter's Celebration werden weltweit nur 328 Flaschen auf den Markt kommen. Er hat einen Alkoholgehalt von 112,8 %/56,4 % vol. und soll in den Vereinigten Staaten zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 6.000 USD pro Flasche erhältlich sein.

Jede Flasche der Ausgabe 2022 wird in einer speziellen Geschenkbox geliefert, die in einer Schublade einen vom Michter's-Brennmeister Dan McKee unterzeichneten Brief enthält. „Bereits zum zweiten Mal habe ich die Ehre, mit unserem Team an der Produktion einer Michter's-Celebration-Markteinführung zu arbeiten", so McKee. „Diese Ausgabe enthält von mir persönlich ausgewählte Whiskeys aus sieben außergewöhnlichen Fässern: drei davon sind Kentucky Straight Bourbon und vier Kentucky Straight Rye."

Die sieben Whiskeys in diesem speziellen Blend sind zwischen zwölf und über dreißig Jahren alt. Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter's, bemerkte: „Dieser Whiskey ist eine Entdeckungsreise aus gealterten Bourbons und Roggenwhiskey, die bis zur Perfektion gemischt wurden und den Gaumen mit ihrer verwegenen Eleganz verzaubern. Ich bin begeistert von dieser Neuerscheinung und sehr stolz auf das Team von Michter's und unsere Bemühungen, den besten amerikanischen Whiskey herzustellen."

Michter's wurde vor kurzem in einer internationalen Umfrage des britischen Instituts Drinks International zum beliebtesten amerikanischen Whiskey der Welt gekürt. Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das renommierte Portfolio der Brennerei umfasst Bourbon, Roggenwhiskey und amerikanischen Whiskey, die alle in limitierter Auflage hergestellt werden und bis zur höchsten Reife gealtert sind. Alle Angebote von Michter's werden zugeteilt, da die Nachfrage das Angebot übersteigt.

