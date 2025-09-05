Huawei Consumer Business Group

HUAWEI AppGallery schließt die rekordverdächtige Gamescom 2025 mit exklusiven Angeboten für die Spieler-Community ab

Die HUAWEI AppGallery begeisterte auf der Gamescom 2025 mit einer außergewöhnlichen Präsentation, die die globale Gaming-Community in ihren Bann zog. Vom 21. bis 24. August herrschte auf der Kölner Messe große Aufregung, als Gamer in eine spannende Mischung aus innovativen Titeln, exklusiven Belohnungen und lebhaftem Community-Engagement eintauchten, was die Rolle von AppGallery als Vorreiter bei Innovationen im Bereich Mobile Gaming unterstreicht.

Triumph in Zahlen: Ein monumentaler Erfolg

Der Stand von AppGallery rockte die Gamescom 2025 und zog Tausende begeisterte Gamer an. Mehrere Demosessions erweckten Gamelofts Asphalt Legends, The Dreams Ragnarok X: Next Generation, Com2us' Summoners War, Nuverses Crystal of Atlan, Neocrafts Tree of Savior: NEO, und NetEases Once Human zum Leben mit einer reibungslose Performance. In den sozialen Medien gab es Tausende von epischen Fotoshootings mit Cosplayern und Influencern, wodurch die Bekanntheit von #AppGallery sprunghaft anstieg. Tägliche Gewinnspiele begeisterten Tausende von Gewinnern mit exklusiven Huawei-Goodies und In-Game-Beute.

Die Teilnehmer waren voll des Lobes: „Es gibt so viele Spiele, die man aus der AppGallery herunterladen kann, und es ist so cool, dieses Spiel auf dem Huawei MatePad zu spielen!", schwärmte ein Gamer. Diese Aussage unterstreicht das Engagement der AppGallery, außergewöhnliches Gameplay und spielerorientierte Innovationen zu bieten, die tief beeindrucken.

AppGallery - Der Katalysator für Gaming-Ruhm

Der Stand von AppGallery auf der Gamescom 2025 begeisterte die Spieler mit nahtlosem Gameplay und präsentierte eine vielfältige Auswahl an Titeln, die in der AppGallery zum Download bereitstehen und mit atemberaubender Grafik und extrem flüssiger Steuerung für alle Android-Nutzer zum Leben erweckt werden. Dieses flüssige, verzögerungsfreie Erlebnis versetzte die Spieler in hochkarätige Abenteuer und bot Entwicklern gleichzeitig eine leistungsstarke Plattform, um ihre Kreationen zu präsentieren und die Exzellenz des mobilen Gamings neu zu definieren.

Das Game-Festplayer-first-Belohnungssystem von HUAWEI AppGallery ermöglichte es einer großen Anzahl von Teilnehmern, exklusive Schätze im Spiel freizuschalten, die ihre Gaming-Abenteuer noch spannender machten. Verstärkt durch Rabattcoupons von bis zu 50 % in ausgewählten Regionen, sorgt dies für viele neue Vorregistrierungen für Spiele und festigt den Status von AppGallery als aufstrebender Star für seine 580 Millionen Nutzer weltweit.

Verbinden, Spielen, Erschaffen: AppGallery wartet auf Sie

Begeben Sie sich auf Ihre Gaming-Reise! Installieren Sie HUAWEI AppGallery noch heute, um Zugang zu exklusiven Belohnungen zu erhalten und eine kuratierte Sammlung von Weltklasse-Titeln zu entdecken. Treten Sie unserer lebendigen Discord-Fan-Community bei, um mit Spielern weltweit in Kontakt zu treten und über exklusive Events und Aktionen auf dem Laufenden zu bleiben. AppGallery: wo außergewöhnliches Gaming beginnt!

Informationen zu AppGallery

AppGallery ist die offizielle App-Vertriebsplattform für HUAWEI-Geräte und bietet eine Sammlung von 18 App-Kategorien mit weltweit kuratierten Premium-Inhalten. Sie sorgt dafür, dass Apps nahtlos auf allen Smart-Geräten in allen Szenarien überall und jederzeit genutzt werden können, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Als eine der drei weltweit führenden Plattformen für die Bereitstellung von Apps bietet AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps aus verschiedenen Kategorien, darunter Navigation und Transport, Nachrichten, soziale Medien, Finanzen, Unterhaltung und vieles mehr. AppGallery ist in mehr als 170 Ländern und Regionen verfügbar und hat weltweit über 580 Millionen aktive Nutzer pro Monat und mehr als 6 Millionen registrierte Entwickler.

