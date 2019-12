Maison Perrier Jouët

"A Banquet of Nature by Perrier-Jouët" - Miami - Wiederherstellung einer Verbindung zur Natur und zwischen den Menschen

Miami (ots/PRNewswire)

Das Haus Perrier-Jouët leitet den Start der Design Miami/ 2019 mit einem "Bankett der Natur" ein: ein zauberhaftes Erlebnis, gespickt mit Überraschungen, um die Gäste mit der Natur und miteinander zu verbinden. Die Veranstalter des Events "A Banquet of Nature by Perrier-Jouët" luden ihre Gäste zu einem neuen, kunstvoll inszenierten Verkostungsritual, untermalt durch die kreativen Ideen der Artisans of the Wild des Hauses, die beim Eröffnungsbankett im Faena Hotel anwesend waren. Diese Persönlichkeiten, Freunde des Hauses Perrier-Jouët, nahmen an einem authentischen, bedeutenden Dialog zwischen Natur, Champagner, Design und Kochkunst teil.

Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8659851-banquet-of-nature-by-perrier-jouet/

Ein völlig neu inszeniertes Bankett zur Herstellung von Verbindung und Schaffung von Bedeutung

Das Haus Perrier-Jouët erneuerte die Bankett-Tradition und bietet neue Wege, um Menschen mit der Natur und miteinander zu verbinden - vergleichbar mit dem Jugendstil zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der einzigartige Bezug des Hauses zur Kunst und zur Natur kann bis zu seiner Gründung im Jahr 1811 zurückverfolgt werden. Diese beiden Leidenschaften, die Kunst und die Natur, finden den besten Ausdruck im Motiv der Anemone, das 1902 von Emile Gallé, einem Meister des Jugendstils kreiert wurde.

Die Teilnehmer der Veranstaltung "A Banquet of Nature by Perrier-Jouët" wurden von den Artisans of the Wild auf eine künstlerische Reise begleitet, bei der sie die Gäste auf einzigartige Weise zum Gespräch anregten, das Gelegenheit bot, eine Verbindung zu sich selbst und zu ihren Emotionen herzustellen. Darüber hinaus regten die Artisans of the Wild die Gäste auch an, sich auf Überraschungen einzulassen, z. B. indem sie während des Abends in regelmäßigen Abständen über auf den Tischen verteilte Telefone verblüffende Fragen stellten.

Ein neu inszeniertes Bankett zur Förderung des Dialogs zwischen Champagner, Design und Kochkunst

Drei Artisans of the Wild nahmen am Event "A Banquet of Nature by Perrier-Jouët" teil, und jeder von ihnen leistete einen einzigartigen Beitrag zur Darstellung des kulturellen Erbes und Know-hows des Hauses Perrier-Jouët. Sie stellten einen völlig neu gestalteten Dialog zwischen Champagner, Design und Kochkunst her, der an die Vision einer neu inszenierten Natur, die bei Perrier-Jouët gepflegt wird, anknüpfte.

Hervé Deschamps, der Kellermeister von Perrier-Jouët und der Designer Andrea Mancuso von Analogia Project arbeiteten ein ganzes Jahr lang zusammen, um ein ganz neues, künstlerisch gestaltetes Champagner-Ritual mit dem Namen Metamorphosis zu kreieren - einer Gläser-Sammlung - die nur auf der Design Miami/ 2019 zu sehen sein wird. Die einzigartigen Kristall-Kreationen von Andrea Mancuso lassen die sechs Cuvées von Perrier-Jouët zum Leben erwachen, indem sie die Einzigartigkeit der Persönlichkeit jeder einzelnen Cuvée in Erinnerung rufen. Mancuso beschreibt sein Design so: "es ist dem Champagner von Perrier-Jouët ähnlich: Es erzählt Geschichten, kreiert Überraschungen und vermittelt Emotionen". Das Konzept Metamorphosis ist Teil eines neuen Verkostungserlebnisses, bei dem die Metamorphose in der Natur und die Art und Weise, wie das Haus Perrier-Jouët durch die Anwendung eines über 200 Jahre alten Savoir Faire Trauben zu Wein verarbeitet, erkundet wird.

Ebenso arbeitete Hervé Deschamps mit Chefkoch Pierre Gagnaire (drei Michelin-Sterne) zusammen, um eine perfekte Harmonie zwischen den Cuvées von Perrier-Jouët und einem von der Natur inspirierten Menü herzustellen. "Die Natur ist die Grundlage meiner Küche und gibt ihr Sinn", erklärt Pierre Gagnaire. Bei der Veranstaltung "A Banquet of Nature by Perrier-Jouët", erblühte die Natur auf dem Teller - unter respektvoller Berücksichtigung der Jahreszeiten und Wahrung des authentischen Geschmacks der verwendeten Lebensmittel - und auf dem Tisch, der mit denselben frischen Früchten und Gemüsearten dekoriert war, die in der Küche verwendet wurden. Mit den konventionellen Strukturen der Mahlzeit brechend, bot jeder Gang ein Ritual des Teilens, das als Anregung der Gäste zur Konversation gedacht war. "Der florale, komplexe Stil der Cuvées von Perrier-Jouët ergänzt die wohlstrukturierte Kochkunst von Pierre Gagnaire auf vollkommene Weise, sowohl in der Auswahl der Weine als auch der Zutaten", erklärt Kellermeister Hervé Deschamps.

Ein von den talentierten Artisans of the Wild kreiertes, völlig neu inszeniertes Bankett

Die Tänzerin und Choreographin Blanca Li enthüllte während des Banketts den Metamorphosis für die Gäste. Mit harmonischen Bewegungen und grenzenloser Energie machte sie die Gläser-Präsentation zu einem zauberhaften, unvergesslichen Momentum.

Währenddessen regte Model Winnie Harlow mit ihrer einzigartigen Persönlichkeit das Gespräch zwischen den Gästen an. Emmanuel Perrotin, der mit anderen Einflussnehmern aus der Kunstszene an der Veranstaltung teilnahm, gesellte sich zu ihr.

Das Event "A Banquet of Nature by Perrier-Jouët" stellte die Natur - neu inszeniert - und damit ein bedeutsames Ziel den Mittelpunkt: eine Verbindung zwischen den Gästen und der Natur und zwischen den Menschen herzustellen.

Kontakt:

Pressekontakt:



Maison Perrier-Jouët, Silene Fry, PR & Events

Manager,silene.fry@pernod-ricard.com