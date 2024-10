Huawei Technologies Co., Ltd.

Huawei iFTTR OptiXstar F50 gewinnt die Auszeichnung als „Führender In-Home-WiFi-Service" auf dem Network X BBWF 2024

Während des Network X des Broadband World Forum (BBWF) 2024 in Paris, Frankreich, gewann Huawei iFTTR OptiXstar F50, das erste FTTR+X-Produkt der Branche, die Auszeichnung als „Führender In-Home-WiFi-Service". Seit 2019 hat Huawei sechs aufeinanderfolgende Auszeichnungen im Bereich Breitband gewonnen. Diese Auszeichnung zeigt auch, dass die qualitativ hochwertige Entwicklung von FTTR+X von der Branche anerkannt wird und dass die Branche die kontinuierlichen Innovationen von Huawei anerkennt.

Als Pionier und Marktführer in der FTTR-Branche ist Huawei weiterhin führend in der FTTR-Entwicklung. Seit der Einführung des ersten FTTR-Produkts der Branche im Jahr 2020 hat Huawei nun die vierte Generation des iFTTR-Produkts OptiXstar F50 entwickelt. Es ist das branchenweit erste rein optische FTTR+X Smart-Home-Produkt, das bereits mehr als eine Million Mal ausgeliefert wurde.

Huawei iFTTR OptiXstar F50 bildet eine neue Smart-Home-Grundlage, die auf den Kernfunktionen „1+4+N" basiert und Konnektivität, Erfahrung, Anwendungen und Services kontinuierlich verbessert. „1" steht für einen Smart-Home-Hub, der auf der neuesten WiFi 7-Technologie, der innovativen verteilten KI-Engine und der optischen+WiFi-Architektur C-WAN 1.5 basiert, um Nutzern ein hochwertiges WiFi-Erlebnis der Carrier-Klasse zu bieten. „4" steht für vier Funktionen: WiFi-Awareness, FTTR Local NAS + Cloud Disk Converged Storage, dedizierter AI Core mit gemeinsamer Rechenleistung und Open-Source Harmony Smart Home-Steuerung, die den Nutzern ein intelligenteres Heimerlebnis bietet. „N" steht für mehrere konvergierte Smart-Home-Service-Funktionen, wie z. B. die Zusammenarbeit von Computern und Speichern, die Zusammenarbeit von Sensoren, Bildschirmen und Speichern sowie die Zusammenarbeit von Daten, um verschiedene konvergierte FTTR+X-Anwendungen zu unterstützen, einschließlich KI+Speicher, Computer-Host, Hauswächter, Smart-Home-Verwaltung und -Steuerung sowie KI-Gesundheitsfürsorge, wodurch die Smart-Home-Service-Erfahrung der Nutzer weiter verbessert und bereichert wird.

Verbesserte Konnektivität: Huawei ist führend in der Entwicklung von WiFi-7-Technologien und steht mit 561 Standards und Patenten, die 24 % des Gesamtvolumens ausmachen, weltweit an erster Stelle bei WiFi-7-Standards und -Patenten. Dank des fundierten technischen Hintergrunds verfügt Huawei über einzigartige technische Vorteile bei der Entwicklung von WiFi 7 FTTR. Mit mittlerweile über 1 Million ausgelieferten Geräten ist OptiXstar F50 ein Produkt, das WiFi 7 wirklich populär macht und eine WiFi-Abdeckung im ganzen Haus mit 2000 Mbit/s ermöglicht. Dank der innovativen optischen+WiFi konvergierten Architektur unterstützt er bis zu 256 Geräte gleichzeitig und ermöglicht so die Hochgeschwindigkeitsvernetzung von intelligenten Geräten in einem Haus, wobei das Einfrieren von Bildern vermieden und die Latenzzeit minimiert wird.

Verbessertes Erlebnis: iFTTR virtualisiert das gesamte WiFi-Netzwerk zu einem Super-WiFi-Hotspot und nutzt eine präzise Taktsynchronisation, um die Roaming-Latenzzeit auf 10 ms zu verkürzen und während des Roamings keinen Paketverlust zu verursachen. Darüber hinaus ist der F50 eines der ersten Produkte, das von der World WLAN Application Development Alliance (WAA) für hochwertige WiFi-Fähigkeiten zertifiziert wurde und den Nutzern ein erstklassiges digitales Heimerlebnis bietet.

Intelligente Anwendungen: F50 nutzt die Hardware- und KI-Fähigkeiten der iFTTR-Geräte wieder. Es wird mit den iFTTR-Geräten zu einem kleinen Speichermodul mit geringem Stromverbrauch integriert und ermöglicht Betreibern, den Nutzern gerätekonvergente, rein optische Heimspeicherdienste der Carrier-Klasse anzubieten, die Mobiltelefone, Heimspeicher und Betreiber-Cloud-Festplatten integrieren. Darüber hinaus integriert es mehrere Smart-Home-Dienste, wie z. B. optisch-visuelles konvergiertes Heim und IoT-Safe, und läutet damit eine neue Ära der FTTR+X-Konvergenz intelligenter Anwendungen ein.

Verbesserter Service: Die einzigartige selbstklebende, transparente Kabellösung von Huawei erfordert keine professionellen Werkzeuge und lässt sich schnell wie Klebebänder anbringen. Die Bereitstellungszeit pro Datenpunkt wird auf 15 Minuten verkürzt. Darüber hinaus wird die Selbstinstallation durch die Benutzer unterstützt, was Betreibern hilft, die Kosten für die Installation und Wartung von FTTR zu senken.

Im Zeitalter des Internet of Everything (IoE) hat sich FTTR zu einem unverzichtbaren Verbindungspunkt in der häuslichen Umgebung und zu einer Brücke und Basis für die Verbindung verschiedener intelligenter Geräte entwickelt. Huawei wird seine F&E-Investitionen und Innovationen auf dem Gebiet der FTTR weiter steigern. Durch die Kombination innovativer Technologien und Praktiken und die Konzentration auf die 1+4+N-Kernfähigkeiten kann Huawei Betreibern dabei helfen, optische Smart-Home-Verbindungshubs in der KI-Ära aufzubauen, die Smart-Home-Serviceerfahrung umfassend zu verbessern und die Entwicklung zu einer intelligenten Welt zu beschleunigen.

