Hostpoint lanciert kostenloses Serviceangebot für den Umzug von Webhosting, Domains und E-Mail

Rapperswil-Jona

Hostpoint ermöglicht mit einem neuen Umzugsservice die einfache, effiziente und kombinierte Migration digitaler Services wie Webhosting, Domains und E-Mail zu Hostpoint. Ab sofort können interessierte Kunden vom neuen und kostenlosen Beratungs- und Dienstleistungsangebot profitieren. Nach dem Ausfüllen eines Antragsformulars dauert ein Umzug oft nur wenige Stunden.

Solange die eigene Website läuft und E-Mails zuverlässig ankommen, besteht meist wenig Anlass für einen Wechsel des Providers. Wenn jedoch etwa das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr stimmt, der Anbieter keinen zufriedenstellenden Support mehr bietet oder den Betrieb komplett einstellt, kann ein digitaler Umzug in Frage kommen oder sogar unumgänglich werden.

Als führender Webhosting-Provider und Domainregistrar der Schweiz bietet Hostpoint mit seiner hochverfügbaren und ausgesprochen sicheren Infrastruktur sowie dem kostenlosen

7-Tage-Support beste Voraussetzungen, um wechselwilligen Kunden ein neues digitales Zuhause zu geben und sie langfristig zufriedenzustellen.

Neue Kombination aus drei Serviceangeboten

Der von Hostpoint neu lancierte und kostenlose Umzugsservice kombiniert drei Servicebereiche: Migration von Websites resp. deren Hosting, Domaintransfer und automatisierter E-Mail-Umzug inklusive aller gesendeten und empfangenen Nachrichten. Während der Umzug von Domainnamen und E-Mail-Adressen schon seit langem zum bestehenden Dienstleistungsportfolio von Hostpoint gehört, ist der kostenlose Migrationsservice für Websites ein komplett neues Angebot.

Das neue umfassende Umzugsangebot ist vor allem deshalb attraktiv, weil es wechselwilligen Neukunden die Möglichkeit gibt, die drei Dienste Website-Umzug, Domaintransfer und E-Mail-Migration zu kombinieren und in einem Prozess anzugehen. Die Kunden können so ihre wichtigsten digitalen Dienste zeitgleich, schnell, effizient und ohne viel Aufwand zu Hostpoint umziehen. Sie werden beim Wechsel umfassend und kostenlos beraten und vom grössten Teil der nötigen Schritte im Umzugsprozess entlastet.

Auf der eigens für dieses Dienstleistungsangebot eingerichteten Umzugsservice-Landingpage können sich Interessierte informieren und dann mittels eines einfachen und kurzen Formulars ihre Umzugsanfrage einreichen. Das Angebot ist dabei modular aufgebaut, sodass die Benutzer wählen können, ob sie ihre Domains, ihre Website, ihre E-Mail-Adresse oder gleich mehrere Services umziehen möchten.

Insbesondere der Transfer von Domainnamen und die automatisierte Migration von E-Mail-Postfächern sind für Hostpoint schon seit vielen Jahren alltägliche Standardprozesse. Auch der Webhosting-Umzug ist in den meisten Fällen problemlos möglich, vor allem wenn die entsprechenden Websites mit WordPress, dem weltweit beliebtesten Content-Management-System, betrieben wird. Aber selbst bei Websites, die mit Baukastensystemen erstellt wurden, können dank einem automatisierten Import-Tool von Hostpoint die Inhalte, also Texte, Bilder, Links etc., in den meisten Fällen vollständig übernommen werden.

Umzug des gesamten digitalen Auftritts in nur wenigen Stunden möglich

Ein Team von Spezialisten kümmert sich in kurzer Zeit um die eingehenden Anfragen und koordiniert im Austausch mit den Kunden den jeweiligen Wechselprozess. In der Regel dauert ein Umzug des digitalen Auftritts nur wenige Stunden und kann meist ganz ohne Unterbruch der Website bzw. des E-Mail-Verkehrs abgewickelt werden.

Die Nutzung des Umzugsservices ist kostenlos. Gebühren entstehen nur durch den Abschluss der Verträge für die jeweiligen Produkte ( Webhosting, Domains und E-Mail & Cloud Office).

Weitere Informationen finden Sie auf der neuen Landingpage zum Umzugsservice unter https://www.hostpoint.ch/umzugsservice.

