LID Pressecorner

Neuer Präsident Ivo Adam setzt auf regionale Verbundenheit und gemeinsame Werte

Ein Dokument

Medienmitteilung, 22. Mai 2025

Trägerverein PRE BioGemüse Seeland

Neuer Präsident Ivo Adam setzt auf regionale

Verbundenheit und gemeinsame Werte

Kerzers, Schweiz - An der Mitgliederversammlung des Trägervereins PRE BioGemüse Seeland vom 21. Mai 2025, wurde Ivo Adam von den Delegierten einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Der Vorstand begrüsst diese Entscheidung mit grosser Freude. Mit seiner starken regionalen Verwurzelung, umfassenden Kompetenz und strategischem Weitblick bringt Adam ideale Voraussetzungen mit, um das Projekt im Sinne der Trägerschaft gezielt weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken.

Verabschiedung von Fritz Burkhalter

Nach zahlreichen Jahren an der obersten Ebene des Trägervereins PRE BioGemüse Seeland trat Burkhalter altersbedingt per Ende Oktober 2024 zurück. Seine Präsidentschaft war geprägt von grossem Engagement für das Projekt, von der Initiierung bis zur Umsetzungsphase. Der Vorstand dankt Fritz Burkhalter für seinen unermüdlichen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Zur Person des neuen Präsidenten

Der 48-jährige Seeländer Ivo Adam zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Schweizer Gastronomie. Der mehrfach ausgezeichnete Unternehmer, Autor und Chefkoch hat seit 2005 zahlreiche Gastronomie- und Hotelprojekte in Bern, im Tessin und in Zermatt aufgebaut. Seit 2023 fokussiert sich Adam mit der ivoadam GmbH auf Unternehmens- und Projektentwicklung.

Seine neue Rolle als Präsident des Trägervereins PRE BioGemüse Seeland versteht Adam als Möglichkeit, gemeinsam mit den Projektpartner:innen und regionalen Akteur:innen einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Seelands zu leisten. Das Projekt bleibt für ihn bodenständig und greifbar – getragen von gemeinsamen Werten, Überzeugungen und einem starken Miteinander. Unter der Dachmarke PASSION SEELAND bio:logique will er die Wertschöpfung in der Region, den Bio-Gemüseanbau sowie die Sichtbarkeit der Marke weiter fördern.

Bio-Gemüse aus dem Seeland steht für echtes Engagement – für gesunde Lebensmittel, nachhaltige Produktion und die Region selbst. Diese tiefe Verbundenheit prägt Ivo Adams zukünftiges Wirken.

Erster öffentlicher Auftritt

Seinen ersten offiziellen Einsatz in der neuen Funktion hat Ivo Adam am Bio Gmüestag vom 25. Mai 2025. Ab 15:00 Uhr steht er am Standort Bioleguma, Perretenweg 9, 3216 Ried b. Kerzers für Fragen, den persönlichen Austausch sowie individuelle Gespräche zur Verfügung.

Weiterführende Links:

Kontakt: Nicole Badertscher, Kommunikation Trägerverein PRE BioGemüse Seeland Tel. 079 568 78 17 Mail: nb@tierraberna.ch