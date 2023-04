LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

LTS expandiert mit der Übernahme der Sorrel Wearable Technologie in den Bereich Biologika

Andernach (ots)

Die LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS"), ein führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen, das innovative Darreichungssyteme wie Transdermale Pflaster („TTS“), Orale Wirkstoff-Filme („OTF“) und Micro Array Patches ("MAP") entwickelt und herstellt, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Sorrel Wearable Injection Devices ("Sorrel") mit Sitz in Netanya, Israel, bekannt, der zur Eitan Medical Ltd ("Eitan Medical") gehört. Die Akquisition ist ein entscheidender Schritt in der Strategie der LTS, ihr Portfolio an Technologieplattformen für die Verabreichung von Arzneimittel zu erweitern. Das Wearable Portfolio von Sorrel wird es LTS ermöglichen, das derzeitige Angebot über die passiven Technologien (TTS, OTF und MAP) hinaus zu erweitern und somit Bio-/Pharma-Partnern neue Möglichkeiten für die Verabreichung von Biologika eröffnen.

Eitan Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen für fortschrittliche Infusionstherapien und zuverlässige, innovative Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten, die den Patienten in den Mittelpunkt der Behandlung stellen und die Verabreichung von Medikamenten einfacher und sicherer machen. Innerhalb von Eitan Medicals bietet Sorrel innovative Lösungen für die subkutane Verabreichung von Medikamenten insbesondere Biologika an. Die vernetzten Wearables ermöglichen es Patienten, die mit chronischen und stark belastenden Krankheiten leben, sich ihre Medikamente sicher und effizient selbst zu verabreichen, ohne ihr tägliches Leben zu unterbrechen.

Bas van Buijtenen, CEO von LTS, kommentierte: "Die Übernahme der Sorrel-Plattform ist ein entscheidender Schritt für die LTS und katapultiert uns in die Welt der biotechnologischen Arzneimittel.

Sie erfüllt unseren Purpose, denn die Sorrel-Plattform stellt eine wichtige Alternative für Patienten dar, die bislang auf umständliche Behandlungen in einem Krankenhaus oder einer Vielzahl von Injektionen oder Infusionen angewiesen waren. Wir glauben, dass die Lösungen von Sorrel einen neuen Standard für Funktionalität, Qualität, Zuverlässigkeit und Patientenkomfort bei Wearables setzen wird. Die Sorrel-Plattform ist nun bereit für die Markteinführung und wird ihre Skalierung innerhalb der LTS-Organisation beschleunigen, wobei sie von der globalen Reichweite und dem Ruf der LTS profitiert wird. Wir freuen uns, Dr. Andrei Yosef und sein talentiertes Team in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen.

Dr. Boaz Eitan, CEO und Chairman von Eitan Medical, kommentierte: "Sorrel hat sich zu einem führenden Unternehmen in seinem Bereich entwickelt. Die Übernahme ist somit ein Zeugnis für die Fähigkeiten von Eitan Medical. Diese Transaktion wird es uns ermöglichen, uns auf unser Kerngeschäft Medication Delivery Solutions zu konzentrieren und weiterhin Innovationen im Bereich der Drug Delivery Systeme zu entwickeln. An dieser Stelle möchte ich Igal Shany für die Leitung dieser Transaktion danken."

Dr. Andrei Yosef, General Manager von Sorrel, fügte hinzu: "Die Übernahme durch LTS wird das Wachstum von Sorrel beschleunigen und unseren zahlreichen Pharmapartnern zugutekommen. Die Markteinführung der Sorrel-Plattform ist für dieses Jahr geplant, sowie zusätzlichen klinischen Studien mit unseren Pharmapartnern. Der gute Ruf der LTS, die starke Führung, Größe und Kompetenz im Bereich der Kombinationsprodukte werden unser Wachstum beschleunigen. Sorrels patientenzentrierte Plattform verbessert den Komfort und die Compliance der Patienten mit einem zuverlässigen, einfach zu bedienenden Wearable für die Selbstverabreichung zu Hause."

Über LTS

Die LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ist ein führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen, das innovative Darreichungssyteme wie Transdermale Pflaster („TTS“) und Orale Wirkstoff-Filme („OTF“) für große Bio-/Pharma-, Generika- und Consumer Health-Unternehmen entwickelt und herstellt. Das kommerzielle Angebot der LTS umfasst mehr als 20 vermarktete Produkte und eine breit gefächerte Pipeline von mehr als 30 Entwicklungsprojekten, die auf verschiedene Krankheitsindikationen abzielen. Die Innovationspipeline von LTS enthält sowohl von Partnern finanzierte als auch eigene, von LTS finanzierte Projekte. LTS behauptet ihre führende Position durch die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer TTS- und OTF-Kerntechnologien, sowie durch die Weiterentwicklung neuer Technologien zur Verabreichung von Medikamenten, einschließlich Micro Array Patches (MAP) für die transdermale und intradermale Verabreichung von biologischen Wirkstoffen, großen Molekülen und Vakzinen. LTS wurde 1984 gegründet und ist heute an drei Standorten tätig: in Andernach, Deutschland, West Caldwell, NJ, USA und St. Paul, MN, USA. LTS hat außerdem eine Repräsentanz in Shanghai, China.

Über Eitan Medical

Mit zuverlässigen Innovationen, die den Patienten in den Mittelpunkt der Pflege stellen und die Verabreichung von Medikamenten einfacher und sicherer machen als je zuvor, setzt Eitan Medical neue Maßstäbe in der Arzneimittelversorgung. Patientensicherheit und -pflege sind nur der Ausgangspunkt, denn Eitan Medical geht noch weiter: Das Unternehmen bietet vernetzte, intuitive Lösungen für die Medikamentenverabreichung und Infusion, die die Lebensqualität von Patienten und Ärzten in allen Bereichen der Pflege verbessern, einschließlich Krankenhaus, ambulanter und häuslicher Pflege. Seit über einem Jahrzehnt bietet Eitan Medical sichere, intuitive und flexible Lösungen an, die den sich wandelnden Anforderungen an die Medikamentenversorgung gerecht werden.