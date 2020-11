Empire State Realty Trust, Inc.

Empire State Building und iHeart Radio präsentieren Carrie Underwoods Weihnachtsalbum "My Gift" für die diesjährige Weihnachts-Lightshow

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) und iHeartMedia gaben heute bekannt, dass in der diesjährigen Weihnachts-Musik-to-Light-Show des Empire State Buildings (ESB) Carrie Underwoods neuer Song "Hallelujah" mit John Legend aus ihrem allerersten Weihnachtsalbum "My Gift" zu hören sein wird.

Der weltbekannte Lichtkünstler Marc Brickman entwarf die festliche Lichtshow, die am Samstag, dem 19. Dezember Premiere hat und jeden Abend um 20:00 Uhr bis zum Freitag, dem 25. Dezember zu sehen sein wird und mit einer Live-Übertragung des Songs auf den Stationen Z100 und LiteFM von iHeartRadio synchronisiert wird. Zuschauer außerhalb von New York können sich einschalten und die Show per Earthcam unter esbnyc.com/about/live-cam verfolgen. Ein Video der gesamten Show wird auf dem YouTube-Kanal des Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc) unmittelbar nach der Premiere am 19. Dezember veröffentlicht.

"Die Lichter des Empire State Building sind ein liebgewonnener Teil des New Yorker Nachthimmels. Unsere mit Musik synchronisierten Lichtshows ziehen Millionen von Augen und Herzen an - und unsere alljährliche Lightshow zu den Feiertagen ist die beliebteste von allen, eine glanzvolle Inszenierung, auf die sich immer mehr Leute zur Weihnachtszeit freuen", sagte Anthony E. Malkin, Chairman, President, and CEO von ESRT. "ESB und iHeartMedia werden die Feiertage in unserer großartigen Stadt verschönern und auch rund um den Globus über unseren YouTube-Kanal, und die Welt daran erinnern, dass New York City quicklebendig ist und dass diese aufregende Stadt in den kommenden Jahren die Welt wieder persönlich willkommen heißen wird. Erst einmal erfreuen wir uns aber an dem ersten Weihnachtsalbum von Carrie Underwood und an dem fantastischen Duett von Carrie und John Legend."

"Hallelujah" ist ein neuer Song auf Carrie Underwoods Debüt-Weihnachtsalbum "My Gift", das am 25. September veröffentlicht wurde und jetzt überall erhältlich ist. Der mit dem Grammy Award ausgezeichnete Superstar schloss sich mit John Legend zusammen, um den neuen Song aufzunehmen, der von Legend und Toby Gad geschrieben wurde. Das Album mit 11 Titeln enthält eine Mischung aus Weihnachtsklassikern und mehreren neuen Originaltiteln.

"Es ist mir eine Ehre, an dieser wunderbaren Tradition des Empire State Buildings mitwirken zu können", sagte Underwood. "Mehr denn je ist die Weihnachtszeit eine Zeit für Hoffnung und Freude und wir wollen diese Magie mit den Menschen auf der ganzen Welt teilen."

"Ich freue mich darüber, dass diese mit Spannung erwartete Lightshow auf dem Empire State Building, begleitet durch den neuen Song "Hallelujah" von Carrie Underwood mit John Legend, wieder auf New Yorks Weihnachts-Radiosender, 106.7 LITE FM, übertragen wird. Sie gehört einfach in der Weihnachtszeit zu unserer schönen Skyline dazu und wir freuen uns jedes Jahr darauf", sagt Chris Conley, der Programmdirektor bei 106.7 LITE FM.

Als Krönung der monatelangen Festlichkeiten anlässlich der Feiertage ist die ESB-Musik-Licht-Show auf dem Dach des Empire State Buildings eines der Geschenke an die Stadt New York, gemeinsam mit den klassischen Dekorationen und den weltberühmten Hochhauslichtern. In diesem Jahr wird die ESB ein spezielles Weihnachtsschaufenster mit LEGO enthüllen, in dem das Star Wars Holiday Special präsentiert wird. Erstmals gibt die ESB auch Familien und Freunden die Möglichkeit, das perfekte Foto für ihre Weihnachtskarte 2020-2021 zu machen. Mit dem Erwerb eines Premium-Tickets für das Observatorium im 102. Stock haben die Gäste die Möglichkeit, auf der festlich dekorierten Großen Treppe ein professionelles Foto machen zu lassen. Und vergesst nicht, nach oben zu sehen, liebe New Yorker! Während der gesamten amerikanischen Festtage wird die ESB Freude bereiten: Wie in jedem Jahr gibt es die beliebten thematischen Lightshows zu Thanksgiving, Weihnachten, Chanukka und Silvester.

Mit dem Hashtag #ESBUnwrapped auf Social Media-Kanälen können Sie zur Festtagsstimmung beitragen.

Über das Empire State Building

Mit einer Höhe von 443 Metern über Midtown Manhattan (von der Basis bis zur Antennenspitze) ist das Empire State Building, das sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. befindet, das "berühmteste Gebäude der Welt". Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Annehmlichkeiten hat das Empire State Building erstklassige Mieter aus einer Vielzahl von Branchen aus der ganzen Welt angezogen. Das Empire State Building wurde in einer von Uber durchgeführten Studie zum beliebtesten Reiseziel der Welt ernannt und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum Lieblingsgebäude Amerikas. Für weitere Informationen über das Empire State Building besuchen Sie bitte www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg oder www.pinterest.com/empirestatebldg.

Informationen zu Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt". ESRT ist führend auf dem Gebiet der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in seinen Gebäuden und ist das erste Gewerbeimmobilienportfolio in den USA, das das WELL Health-Safety Rating erreicht hat, eine evidenzbasierte, von Dritten verifizierte Bewertung für alle Gebäude- und Anlagenarten, die sich aktuell auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle und Entwurfsstrategien für eine sichere Umgebung angesichts COVID-19 konzentriert und in der Zukunft umfassendere Gesundheits- und Sicherheitsfragen adressiert. Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens umfasst über 930.000 m2 Mietfläche, zum 30. September 2020, bestehend aus ca. 873.000 m2 Mietfläche in 14 Bürogebäuden, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York; und etwa 65.000 m2 Mietfläche im Einzelhandelsportfolio.

Informationen zu Carrie Underwood

Carrie Underwood entwickelte sich seit 2005 von einer vielversprechenden American Idol-Gewinnerin zu einem wahren Allround-Multimediasuperstar mit Erfolgen in der Musik, in Film und Fernsehen, und jetzt auch in der Welt der Bücher, als Autorin auf der New York Times Bestsellerliste. Sie hat mehr als 64 Millionen Platten weltweit verkauft und hat 27 Nummer-1-Singles aufgenommen, von denen sie 14 mitschrieb, während ihre Arena-Touren durch Nordamerika und Großbritannien regelmäßig ausverkauft sind. Im Jahr 2018 veröffentlichte sie mit "Cry Pretty" ihr siebtes Album, das von der RIAA mit einer Platin- oder Multi-Platin-Schallplatte ausgezeichnet wurde, genauso wie ihr Album Greatest Hits: Dekade #1. Am 25. September dieses Jahres kam ihr achtes Album mit dem Titel "My Gift" heraus, ihr erstes Weihnachtsalbum, das in der ersten Woche auf Platz 1 der Billboard Country, Christian und Holiday Charts schoss und damit Carries achte Neuerscheinung war, die es auf Platz 1 der Billboard Country Charts schaffte. "My Gift" stieg auch direkt auf Platz 1 in die britischen Country-Charts (ihre fünfte Nummer 1 der Charts) und in die kanadischen Country Charts ein. Darüber hinaus wird HBO Max im Dezember dieses Jahres ein exklusives, brandneues Festtags-Special streamen, bei dem Carrie mit einem Live-Orchester und Chor Lieder von "My Gift" darbietet. Das HBO Max Original Special wird von Gary Goetzman und Tom Hanks für Playtone zusammen mit Underwood produziert. Sie spielte auch die Hauptrolle als Maria von Trapp in NBCs dreistündigem Festtags-Erfolgsfilm aus dem Jahr 2013, dem Emmy®-prämierten The Sound of Music Live!, dessen Ausstrahlungen 44 Millionen Zuschauer verfolgten, und sie ist in diesem Herbst in der achten Saison die Stimme der Nummer 1 im Abendprogramm, NBCs Sunday Night Football. Im vergangenen November moderierte sie die CMA Awards zum 12. Mal in Folge. Underwood hat über 100 wichtige Auszeichnungen gewonnen, darunter 7 GRAMMY® Awards, 15 ACM Awards, darunter drei als Entertainerin des Jahres (die erste Frau in der Geschichte, die zweimal gewonnen hat, und ab 2020 die einzige Frau, die dreimal gewonnen hat), 22 CMT Music Awards, bei denen sie weiterhin den Rekord für die meisten Award-Gewinne aller Zeiten für die Show hält, 7 CMA Awards und 15 American Music Awards mit ihrem 7. Gewinn für Favorite Female Artist - Country und dem 6. Gewinn für Favorite Country Album für "Cry Pretty", womit sie den AMA-Rekord für die meisten Siege in der Kategorie Favorite Country Album brach. Carrie ist die meistverfolgte Country-Künstlerin auf Instagram und die meistverfolgte Country-Künstlerin auf Twitter, Facebook und TikTok. Sie ist stolzes Mitglied der Grand Ole Opry und Gründerin/Lead-Designerin für ihre Fitness- und Lifestyle-Marke CALIA by Carrie Underwood. Im März 2020 veröffentlichten HarperCollins/Dey Street Books Carries erstes Buch, "FIND YOUR PATH: Honor Your Body, Fuel Your Soul and Get Strong with the Fit52 Life", ein Fitness-Lifestyle-Buch, in dem sie ihre Anschauung teilt, dass Fitness Menschen während ihres ganzen Lebens begleiten sollte. Sie bietet in ihrem Buch einen auf dem gesunden Menschenverstand beruhenden Ansatz, um 52 Wochen im Jahr aktiv zu bleiben, gut zu essen und so schön auszusehen, wie man sich fühlt. Im selben Monat lancierte Carrie ihre neue Fitness-App fit52, eine ganzheitliche Fitness-Plattform, die Nutzern dabei hilft, ihre Fitness in die Hand zu nehmen und sie bei ihrer persönlichen Entwicklung begleitet. Die App ist im App Store und bei Google Play erhältlich.

Informationen zu iHeartMedia New York

iHeartMedia New York besitzt und betreibt WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM, WOR-AM, WWRL-AM und ist Teil von iHeartMedia. iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) ist das Top-Audiounternehmen in den USA und erreicht jeden Monat neun von zehn Amerikanern - und mit seiner Viertel Milliarde monatlicher Zuhörer, hat es die größte Reichweite aller Medienunternehmen in den USA. Die führende Position des Unternehmens im Bereich Audio reicht über mehrere Plattformen, darunter mehr als 850 Live-Sender auf über 160 Märkten; Digitalradio mittels des iHeartRadio-Digitaldienstes, der auf über 250 Plattformen und 2.000 Geräten verfügbar ist; durch seine Influencer im Äther; soziale Netzwerke; bekannte Live-Musikveranstaltungen; andere digitale Produkte und Newsletter, und Podcasts als Nr. 1 der kommerziellen Podcast-Publisher. iHeartMedia ist in der Audiobranche mit seinem Produkt SmartAudio, das Daten seines enormen Kundenstammes verwendet, zudem in den Bereichen Analytik, Targeting und Zuschreibung für seine Marketingpartner führend. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter iHeartMedia.com. Besuchen Sie iHeartMedia.com für weitere Informationen zum Unternehmen.

