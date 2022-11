Michter's Distillery

Michter's ist der am meisten bewunderte amerikanische Whiskey der Welt

Louisville, Ky., Usa (ots/PRNewswire)

Michter's wurde in der zweiten Ausgabe von The World's Most Admired Whiskies, einer jährlichen Top-50-Liste, die von Drinks International herausgegeben wird, zum World's Most Admired American Whiskey und zum #2 Most Admired Whisky insgesamt ernannt

„Wir sind begeistert von dieser Anerkennung und dankbar für alle, die unsere Whiskeys genießen" , kommentierte Matt Magliocco, Executive Vice President von Michter.„Es ist eine wunderbare Ehre, von den Experten der Akademie von Drinks International so hoch bewertet zu werden."

Nach der ersten Markteinführung im Jahr 2021 wurde The World's Most Admired Whiskies gegründet, um die 50 angesehensten Marken des Handels aus aller Welt zu ermitteln. Um die Liste zu erstellen, hat Drinks International eine Wahl-Akademie unabhängiger Whisky-Experten aus der ganzen Welt gebildet, die ihre 10 meistbewunderten Marken auf der Grundlage von Qualität und Beständigkeit, Preis-Qualitäts-Verhältnis und der Stärke von Branding und Marketing nennen.

„Die Einführung dieses Projekts war eine großartige Möglichkeit, um zu sehen, welche Marken auf der ganzen Welt von unserem Handel am meisten geschätzt werden", sagte der Herausgeber und Gründer Shay Waterworth. „Die „Drinks International Most Admired"-Serie wird zu einer der einflussreichsten in der Branche. Sogar die Aufnahme in die Liste ist eine großartige Leistung."

„Als kleines, unabhängiges Unternehmen lag unser Fokus seit jeher auf der Produktion des qualitativ hochwertigsten amerikanischen Whiskeys, unabhängig von den Kosten. Dieses Engagement für Qualität zu sehen, das von einem Expertengremium und einer so geschätzten Publikation geschätzt wird, bedeutet für unser gesamtes Team so viel", sagte Master Distiller Dan McKee von Michter. „Natürlich inspiriert es uns auch dazu, uns weiter zu verbessern und die Messlatte weiter zu erhöhen."

Michter's hat ein reichhaltiges und langjähriges Erbe darin, traditionelle amerikanische Whiskys von kompromissloser Qualität anzubieten. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Derzeit werden alle Arten von Michter's zugeteilt, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Bei einer Auktion von Sotheby im März 2022 erzielten drei verschiedene Michter's-Abfüllungen jeweils einen Preis von 25.000 US-Dollar oder mehr. Im September 2022 wurde Michter's Master of Maturation Andrea Wilson in die Kentucky Bourbon Hall of Fame aufgenommen.

