Artmarket.com: maßgeschneiderte Abonnements werden für eine beträchtliche Steigerung unserer Einnahmen im Jahr 2020 sorgen

Das gemeinsame Projekt Add a Zero von Artmarket und Vahumana basiert auf der Grundlage einer wissenschaftlichen und philosophischen Methode zur Veränderung des wirtschaftlichen Spielraums von Artmarket.

Auf der Grundlage künstlicher Intelligenz (KI), die - wie uns schon lange bewusst ist, eine tiefgreifende, revolutionäre Auswirkung auf die digitale Wirtschaft hat - wird Artmarket.com bald maßgeschneiderte Abonnements anbieten können, die den Anforderungen seiner Kunden und Mitglieder millimetergenau entsprechen werden.

Thierry Ehrmann, Gründer/Geschäftsführer von Artprice erklärt: "Das Potential ist enorm und entspricht wahrscheinlich zehntausenden neuen, zahlenden Kunden. Heute bietet Artprice by Artmarket.com 4 Abonnements mit HD Bildern in der Höhe von 245 bis 749 Euros pro Jahr an. Zu Beginn des Jahres 2020 wird Artmarket.com in der Lage sein, tausende unterschiedliche, ganz auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnittene Abonnements, für jeden Einzelnen seiner 4,5 Millionen Mitglieder zu Preisen von 180 bis 3 600 Euro pro Jahr anbieten zu können."

Mithilfe von KI und Big Data wird Artmarket.com endlich in der Lage sein, den wahren Wert der von Artprice in den letzten 20 Jahren angesammelten Vermögenswerte zu kapitalisieren - fast 5 Millionen Mitglieder, die im kostenlosen Modus zwar regelmäßig auf unsere Datenbanken zugreifen - im Rahmen unserer 4 Abonnements aber noch nicht das passende Angebot für sich gefunden haben. Diese potentiellen Kunden hatten kein Preisproblem, sondern vielmehr das Problem, ein Abonnement zu finden, das ihrer komplexen, ganz spezifischen Such-Historie entspricht.

Es muss hervorgehoben werden, dass die Struktur und Beschaffenheit des Kunstmarktes, verglichen mit anderen Wirtschaftszweigen, äußerst komplex ist, denn Künstler, Kunstwerke, verwendete Medien, Auktionshäuser, Länder und Verkaufsstellen, Biographien, Epochen, Schulen, usw. tragen alle zu einer starken Fragmentierung des Marktes bei.

Nun wird Artprice by Artmarket.com seinen mit einer raren Komplexität konfrontierten Mitgliedern - ca. 4,5 Millionen insgesamt, deren Such-Gewohnheiten wir unter strengster Einhaltung der geltenden Gesetzgebungen erfasst haben - endlich Abonnements zu Preisen in der Höhe von 180 bis 3 600 Euro pro Jahr anbieten können, die auf der Grundlage ihrer Such-Historie und gemäß ihren spezifischen Interessen exakt auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Zahlreichen aktuellen Studien zufolge, führt die Integration von KI und Big Data in B2C-und BtoB-Schnittstellen zu einem sofortigen, hohen Zuwachs des Gesamtumsatzes. Alle GAFA-Unternehmen haben KI in ihre Geschäftsmodelle integriert und verzeichnen ein dreistelliges Wachstum der Einnahmen!

Diese neue "Ressource", die aus einer gewerblichen Partnerschaft mit Vahumana (Konzern TRSb), einem der führenden Unternehmen Europas im Bereich der künstlichen Intelligenz hervorgeht, verleiht ArtMarket.com einen weiteren Vorsprung, der es uns ermöglichen wird, unsere weltweit führende Rolle zu festigen, unsere ständige Anpassung an technologische Entwicklungen aufrechtzuerhalten - vor allem aber - unser Geschäftsmodell der Realität eines zeitgemäßen Konsums anzupassen, denn ein Angebot hochwertiger und maßgeschneiderter Dienstleistungen ist zum Überleben auf dem Markt dringend nötig.

Das Projekt wurde durch die Änderung unseres Firmennamens und insbesondere durch die Erweiterung unseres Gesellschaftszwecks zur Integration der "Bearbeitung von Metadaten" in die globale Strategie von Artmarket.com als weltweiter Akteur auf dem Kunstmarkt ermöglicht.

Die Kunden von Artprice sowie jene Mitglieder, die noch kein Abonnement besitzen, haben ihren Wunsch nach ganz spezifischen, individuell zugeschnittenen Dienstleistungen, basierend auf ihrer Navigationshistorie, ihrer Erkenntnis und ihren Ambitionen, klar zum Ausdruck gebracht. Wir sehen es daher als unsere Pflicht, maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten. Ohne KI und Big Data wären hunderte Arbeitnehmer in der Marketingabteilung von Artmarket.com erforderlich und ein fast unmöglich zu verwaltendes Back-Office, um diesen Erwartungen gerecht zu werden.

Die Kunden von Artmarket.com und dessen Mitglieder ohne Abonnement haben Zugang zu Informationen über mehr als 720 000 Künstler und 180 Millionen Kunstwerke auf vielfältigen Medien, die Jahrhunderte abdecken. Bereits im Jahr 2020 wird es uns unsere Zusammenarbeit mit Vahumana im Bereich KI und Big Data ermöglichen, Milliarden von Anfragen (Logs) in Echtzeit zu speichern und zu bearbeiten, die dank kostenlosen und auf Abonnements basierten Dienstleistungen jedes Jahr bei Artprice.com eingehen und von Artmarket.com geordnet werden. Dieser technologische Kraftakt war bis vor kurzem unvorstellbar und finanziell unmöglich.

Hierbei sind nicht nur die Speicherung von Informationen, sondern auch die Berechnung von Geschwindigkeiten und Echtzeit-Analysen in strenger Übereinstimmung mit internationalen Gesetzgebungen von Bedeutung.

Mit unseren auf KI basierenden Systemen werden Kunden Echtzeit-Zugang zu Anfragen haben, auf die unsere Informatiker- und Ökonomen erst nach unzähligen komplexen Vorgängen in unseren Datenbanken zugreifen konnten und mit Wartezeiten konfrontiert waren, die mit der Navigation im Internet völlig inkompatibel waren. Heute erreicht das Internet mehr als 4 Milliarden Nutzer über 4G, Wi-Fi / Faser und 5G, das bereits in zahlreichen Ländern, sowohl in den USA als auch Großasien und Europa betriebsbereit ist.

Diese bedeutende Zusammenarbeit zwischen Artmarket.com und Vahumana erhielt durch die erneute Verleihung des Gütezeichens "Innovatives Unternehmen" durch den französischen Staat einmal mehr die Unterstützung der staatlichen französischen Investitionsbank.

Wir sind nun in der Lage, unsere Abonnements, Produkte und bezahlten Dienstleistungen für Millionen von Sammlern und Fachleuten des Kunstmarktes, die im Rahmen der von Artprice angebotenen vier Abonnements noch nicht die entsprechenden Lösungen für ihre individuellen Ansätze gefunden haben, ganz individuell zu gestalten. Dies stellt eine völlig neue Entwicklung auf dem weltweiten Kunstmarkt dar.

Das daraus resultierende Wachstum unseres Kundenstamms ohne zusätzliches Personal in der Marketing- oder in anderen Abteilungen wird ein hohes Umsatzwachstum zur Folge haben und diese zusätzlichen Einkünfte von Artmarket.com werden fast vollständig Nettogewinne sein, zumal das Unternehmen dank seines soliden Managements bereits jetzt rentabel ist.

Laut Arnaud Girard, Strategie-Direktor bei Vahumana:

"Die Änderung des Firmennamens von Artprice.com auf Artmarket.com sowie die Änderung der Satzung der Gesellschaft haben den Grundstein für einen neue Entwicklung gelegt.

Das gemeinsame Projekt von Artmarket und Vahumana, Add a Zero, basiert auf einem wissenschaftlichen und philosophischen Paradigmenwechsel... und wird den wirtschaftlichen Spielraum von Artmarket völlig verändern.

Es reflektiert den Wandel von einem "Markt der Informationen" zu einem "Markt der Datennutzung" und wird das Know-how und die Expertise von Artmarket.com auf den gesamten Kunstmarkt ausweiten.

Artmarket.com generiert, bearbeitet und analysiert jedes Jahr Massen von Metadaten (interne und externe Daten). Es tritt jetzt in eine neue Phase ein, in der diese Metadaten strukturiert und für Vorhaben genutzt werden können.

Die Zusammenarbeit mit Vahumana - einem Unternehmen, das auf wirtschaftliche und technologische Strategie sowie Erfahrungsdesign spezialisiert ist und dessen Ansatz einer entschieden transversalen, vernetzten Vision moderner Sozioökonomie entspricht - wird es Artmarket.com ermöglichen, einen strukturellen Ansatz für die betriebliche Nutzung seiner Big Data auszuarbeiten."

Arnaud Girard, Strategie-Direktor bei Vahumana erläutert weiter:

"Unsere Zusammenarbeit mit Artmarket.com bietet uns die Möglichkeit, den Fokus auf mehrere mögliche Zukunftsvisionen für die Kunstwelt zu richten, die auf dem Gesetz der großen Zahlen und auf einem emotionalen Verständnis des Sektors beruhen. Wir wollen Artmarket.com in die Welt der intelligenten Daten mitnehmen. Wo Artprice.com Objektivität schaffte... schafft Artmarket.com Vorhersehbarkeit."

Daten unterstützen was "ist".

Durch die Nutzung unserer Daten - insbesondere der internen Daten - werden wir in der Lage sein, Wege, Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die den Bedürfnissen unserer sehr unterschiedlichen Nutzer genauer entsprechen werden.

Sammler, Fachleute des Kunstsektors und Künstler werden von individuell zugeschnittenen Inhalten und Besonderheiten profitieren können.

Vahumana wird die betriebliche Effizienz bestehender und zukünftiger Systeme fördern, um maximale Wertschöpfung zu ermöglichen.

Die Daten bestimmen, was daraus "entsteht".

Ein zusätzlicher Gewinn aus der Datennutzung ist die Entdeckung von unvorhergesehen, auf andere Weise unvorhersehbaren Gelegenheiten. Artmarket.com und Vahumana verwenden einen Ansatz, der auch als "Glückfalls-Ansatz" bezeichnet werden könnte, bei dem die Aufmerksamkeit auf die überraschenden Ergebnisse von Studien gelenkt und relevante Auslegungen vorgeschlagen werden. Es kommt Wahrscheinlichkeitstheorie, ermöglicht durch das Volumen und die Qualität der Daten, zur Anwendung, um die Relevanz der Auslegungen zu bestätigen.

Artmarket.com stattet sich also mit den erforderlichen Mitteln aus, um sich innerhalb neuer strategischer Paradigmen bewegen zu können.

Daten führen uns zu "Deeptech"

Die Big Data von Artmarket.com führt unter der Leitung von Renaud Rochefolle, Technischer Direktor bei Vahumana, selbstverständlich zum Aufbau leistungsfähiger Systeme für maschinelles Lernen...einem kognitiven Ansatz für Analysen.

Die Systeme für maschinelles Lernen erfassen die komplexen Beziehungen zwischen den kausalen Faktoren und den Prognose-Variablen.

Die Implementierung einer Smart Data-Strategie wird die Bearbeitung von Information optimieren und relevante, umsetzbare Daten für unsere Kunden und unsere internen Teams liefern.

Daten führen zurück zu menschlichem Wissen.

Zur Schaffung von Wertschöpfung bildenden, neuen Angeboten und für die Identifizierung der interessantesten Ansätze, müssen wir das von den Daten abgeleitete Wissen mit der Beobachtung subtilster Emotionen und Verhaltensweisen der Kunden aus nächster Nähe kombinieren. Dataismus ist nicht genug.

Laut Bertrand Cochet, Direktor des Bereichs Erfahrungsdesign-Direktor bei Vahumana erfordert "dieser emotionalere, menschlichere Ansatz die Identifizierung der Wurzel der zu lösenden Probleme und führt letztendlich auf den Weg der Innovation."

Die Gliederung von Kunden und deren Anforderungen bietet nur eine relative (und vorübergehende) Stabilität. Äußere Störfaktoren können über Nacht auftauchen.

Artmarket.com erforscht die künftigen Bedürfnisse seiner Kunden und die besten Ansätze auf gründlichste Weise, um ihnen gerecht werden zu können.

"Wir werden die Kerntätigkeit sichern und und periphere, vom Markt ablesbare Einnahmen verdoppeln", erklärt Arnaud Girard abschließend.

Der Geschäftsführer und Gründer von Artprice Thierry Ehrmann meint: "In den frühen 2000er Jahren sagte der berühmte Soziologe und Historiker, der späte Raymonde Moulin, der zusammen mit Raymond Aron den Kunstmarkt in Begriffe fasste: "Wie immer die Zukunft von Artprice aussehen mag, es gibt keinen Zweifel daran, dass Thierry Ehrmann mit Artprice die Geschichte des Kunstmarktes für immer verändern wird."

Fast 20 Jahre später, zu einem Zeitpunkt, an dem wir mit Artmarket.com am Start des zweiten Lebens von Artprice stehen, kommt mir diese Prognose unweigerlich wieder in den Sinn. Nach einer intensiven Phase technologischer Forschung und Entwicklung haben wir erkannt, dass wir in die nächste Phase gehen müssen und dass diesmal fast unbegrenzte Ressourcen an Computer Leistung und Speicherkapazitäten erforderlich sein werden.

Glücklicherweise sind die technologischen und wissenschaftlichen Lösungen, die uns bei diesem Schritt unterstützen können, nun in Reichweite; wir sind also gerade dabei, einen historischen Schritt mit gewaltigen wirtschaftlichen Auswirkungen zu machen. Artmarket.com verfügt über eine der begehrtesten Ressourcen des 21. Jahrhunderts...: nahezu alle historischen Daten des Kunstmarktes - von seinen Ursprüngen bis zum heutigen Tag - kommentiert von unseren Historikern, geordnet von unseren IT-Teams. Diese Teams arbeiten nun mit den absoluten Spezialisten von Vahumana zusammen. Wir freuen uns nach dem Motto der Pythagoreischen Schule "Alles ist Zahl"... darauf, die Art und Weise wie der Kunstmarkt funktioniert, zu verändern, ein Modus Operandi, der immer noch von den starren Standards und Sitten der Kunstakademien der Anfänge des letzten Jahrhunderts beherrscht wird."

LOGO: https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

