Der DEEBOT T80 OMNI mit OZMO ROLLER ist ab sofort verfügbar

Effiziente Bodenpflege mit Stil: Beste Wischleistung Dank OZMO ROLLER Technologie, intelligentes Design und wartungsarme Ausstattung

Ab dem 17. April 2025 ist der neue DEEBOT T80 OMNI von ECOVACS in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Der Saug-Wischroboter vereint fortschrittliche Reinigungstechnologie mit hoher Alltagstauglichkeit. Mit der bewährten OZMO ROLLER Wischtechnologie, intelligenter Navigation und einer besonders wartungsarmen OMNI-Station übernimmt der DEEBOT T80 OMNI effizient und gründlich den Großteil der Bodenpflege.

Starke Wischleistung trifft smarte Selbstreinigung

Herzstück des neuen Modells ist die OZMO ROLLER Wischtechnologie, die bereits im Topmodell DEEBOT X8 ihre Stärke unter Beweis gestellt hat. Die rotierende Wischwalze übt einen konstanten Druck von 3.700 Pascal auf den Boden aus - rund 16-mal stärker als herkömmliche Systeme - und rotiert dabei mit 200 Umdrehungen pro Minute. Selbst festgetrocknete Flecken werden so gelöst. Gleichzeitig wird die Walze in Echtzeit mit Frischwasser gespült - für streifenfreie Ergebnisse ganz ohne Rückstände.

Für jeden Raum die passende Reinigung

Mit einer Saugkraft von 18.000 Pascal meistert der DEEBOT T80 OMNI mühelos Krümel, Staub und Tierhaare auf allen Bodenarten. Der Roboter erkennt Teppiche automatisch und hebt den Mopp um zehn Millimeter an - für eine gründliche Reinigung ohne Feuchtigkeit auf textilen Flächen. Über die intelligente Steuerung können verschiedene Reinigungsmodi angepasst werden, sodass die Pflege auf Raumtyp und Verschmutzung abgestimmt ist.

Die Kombination aus TruEdge 2.0 - Technologie und einem präzisen 3D-Kantensensor erlaubt es dem DEEBOT T80 OMNI, Ecken und schwer zugängliche Randbereiche gezielt zu reinigen. Dabei passt sich die Wischwalze dynamisch an Wände, Sockelleisten oder Möbelkanten an - ohne anzustoßen. Unterstützt wird das System durch die neueste AIVI 3D Omni-Approach Navigation, die mit Hilfe von KI, strukturiertem Licht und RGB-Kamera den Raum in Echtzeit analysiert und Routen effizient plant.

Bye-bye Haarverwicklungen

Für Haushalte mit langen Haaren oder Tieren bietet der T80 OMNI ein echtes Plus: Die ZeroTangle 3.0 - Technologie reduziert Haarverwicklungen auf ein Minimum. Eine speziell geformte ARClean-Seitenbürste sowie die überarbeitete Triple-V-Hauptbürste sorgen für maximale Aufnahmeleistung - ohne dass sich Haare ständig verfangen.

Minimaler Aufwand, maximaler Komfort.

Die weiterentwickelte OMNI-Station ist so konzipiert, dass sie dem Nutzer den Großteil der Wartung abnimmt. Die Mopp-Reinigung erfolgt mit temperaturgesteuertem Wasser - je nach Verschmutzung - und wird durch eine Heißlufttrocknung bei 45 °C ergänzt. Der Roboter leert sich selbstständig, dosiert Reinigungsmittel automatisch und kommt dank 3-Liter-Staubbeutel und 150-Tage-Reinigungswanne über lange Zeit ohne manuellen Eingriff aus.

Der DEEBOT T80 OMNI ist ab dem 17. April 2025 im Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.099 Euro. Im Zeitraum vom 17. bis 30. April 2025 bietet ECOVACS auf Amazon eine Einführungsaktion mit 200 Euro Rabatt per Coupon an - der Aktionspreis liegt bei nur 899 Euro.