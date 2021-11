AV-Comparatives GmbH

AV-Comparatives veröffentlicht Ergebnisse von Antivirenlösungen für Unternehmen in der Business Main-Test Series

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire)

AV-Comparatives hat die neuesten Ergebnisse seiner laufenden Business Main-Test Series veröffentlicht, einer Langzeitbewertung der Performance von 19 führenden Antivirenlösungen für Unternehmen.

Das österreichische Antiviren-Testlabor führt systematische Tests von Security-Lösungen durch, um zu beurteilen, wie effektiv sie Unternehmen vor Cyberkriminalität schützen. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkannter Maßstab für die Performance von Software.

Bitdefender, Kaspersky, Microsoft, Avast und Panda erreichten alle 100 % im Real-World Protection Test, der die Reaktion der Lösungen auf Bedrohungen anhand von 375 Live-Testfällen analysiert, darunter funktionierende Exploits und URLs, die direkt auf Malware verweisen.

Der Malware-Protection Test ahmt Online-Malware-Angriffe nach mit denen typische Geschäftsanwender konfrontiert werden. Um die Fähigkeit von Produkten zu bewerten, bösartige Dateien vor und nach der Infektion zu erkennen und zu blockieren, werden mehr als 1.000 Malware-Samples verwendet, und ein False-Positives-Test durchgeführt.

G Data, Microsoft und Sophos belegten bei diesem Test gemeinsam den ersten Platz, wobei jedes Produkt eine Schutzrate von 100 % ohne Fehlalarme bei gängiger Unternehmenssoftware erreichte.

Der Report kann kostenlos und ohne Registrierung von der Website des Labs heruntergeladen werden: Business Test Factsheet August-September 2021 - AV-Comparatives.

Peter Stelzhammer, co-founder von AV-Comparatives, sagte: "Cybersecurity war noch nie so wichtig wie heute. Das Erreichen einer hohen Schutzrate in diesem Test sollte sowohl den Anbietern als auch ihren Kunden Vertrauen in die Performance ihrer Produkte geben.

"Der Business-Main Test ist ein Barometer der Exzellenz, das die Entscheidungen von CIOs informieren und die Effektivität der weltweit führenden Security Lösungen aufzeigen kann."

Während des Business-Tests wurden die folgenden Unternehmensprodukte unter Microsoft Windows 10 64-bit getestet.

Acronis Cyber Protect Cloud mit erweitertem Sicherheitspaket

Avast Business Antivirus Pro Plus

Bitdefender GravityZone Elite

Cisco Sicherer Endpunkt Essentials

CrowdStrike Falcon Pro

Elastische Sicherheit

ESET PROTECT Entry mit ESET PROTECT Cloud

FireEye Endpunkt-Sicherheit

Fortinet FortiClient mit EMS, FortiSandbox und FortiEDR

G Data Endpunktschutz Business

K7 Enterprise Sicherheit Advanced

Kaspersky Endpoint Security für Unternehmen - Select, mit KSC

Malwarebytes EDR

Microsoft Defender Antivirus mit MEM

Panda Endpoint Protection Plus auf Aether

Sophos Intercept X Erweitert

VIPRE Endpunkt-Wolke

VMware Carbon Black Cloud Endpunkt Standard

Über AV-Comparatives: AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests anbietet, um die Wirksamkeit von Security-Software-Produkten und mobilen Sicherheitslösungen zu untersuchen. Mit einem der weltweit größten Systeme zur Sammlung von Stichproben hat es eine reale Umgebung für wirklich akkurate Tests geschaffen.

AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche AV-Tests an. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Performance von Software.

