OKEx gibt Start seines Beacon-Programms bekannt - eine Mentorenbetreuungs- und Masterclass-Schulungsreihe für die Region Europa

OKEx ( http://www.okex.com/ ), die weltweit größte Spot- und Derivatebörse für Kryptowährungen, gibt den Start ihres OKEx Beacon-Programms (https://www.okex.com/promotion/fd75GA) , bekannt - eine Mentorenbetreuungs- und Masterclass-Schulungsreihe speziell für die Region Europa. Das Programm besteht aus einer Kombination von individuellen Masterclass-Präsentationen und Mentorenbetreuung für eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern. Die Klassen werden von Top-Führungskräften von OKEx sowie von prominenten Medienvertretern aus der Szene abgehalten. Alle Teilnehmer werden dabei ausschließlich vom OKEx-Führungsteam als Mentoren betreut. Die Bewerbungsfrist beginnt heute und läuft bis zum 7. Juni 2020.

Fokus auf Region Europa

Die Coronavirus-Pandemie hat weltweit zu einem wirtschaftlichen Abschwung und weit verbreiteter Arbeitslosigkeit geführt, wobei Europa eine der am härtesten betroffenen Regionen ist. Die Wirtschaft der Europäischen Union (EU) wird im Jahr 2020 voraussichtlich um 7,4 % abstürzen und eine Arbeitslosenquote von 9 % erreichen, was in ihren Prognosen als "die tiefste wirtschaftliche Rezession in ihrer Geschichte"[1] bezeichnet wird. Auch der britische Finanzminister Rishi Sunak hat davor gewarnt, dass dem Land wahrscheinlich eine Rezession bevorsteht "wie wir sie noch nicht erlebt haben."[2]

Da der Weg zur Erholung lang sein dürfte, glaubt OKEx, dass es inmitten all der Negativität für einige der Betroffenen einen Hoffnungsschimmer gibt. Da viele Menschen gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, weil sie von ihrer Arbeit beurlaubt sind, haben sie jetzt die Chance, die florierende Blockchain- und Kryptowährungsbranche zu erkunden.

Ab Ende Mai wird ihnen das OKEx Beacon-Programm genau dies ermöglichen - eine hervorragende Gelegenheit für diejenigen, die sich für Blockchain und Kryptowährungen interessieren, mehr über dieses Gebiet zu erfahren.

Blockchain-Schulung vom Feinsten

Das Programm besteht aus einer einmonatigen exklusiven Mentorenbetreuung mit OKEx-Führungskräften sowie drei Masterclasses, die von ihnen sowie von Branchenexperten zu einem bestimmten Thema aus dem Bereich Blockchain und Kryptowährungen abgehalten werden. Insgesamt werden sechs Mentees aufgenommen.

Die Mentoren des Programms sind der CEO von OKEx Jay Hao und Finanzmarktdirektor Lennix Lai, die jeweils drei Teilnehmer per Telegram betreuen werden. Neben der täglichen Interaktion mit dem OKEx-Team werden die Teilnehmer an wöchentlichen dreißigminütigen Mentorensitzungen mit den beiden Führungskräften teilnehmen.

Jede Meisterklasse dauert etwa 15-30 Minuten, gefolgt von einer zehnminütigen Fragerunde, in der der Moderator Fragen beantworten, weitere Anleitung geben und Klarheit über die Klassen schaffen wird. Nach jeder Klasse erhalten die Mentees eine Aufgabe entsprechend dem Inhalt der Klasse. Die bestätigten Masterclass-Referenten stammen von Kryptomedien, darunter Lindsay Joo vom CNBC Crypto Trader und Matthew Aaron, Moderator des Podcasts Crypto 101, zusammen mit Lennix Lai.

Die Schulungsreihe wird ein breites Themenspektrum abdecken, angefangen von einem Überblick über Blockchain und einer einfachen schrittweisen Anleitung für den erstmaligen Kauf von Kryptogeld, über die Marketingstrategien von Blockchain-Firmen, bis hin zum ICO-Boom und dem Handel mit Krypto-Derivaten.

"Wir wissen, dass die COVID-19-Pandemie die Welt und insbesondere die europäische Region stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Viele Menschen sind zu Hause eingesperrt und ihre wirtschaftliche Existenz ist gefährdet. Mit dem Beacon-Programm wollen wir ein Fenster zur Blockchain- und Kryptobranche öffnen. Wir hoffen, dass sowohl die Teilnehmer als auch die Mentoren davon profitieren können - vielleicht können einige von ihnen dabei sogar eine neue Karriere in dieser Szene starten", sagte der CEO von OKEx Jay Hao.

"Der Schlüssel zur Akzeptanz von Blockchain und Krypto liegt in der Aufklärung. Wir hoffen, dass OKEX mit dem Beacon-Programm das Feuer der Innovation entfachen kann. Schließlich kann eine besser informierte Öffentlichkeit der Kryptobranche nur nützen", erklärte Lennix Lai, Finanzmarktdirektor bei OKEx.

Die Bewerbung zum OKEx Beacon-Programm startet ab heute bis zum 7. Juni 2020. Informationen zur Bewerbung und weiteren Themen finden Sie unter OKEx Beacon-Programm (https://bit.ly/OKExBeacon) und OKEx Twitter (https://twitter.com/OKEx) .

[1] Quelle: Financial Review (https://www.afr.com/world/europe/europe-enters-d eepest-recession-in-its-history-20200506-p54qjj) [2] Quelle: The Telegraph (https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/19/loc kdown-uk-news-coronavirus-boris-johnson-update/)

Informationen zu OKEx

OKEx ist der weltweit größte und vielfältigste Marktplatz für Kryptowährungen. Hier kommen globale Kryptohändler, Schürfer und institutionelle Investoren zusammen, um Kryptowerte zu verwalten, neue Investitionsmöglichkeiten auszuloten und Risiken abzusichern. Neben Spot- und Derivatehandel, einschließlich Futures, Perpetual Swap und Optionen, mit den wichtigsten Kryptowährungen, bieten wir Investoren große Flexibilität bei der Formulierung ihrer Strategien zur Gewinnmaximierung und Risikominderung.

