GotoSailing.com bei der boot Düsseldorf von 18.-21.01.2020

Oberhausen

Anlässlich der renommierten Bootsmesse verlost die Segel- und Yacht-Buchungsplattform www.gotosailing.com Chartergutscheine im Gesamtwert von 6.000 Euro.

Mit über 5.000 Yachten von mehr als 120 Charter-Unternehmen, die in mehr als 200 Zielen in Kroatien, Griechenland, Türkei, Italien oder Spanien verfügbar sind, zählt die Charterplattform GotoSailing.com zu den größten ihrer Art. Einzigartig macht sie jedoch die 100%ige Onlinebuchbarkeit zu sehr attraktiven Preisen. Mit nur einem Mausklick können zum gewünschten Boot weitere Serviceleistungen wie Transitlog, Außenbordmotoren, Relingnetz für den Urlaub mit kleinen Kindern oder umfassende Pantaenius-Versicherungspakete dazu gebucht werden. Jetzt wurde der Servicebereich erneut erweitert. Regionalmanager Ulrich Küppers: "Ab sofort kann der preiswerteste Flug zum nächstgelegenen Flughafen gleich mitgebucht werden. Das erleichtert die Logistik um einiges, spart Bürokratie und Zeit." Auf der boot Düsseldorf präsentiert GotoSailing.com die umfangreichen Möglichkeiten in der Halle 13/C33. Das Gewinnspiel mit gestaffelten Chartergutscheinen läuft aktuell auf www.gotosailing.com. 1. Platz: 3.000 Euro, 2. Platz: 2.000 Euro, 3. Platz: 1.000 Euro.

