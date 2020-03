Coveris

Erster CEE Hub für Coveris: Akquisition von Plastik-Tranzit Kft abgeschlossen

Coveris meldet die erfolgreiche Akquisition von Plasztik-Tranzit Kft Ungarn, einem hoch spezialisierten Anbieter qualitativ hochwertiger flexibler Verpackungslösungen für die Lebensmittelindustrie. Als Teil der Coveris Gruppe wird Plasztik-Tranzit Kft von nun an unter dem Namen Coveris Pirtó geführt. Der Verkaufsbetrag wurde nicht genannt.

Seit seiner Gründung 1985 hat Plasztik-Tranzit sich als einer der führenden Hersteller von Flexodruck Verpackungen in Ungarn etabliert. Das Unternehmen produziert auf den eigenen Extrusions-, hochmodernen Flexodruck-, Laminierungs- und Konvertierungsanlagen derzeit für den ungarischen Markt sowie für die angrenzenden Nachbarländer.

Der Erwerb von Plasztik-Tranzit Kft ist Teil der Wachstumsstrategie von Coveris, einen Hub für High-Tech-Verpackungsherstellung in Osteuropa zu gründen, während gleichzeitig stark in die Unternehmensbereiche Medizin, Nahrungsmittel sowie in die Folienproduktion investiert wird. Durch die hochmodernen Technologien von Plasztik-Tranzit Kft kann Coveris nun qualitativ hochwertige Extrusions-, Flexodruck-, Laminierungs- sowie Konvertierungsverfahren auch auf den zentral- und osteuropäischen Märkten anbieten. Plasztik-Tranzit Kft ist bereits die zweite Akquisition des Unternehmens in den letzten sechs Monaten. Innerhalb dieses Zeitraumes hat Coveris auch stark in die Modernisierung und Erweiterung des bestehenden Netzwerks investiert.

Jakob A. Mosser, CEO von Coveris, kommentiert: "Wir sind hocherfreut, dass wir nach rund zweijähriger Suche endlich den idealen CEE-Hub für uns ausfindig machen konnten, der all unseren Geschäftseinheiten nützen wird. Die bestehenden Technologien mit dem Fokus auf hochwertige Verpackungen sind äußerst beeindruckend. Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen innerhalb weniger Jahre auf das aktuelle Durchschnittsvolumen eines Coveris-Standortes wachsen wird, das sich auf etwa 50 Millionen Euro beläuft."

Coveris ist ein in Wien ansässiger führender Verpackungshersteller mit 24 Standorten in der EMEA Region und über 4.200 Mitarbeitern. Spezialisiert auf flexible Verpackungslösungen und tätig für einige der angesehensten Marken der Welt, arbeitet Coveris gemeinsam mit Kunden ständig an neuen attraktiven und nachhaltigen Lösungen. Coveris entwickelt Verpackungen, die vor allem Produkte schützen, welche besondere Verpackungseigenschaften benötigen - von Lebensmitteln bis hin zu Tiernahrung, von medizinischen Erzeugnissen bis hin zu Industrie- und Agrarprodukten. Durch das hohe Maß an technischen Eigenschaften verlängern diese hochwertigen Verpackungen die Haltbarkeit der Produkte und helfen somit, Abfall und Ressourcenverschwendung zu reduzieren.

Plasztik-Tranzit Kft wurde vor 30 Jahren gegründet und entwickelte sich seither zu einem der führenden Hersteller von Flexodruck Verpackungen in Ungarn. Mit innerbetrieblichen

Extrusions-, Flexodruck-, Laminierungs- und Weiterverarbeitungskapazitäten bietet Plasztik-Tranzit Kft vor allem der Lebensmittelindustrie Lösungen für komplexe Bedürfnisse und stellt qualitativ hochwertige Verpackungen her.

