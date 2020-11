Sky Deutschland

Start der Doku-Reihe "Her Story" mit Barbara Schöneberger am 24. November und 1. Dezember auf Sky One

- Die ersten beiden jeweils einstündige Entertainment-Dokumentationen über Deutschlands beliebteste Moderatorin und Unternehmerin - Am 24. November und 1. Dezember jeweils um 21.50 Uhr auf Sky One, Sky Ticket und auch auf Abruf via Sky Q - Weitere Dokumentationen folgen immer dienstags mit Köchin und EU-Abgeordnete Sarah Wiener, Jung-Unternehmerin und Influencerin Stefanie Giesinger sowie Schauspielerin und Musikerin Anna Loos - Produzent: DEF Media GmbH - Bildmaterial Barbara Schöneberger: https://we.tl/t-ESceq3LkVW

18. November 2020 - Barbara Schöneberger ist die beliebteste Entertainerin Deutschlands. Als unterhaltsame, souveräne und schlagfertige Moderatorin ist sie nicht nur auf den roten Teppichen der Republik zuhause, sie moderiert auch Talkshows sowie Galas und trifft die größten Hollywood-Stars zum Interview.

Nebenbei führt sie ihr eigenes Print-Magazin und einen Radiosender, schreibt Kolumnen, designt ihre eigenen Tapeten und gibt Konzerte mit dem Filmorchester Babelsberg.

Sky zeigt zum Start der neuen Sky Original Dokumentationsreihe "Her Story" über starke Frauen mit spannenden Erfolgsgeschichten das Leben von Barbara Schöneberger nicht nur als umtriebiges Multitalent vor und hinter den Kulissen, sondern verrät auch, wie und mit wessen Hilfe sie noch Zeit für ihre Familie, Freunde und das Ausmisten ihres eigenen Hühnerstalls findet.

Barbara Schöneberger dazu: "Ich freue mich, dass Sky gleich zwei Stunden freigeräumt hat, damit ich die Zuschauer in meine Arbeits- und Lebenswelt mitnehmen kann. Ich hoffe, sie haben dabei genauso viel Spaß wie ich beim Dreh".

Zu sehen sind die ersten beiden Teile der Doku-Reihe am 24. November und 1. Dezember jeweils um 21.50 Uhr exklusiv auf Sky One, Sky Ticket und auf Abruf via Sky Q.

Über "Her Story" mit Barbara Schöneberger:

Seit November 2019 wird Entertainerin Barbara Schöneberger für die Langszeitdokumentation "Her Story" mit einem Filmteam begleitet. Mit ihr zusammen geht es auf den GQ Award in die Komische Oper in Berlin, aber auch zu den Redaktionssitzungen ihres "Barbara"-Magazins in Hamburg, zu aufwändigen Cover-Shootings, hinter die Kulissen der NDR Talkshow, auf die Textil-Messe in Frankfurt, aber auch zu einem lustigen Interview mit Till Schweiger und einem Duett mit Sänger Robbie Williams. Selbst im ICE, beim Sport und beim Ausmisten ihres eigenen Hühnerstalls ist das Kamerateam mit dabei.

Neben Barbara Schöneberger selbst, kommen Kollegen und Wegbegleiter wie Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Hubertus Meyer Burckhardt aber auch enge Freunde, langjährige Wegbegleiter und ihre Eltern zu Wort.

Regie: Johanna Zacherl, Dramaturgie: Henrike Meinheit, Produktion: DEF Media mit High Entertainment im Auftrag von Sky Deutschland.

Ausstrahlungstermine "Her Story":

- 24. November - Barbara Schöneberger, Teil 1 - 1. Dezember - Barbara Schöneberger, Teil 2 - 8. Dezember - Sarah Wiener - 15. Dezember - Stefanie Giesinger - 22. Dezember - Anna Loos - 29. Dezember - Best-Of

Weitere Episoden sind für 2021 geplant.

Über "Her Story":

In dem aufwändigen Doku-Format gewähren die hochkarätigen Protagonistinnen nicht nur spannende Einblicke in ihren abwechslungsreichen Berufsalltag mit Erfolgen und Rückschlägen, sondern zeigen auch, was sie bewegt, wofür sie stehen und wofür sie kämpfen. Die Frauen nehmen uns mit in ihrem beruflichen und privaten Alltag mit lustigen, nachdenklichen, glamourösen aber auch mit sehr emotionalen, ehrlichen und authentischen Momenten - so nah wie noch nie!

Über Sky One:

Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

