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Lebensmittelhersteller Danone in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich B Corp rezertifiziert

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Frankfurt (ots)

Danone hat den Rezertifizierungsprozess der unabhängigen Non-Profit-Organisation B Lab in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich abgeschlossen. Nach drei Jahren bestätigt die erneute B Corp Zertifizierung einmal mehr das konsequente Engagement des Unternehmens für soziale Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Wirtschaften. Das B Corp Zertifikat zählt zu den weltweit anspruchsvollsten Nachhaltigkeitsauszeichnungen. Seit November 2025 ist Danone auch als ganze Gruppe B Corp zertifiziert, was in dieser Größenordnung weltweit einzigartig ist.

B Corp Zertifizierung: Eine der anspruchsvollsten Nachhaltigkeitszertifizierungen weltweit

Das B Corp Zertifikat wird von der 2006 gegründeten Non-Profit-Organisation B Lab vergeben. Die Auszeichnung gilt als besonders umfassend, da sie die soziale und ökologische Leistung eines Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette bewertet - von der Unternehmensführung über Mitarbeitende und Lieferketten bis hin zu Umwelt- und Gesellschaftsauswirkungen. Die B Corp Bewegung gewinnt weltweit zunehmend an Bedeutung: Aktuell sind mehr als 10.000 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Größenordnungen zertifiziert, davon 290 im DACH-Raum.

Wirtschaftlicher Erfolg im Einklang mit gesellschaftlicher Verantwortung

Der Ansatz von B Corp deckt sich mit dem Selbstverständnis von Danone, wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden. Dieses Prinzip ist bei Danone seit über fünf Jahrzehnten fest verankert und als "Double Projet" (Doppeltes Projekt) Teil der Unternehmens-DNA. Mit der erfolgreichen Rezertifizierung im DACH-Raum bekräftigt Danone erneut seine Verpflichtung, die Auswirkungen unternehmerischer Entscheidungen auf alle relevanten Interessensgruppen zu berücksichtigen und Nachhaltigkeit systematisch in strategische Planungs- und Entscheidungsprozesse einzubinden.

Danone weltweit führend bei B Corp Zertifizierung

Seit November 2025 ist Danone als ganze Gruppe B Corp zertifiziert und zählt damit zu den führenden Unternehmen, die die B Corp Prinzipien im großen Maßstab umsetzen. Mit mehr als 200 zertifizierten rechtlichen Einheiten in über 60 Ländern stellen die Mitarbeitenden von Danone rund 9 Prozent der weltweiten Belegschaft der B Corp Bewegung.

B Lab Germany begrüßt die B Corp Rezertifizierung von Danone in der DACH-Region

"Die erfolgreiche B Corp Rezertifizierung von Danone in der DACH-Region folgt auf einen globalen historischen Schritt Ende letzten Jahres: Als gesamte Danone Gruppe die B Corp Zertifizierung zu erreichen, ist in dieser Größenordnung einzigartig", sagt Armelle Duvieusart, Community & Impact Lead, B Lab Germany. "Das zeigt, dass B Corp kein einmaliges Zertifikat, sondern ein langfristiger Veränderungsprozess ist, der Governance, Lieferketten und Stakeholder-Beziehungen systematisch weiterentwickelt. Gerade für große Unternehmen gelten besonders hohe Anforderungen. Danone beweist, dass diese erfüllt werden können, wenn Transparenz und Rechenschaft ernst genommen werden. Dieses Beispiel sendet ein wichtiges Signal an andere Konzerne, dass sich Verantwortung und Kapitalmarktorientierung nicht widersprechen müssen, sondern aktiv miteinander gestaltet werden können."

Über Danone DACH

Danone ist einer der führenden Hersteller von Lebensmitteln und medizinischer Ernährung in der DACH-Region, der in vier Geschäftsbereichen tätig ist: Milchfrische, pflanzenbasierte Produkte, natürliches Mineralwasser und Erfrischungsgetränke sowie frühkindliche und medizinische Nahrung. Getrieben von der Mission, die Gesundheit so vieler Menschen wie möglich durch Lebensmittel zu verbessern, hat sich Danone das Ziel gesetzt, zu gesünderen und nachhaltigeren Ess- und Trinkgewohnheiten anzuregen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf Ernährung, Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Danone ist ein B Corp zertifiziertes Unternehmen und schließt sich damit einer internationalen Bewegung von über 10.000 Unternehmen in über 100 Ländern an, die hohe Standards für ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit erfüllen. Mit rund 2.000 Mitarbeitenden an fünf Standorten sowie zwei auch international relevanten Werken produziert Danone DACH über 1.000 unterschiedliche Produkte. Das Portfolio umfasst führende internationale und lokale Marken wie Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Milupa, Volvic, evian, Fruchtzwerge, Nutrini, Fortimel und Neocate. Weitere Informationen unter www.danone.de.