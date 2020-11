AV-Comparatives GmbH

Welche Windows Internet Security Software schützt Sie am besten? Welche bremst ihren Computer ein?

Innsbruck, ÖsterreichInnsbruck, Österreich (ots/PRNewswire)

AV-Comparatives beantwortet diese Fragen im Real-World Protection Test und Speed Impact Test 2020

Höchste und niedrigste Schutzraten und Geschwindigkeitstest für die Marktführer im Bereich Internet Security Produkte für Eddverbraucher unter Windows 10 veröffentlicht-

Independent, ISO-certified security testing lab AV-Comparatives has released the results of its 2020 H2 Consumer Real-World Protection Test. Popular anti-malware programs for Microsoft Windows 10 from 17 different vendors were put through their paces.

Das unabhängige, ISO-zertifiziertes Sicherheitstestlabor AV-Comparatives hat die Ergebnisse seines Endverbraucher-Test für das zweite Halbjahr veröffentlicht. Beliebte Anti-Virus-Programme für Microsoft Windows 10 von 17 verschiedenen Anbietern wurden auf Herz und Nieren geprüft.

Detailierte Resultate:

- Real-World Protection Test July to October 2020 - Performance (Speed-Impact) Test - Malware Protection Test

"Den PC der Verbraucher vor Cyberkriminalität zu schützen, ist wichtiger denn Je: Hochzeitsfotos, Dokumente, Daten müssen geschützt werden. Neben Internet-Sicherheitssoftware sind Backups und Updates unerlässlich." - Peter Stelzhammer, co-founder von AV-Comparatives

Die getesteten Produkte mussten gegen über 750 aktuelle und weit verbreitete bösartige Programme zu verteidigen, aus dem Internet heruntergeladen und zeigen, ob sie verlangsamen die Windows-10-Maschine. Sie erhielten eine von vier möglichen Awards ausgezeichnet: Tested, Standard, Advanced, and Advanced+.

Der Consumer Real-World Protection Test prüft die Fähigkeit jedes Antivirus-Produkts, einen PC vor Bedrohungen aus dem Internet zu schützen. Die getesteten Produkte können alle ihre Schutzmechanismen wie URL-Blocker, Reputationsdienste, Cloud-Signaturen und verhaltensbasierte Erkennung nutzen.

Der Performance Test bewertet die Auswirkungen von Antiviren-Software auf die Systemleistung, da Programme, die im Hintergrund laufen - wie Echtzeit-Schutz-Antiviren-Software - einen gewissen Prozentsatz der Systemressourcen nutzen. Unter diesen Tests als Referenz können Benutzer ihre Anti-Virus-Software in Bezug auf die Systemgeschwindigkeit (Systemleistung) zu bewerten.

Der Real-World Protection Test ist Teil der Test Series von AV-Comparatives für Konsumgüter. Die Testreihe beinhaltet auch den Malware Protection Test und den Performance Test.

Über AV-Comparatives

AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests anbietet, um zu überprüfen, ob Sicherheitssoftware, wie PC/Mac-basierte Antivirenprodukte und mobile Sicherheitslösungen, ihren Versprechen gerecht werden.

Mit einer der größten Sample-Collections (sowohl Malware als auch Clean-Files) weltweit schafft AV-C eine reale Umgebung statistisch valide Tests. AV-Comparatives bietet frei zugängliche Ergebnisse für Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftliche Einrichtungen. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives bietet ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Qualität für Sicherheitssoftware.

Die Ergebnisse können von Redakteuren/Medien/Bloggern etc. kostenlos genutzt werden. Bitte geben Sie als Quelle https://www.av-comparatives.org an

Pressekontakt:

Peter Stelzhammer

+43 720115542

media@av-comparatives.org



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1341279/featured_image_performance.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1341280/Vendors.jpg